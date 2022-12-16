20 ноября я, как гражданка РК, с хорошим настроением пошла на выборы президента на избирательный участок в школу № 122. Подошла к школе и у меня настроение упало. Входная дверь проломлена, стала подниматься по лестнице - чуть не упала, до того изношены ступени. На ней не один ребенок, возможно, падал с получением травмы. Зашла в комнату голосования - у входа зияет заплатка на линолеуме, даже не по цвету.

Неужели все эти безобразия не видят чиновники образования города? И как развивать вкус, красоту и патриотизм к Родине? Бедные дети!

Минор УМАРОВА, Костанай