В 128-м туре «Нужных денег» удовлетворили обе заявки

В этот раз нам не только удалось собрать для двоих участников достаточную сумму, но и образовался вполне приличный остаток, который переходит на следующий тур. Более того, по одной из заявок адресные сборы превзошли ожидания.

Традиционно отчет о сборах мы начинаем с запоздавших взносов в адрес участников предыдущих туров. В этот раз такие тоже есть. Но перед Новым годом случаются еще и особенные чудеса. Наши постоянные помощники, которые просят обозначать себя как «земляки из Германии», прислали 306 800 тенге и распорядились поделить на три части: две отдать участникам прошлых туров - Еве Гурневич и Балшекер Кстаувой, а меньшую часть использовать в акции «Письма Деду Морозу». Таким образом, Ева и Балшекер получили по 120 000 тенге, а 66 800 тенге ушли в копилку предновогодней акции.

Кроме 120 000 тенге от земляков из Германии, для Балшекер Кстаувой поступили два взноса на общую сумму 7 000 тенге: 2 000 прислал Кайрат и 5 000 Вячеслав.

Для 2-летнего участника 127-го тура Айтуара Жандарбекова поступили 4 взноса: 5 000 от Вячеслава, 2 000 от Саламата и по 1 000 от Нурислама и Азамата, итого - 9 000 тенге.

Мы уже перечислили запоздавшие взносы тем, кому они предназначены. Традиционно при подсчете сборов 128-го тура эти деньги не учитываются, но они заносятся в сводную таблицу по всем турам проекта и обозначаются звездочками.

С приятным избытком

14-летняя София ВЕСЕЛОВСКАЯ из Костаная страдает ДЦП. Как и у всякого ребенка с таким диагнозом, главная цель - научиться ходить самостоятельно, на худой конец - с минимальной поддержкой. Для этого надо проделать длинный, очень тяжелый путь, состоящий из операций, лечения и многочисленных курсов реабилитации. А еще таким детям нужны различные приспособления - от ковриков для массажа до вертикализаторов и тренажеров.

В новом году у Софии будут ходунки «АКТИВАЛ» / Фото из архива Елены ВЕСЕЛОВСКОЙ

София очень хочет встать с инвалидного кресла, тем более что операции, сделанные питерскими хирургами, избавили ее от сильной спастики, теперь самое время учиться ходить. Для этого нужны ходунки, да не те, что можно купить в костанайских аптеках, а специальные, модели «АКТИВАЛ». Такие делают на заказ в Москве, стоимость их довольно высока - 1 200 000 тенге, да плюс 20 000 за пересылку в Костанай. Миллион у семьи Веселовских уже был на момент обращения в «Нужные деньги», а вот 220 000 тенге не хватало, и наш благотворительный проект стал последней надеждой на приобретение ходунков.

История этой обаятельной девочки тронула сердца многих наших читателей. У 61 человека возникло желание помочь именно ей. Адресные взносы пришли на общую сумму 261 800 тенге.

- Мы знали, что ваш проект поможет нам, но не думала, что все получится так скоро, - поблагодарила мама девочки Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ. - Не знаю, получится ли до Нового года получить ходунки. Если почта успеет прислать, это будет лучший подарок. Спасибо огромное всем, кто принял участие в жизни Сонечки, добра вам всем!

По правилам проекта, если сумма адресных взносов превосходит указанную в заявке, мы все равно должны все деньги отдать тому, кому они предназначались благотворителями. Так мы и поступили. Очень надеемся, что до новогодних праздников София получит долгожданную посылку.

Рассчитались за операцию

Маленький костанаец Саян МЕКЕБАЕВ родился в марте этого года. Но на его долю уже выпало тяжелейшее испытание - борьба с болезнью, которая не лечится терапевтическими средствами. В связи с редким недугом печень малыша нуждалась в замене донорской. В качестве донора подошла мама мальчика Айдана МЕКЕБАЕВА, но не во всех клиниках, делающих трансплантацию печени таким маленьким пациентам, одинаково высок процент приживаемости донорского органа. Поэтому и решено было оперироваться в Стамбуле, в клинике Medical Promise. Но турецкие медики просят высокую цену за свои труды. Чтобы собрать $50 000 на операцию для Саяна, родители продали все имущество, объявили сбор в соцсетях, но им все равно не хватало 880 000 тенге. Наш постоянный помощник, который неоднократно помогал и в «Нужных деньгах», и в «Письмах Деду Морозу», лично, вне проекта, перечислил родителям мальчика 300 000 тенге. Нужно было еще 580 000 тенге, сбор в соцсетях остановился, и наш проект остался последней надеждой.

Скоро Саян с мамой вернутся в Казахстан / Фото из архива Айданы МЕКЕБАЕВОЙ

Тем временем, учитывая, что основная сумма внесена на счет клиники, турецкие доктора сделали трансплантацию. Пока не завершился тур, клиника уже требовала внести остаток суммы, что очень нервировало маму мальчика, ведь результаты сборов предсказать невозможно. К счастью, нам удалось собрать достаточно средств. Для Саяна поступили 42 адресных взноса на общую сумму 209 476 тенге, мы добавили из безадресных 370 724 и полную сумму 580 000 тенге тут же отправили родителям Саяна.

- Спасибо большое всем! - сказала Айдана. - Когда я утром увидела сообщение о переводе, даже расплакалась. Это так страшно было: я одна с ребенком, в чужой стране, и не знаю, получится ли оплатить счет. Просто очень переживала. От всего сердца хотим поблагодарить ваш проект и ваших читателей от нашей семьи. Спасибо еще раз!

16 декабря Айдана и Саян покидают Турцию и возвращаются домой. Это чудо спасения маленькой жизни случилось благодаря самоотверженности родителей, искусству врачей и отзывчивости неравнодушных людей.

О тех, кому помогли

Участник нескольких туров «Нужных денег» 3-летний Арсений ГУТНОВ из Костаная страдает очень редким синдромом Франческетти. Постоянные читатели наверняка помнят этого мальчика, который вынужден дышать через трахеостому, на расходники для которой в нашем проекте собирали деньги, потому что государство их не выделяет.

Для Арсения единственная надежда избавиться от трахеостомы - расширение челюсти, поскольку недоразвитие костей лицевой части черепа нарушает функцию дыхания. Хирурги добиваются расширения челюстей с помощью установки специальных расширителей - дистракторов. Ребенок некоторое время живет с металлической конструкцией и терпит регулярное подкручивание винтов, но другого пути в медицине пока нет. За одну операцию расширить челюсть до нужных параметров не удается. Обычно требуется две операции с последовательной сменой дистракторов разных размеров. Семья Гутновых очень ждала, что после второй операции Арсению снимут трахеостому. Долгожданную операцию в Астане мальчику сделали в ноябре.

- Приехали все-таки с трубкой, - сообщила мама Арсения Любовь ГУТНОВА. - Нужна еще третья операция - корень языка западает. Но немного легче стало: днем ходит Арсюшка с закрытой трубкой, а ночью открываем. Для нас это уже хоть и маленькая, но победа. Арсюша теперь дышит с голосовым клапаном. Пытается что-то говорить, нет, даже болтать. Это просто сказка! А когда уже избавимся от этой ненавистной трахеостомы, это будет чудо!

До своего большого чуда Арсению предстоит еще одна дистракция. Два этапа пути он уже прошел, и у него все получится.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 129-й тур проекта «Нужные деньги», который начнется уже в 2023 году. Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 128-й тур