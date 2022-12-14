Благотворительный проект

Мечты могут сбываться

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 128-м туре «Нужных денег» удовлетворили обе заявки

В этот раз нам не только удалось собрать для двоих участников достаточную сумму, но и образовался вполне приличный остаток, который переходит на следующий тур. Более того, по одной из заявок адресные сборы превзошли ожидания.

Традиционно отчет о сборах мы начинаем с запоздавших взносов в адрес участников предыдущих туров. В этот раз такие тоже есть. Но перед Новым годом случаются еще и особенные чудеса. Наши постоянные помощники, которые просят обозначать себя как «земляки из Германии», прислали 306 800 тенге и распорядились поделить на три части: две отдать участникам прошлых туров - Еве Гурневич и Балшекер Кстаувой, а меньшую часть использовать в акции «Письма Деду Морозу». Таким образом, Ева и Балшекер получили по 120 000 тенге, а 66 800 тенге ушли в копилку предновогодней акции.

Кроме 120 000 тенге от земляков из Германии, для Балшекер Кстаувой поступили два взноса на общую сумму 7 000 тенге: 2 000 прислал Кайрат и 5 000 Вячеслав.

Для 2-летнего участника 127-го тура Айтуара Жандарбекова поступили 4 взноса: 5 000 от Вячеслава, 2 000 от Саламата и по 1 000 от Нурислама и Азамата, итого - 9 000 тенге.

Мы уже перечислили запоздавшие взносы тем, кому они предназначены. Традиционно при подсчете сборов 128-го тура эти деньги не учитываются, но они заносятся в сводную таблицу по всем турам проекта и обозначаются звездочками.

 С приятным избытком

14-летняя София ВЕСЕЛОВСКАЯ из Костаная страдает ДЦП. Как и у всякого ребенка с таким диагнозом, главная цель - научиться ходить самостоятельно, на худой конец - с минимальной поддержкой. Для этого надо проделать длинный, очень тяжелый путь, состоящий из операций, лечения и многочисленных курсов реабилитации. А еще таким детям нужны различные приспособления - от ковриков для массажа до вертикализаторов и тренажеров.

В новом году у Софии будут ходунки «АКТИВАЛ» / Фото из архива Елены ВЕСЕЛОВСКОЙ

София очень хочет встать с инвалидного кресла, тем более что операции, сделанные питерскими хирургами, избавили ее от сильной спастики, теперь самое время учиться ходить. Для этого нужны ходунки, да не те, что можно купить в костанайских аптеках, а специальные, модели «АКТИВАЛ». Такие делают на заказ в Москве, стоимость их довольно высока - 1 200 000 тенге, да плюс 20 000 за пересылку в Костанай. Миллион у семьи Веселовских уже был на момент обращения в «Нужные деньги», а вот 220 000 тенге не хватало, и наш благотворительный проект стал последней надеждой на приобретение ходунков.

История этой обаятельной девочки тронула сердца многих наших читателей. У 61 человека возникло желание помочь именно ей. Адресные взносы пришли на общую сумму 261 800 тенге.

- Мы знали, что ваш проект поможет нам, но не думала, что все получится так скоро, - поблагодарила мама девочки Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ. - Не знаю, получится ли до Нового года получить ходунки. Если почта успеет прислать, это будет лучший подарок. Спасибо огромное всем, кто принял участие в жизни Сонечки, добра вам всем!

По правилам проекта, если сумма адресных взносов превосходит указанную в заявке, мы все равно должны все деньги отдать тому, кому они предназначались благотворителями. Так мы и поступили. Очень надеемся, что до новогодних праздников София получит долгожданную посылку.

Рассчитались за операцию

Маленький костанаец Саян МЕКЕБАЕВ родился в марте этого года. Но на его долю уже выпало тяжелейшее испытание - борьба с болезнью, которая не лечится терапевтическими средствами. В связи с редким недугом печень малыша нуждалась в замене донорской. В качестве донора подошла мама мальчика Айдана МЕКЕБАЕВА, но не во всех клиниках, делающих трансплантацию печени таким маленьким пациентам, одинаково высок процент приживаемости донорского органа. Поэтому и решено было оперироваться в Стамбуле, в клинике Medical Promise. Но турецкие медики просят высокую цену за свои труды. Чтобы собрать $50 000 на операцию для Саяна, родители продали все имущество, объявили сбор в соцсетях, но им все равно не хватало 880 000 тенге. Наш постоянный помощник, который неоднократно помогал и в «Нужных деньгах», и в «Письмах Деду Морозу», лично, вне проекта, перечислил родителям мальчика 300 000 тенге. Нужно было еще 580 000 тенге, сбор в соцсетях остановился, и наш проект остался последней надеждой.

Скоро Саян с мамой вернутся в Казахстан / Фото из архива Айданы МЕКЕБАЕВОЙ

Тем временем, учитывая, что основная сумма внесена на счет клиники, турецкие доктора сделали трансплантацию. Пока не завершился тур, клиника уже требовала внести остаток суммы, что очень нервировало маму мальчика, ведь результаты сборов предсказать невозможно. К счастью, нам удалось собрать достаточно средств. Для Саяна поступили 42 адресных взноса на общую сумму 209 476 тенге, мы добавили из безадресных 370 724 и полную сумму 580 000 тенге тут же отправили родителям Саяна.

- Спасибо большое всем! - сказала Айдана. - Когда я утром увидела сообщение о переводе, даже расплакалась. Это так страшно было: я одна с ребенком, в чужой стране, и не знаю, получится ли оплатить счет. Просто очень переживала. От всего сердца хотим поблагодарить ваш проект и ваших читателей от нашей семьи. Спасибо еще раз!

16 декабря Айдана и Саян покидают Турцию и возвращаются домой. Это чудо спасения маленькой жизни случилось благодаря самоотверженности родителей, искусству врачей и отзывчивости неравнодушных людей.

 О тех, кому помогли

Участник нескольких туров «Нужных денег» 3-летний Арсений ГУТНОВ из Костаная страдает очень редким синдромом Франческетти. Постоянные читатели наверняка помнят этого мальчика, который вынужден дышать через трахеостому, на расходники для которой в нашем проекте собирали деньги, потому что государство их не выделяет.

Для Арсения единственная надежда избавиться от трахеостомы - расширение челюсти, поскольку недоразвитие костей лицевой части черепа нарушает функцию дыхания. Хирурги добиваются расширения челюстей с помощью установки специальных расширителей - дистракторов. Ребенок некоторое время живет с металлической конструкцией и терпит регулярное подкручивание винтов, но другого пути в медицине пока нет. За одну операцию расширить челюсть до нужных параметров не удается. Обычно требуется две операции с последовательной сменой дистракторов разных размеров. Семья Гутновых очень ждала, что после второй операции Арсению снимут трахеостому. Долгожданную операцию в Астане мальчику сделали в ноябре.

- Приехали все-таки с трубкой, - сообщила мама Арсения Любовь ГУТНОВА. - Нужна еще третья операция - корень языка западает. Но немного легче стало: днем ходит Арсюшка с закрытой трубкой, а ночью открываем. Для нас это уже хоть и маленькая, но победа. Арсюша теперь дышит с голосовым клапаном. Пытается что-то говорить, нет, даже болтать. Это просто сказка! А когда уже избавимся от этой ненавистной трахеостомы, это будет чудо!

До своего большого чуда Арсению предстоит еще одна дистракция. Два этапа пути он уже прошел, и у него все получится.

 

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 129-й тур проекта «Нужные деньги», который начнется уже в 2023 году. Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 128-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

Генеральный спонсор - такси «Народное»

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

50 000

Пользователь сайта Евгений

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

25 000

Читатель Дмитрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

25 000

Читатель Талгат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Баба Маша

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Булат Мустафин

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 

Поступления на Каспи-голд:

815 480

452

Ботагоз

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

400

Маргарита

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

3 000

Злата

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

5 000

Сауле

Для Саяна Мекебаева

10 000

Леонид

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

5 000

Амансултан

Для Софии Веселовской

1 700

Динара

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Айнура

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 800

Кульшат

Для Саяна Мекебаева

20 000

Ринат

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

2 000

Ангелина

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Дана

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 3 000

Маргарита

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Сергей

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Медет

Для Софии Веселовской

 1 000

Наталья

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Гульзира

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Валя

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 700

Диана

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Салтанат

Для Саяна Мекебаева

 2 000

Айгуль

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Анастасия

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Марина

Для Софии Веселовской

 300

Акмарал

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 500

Данияр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 600

Молдагали улы Рамазан

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Аскар

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Ксения

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Татьяна

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Нурлан

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 500

Айнеля

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 489

Жанна

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Жулдыз

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Галина

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Еркiн

Для Саяна Мекебаева

 1 400

Виталий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 500

НУРЛАН

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Амир

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Нурым

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Нуркен

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 5 000

Марина

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 5 000

Ирина

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 800

Асель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Дарья

Для Софии Веселовской

 776

Лаура

Для Саяна Мекебаева

 5 000

Сауле

Для Саяна Мекебаева

 2 000

Ирина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 200

Дарина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Olessya

Для Саяна Мекебаева

 2 000

Айгуль

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 10 000

Екатерина

Для Саяна Мекебаева

 2 000

Жанар

Для Саяна Мекебаева

 10 000

Евгений

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Дана

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Елена

Для Саяна Мекебаева

 2 000

Юлия

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Надежда

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Жасулан

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Татьяна

Для Саяна Мекебаева

 2 000

Тимур

Для Саяна Мекебаева

 970

Айгерим

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 200

Маржан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Арман

Для Саяна Мекебаева

 3 000

Анастасия

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 200

Эсем

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Жанат

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 300

Мадина

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Наталья

Для Саяна Мекебаева

 2 000

Алибек

Для Саяна Мекебаева

 2 000

Татьяна

Для Софии Веселовской

 7 000

Галина

Для Софии Веселовской

 1 000

Айзат

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Алина

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Айгуль

Для Саяна Мекебаева

 500

Юлия

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Валентина

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 500

Аягоз

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Асель

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 400

Алина

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 3 000

Асет

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Шаим

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 5 000

Ольга

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 500

Гульмира

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 300

Мурат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Наиля

Для Софии Веселовской

 500

Татьяна

Для Софии Веселовской

 500

Асия

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 5 000

Дмитрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Олег

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 500

Вадим

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Анастасия

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 5 000

Евгения

Для Софии Веселовской

 1 000

Молдагали улы Рамазан

Для Софии Веселовской

 20 000

Наталья

Для Софии Веселовской

 372

Инна

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Юлия

Для Софии Веселовской

 3 000

Данияр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Ольга

Для Софии Веселовской

 1 000

Иван

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Александр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 386

Зарина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Артем

Для Софии Веселовской

 1 000

Ольга

Для Софии Веселовской

 2 000

Светлана

Для Софии Веселовской

 2 000

Мария

Для Софии Веселовской

 200

Куляим

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Виталий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Лидия

Для Софии Веселовской

 1 500

Алия

Для Софии Веселовской

 1 000

Анэля

Для Софии Веселовской

 8 000

Тулеген

4 000 – Для Софии Веселовской,

4 000 — Для Саяна Мекебаева

 2 500

Татьяна

Для Софии Веселовской

 2 000

Алина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 600

Роза

Для Софии Веселовской

 3 000

Сергей

Для Софии Веселовской

 1 000

Ольга

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 500

Жанат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Татьяна

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 500

Светлана

Для Софии Веселовской

 5 000

Тамара

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 650

Гульназ

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Ардак

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Диана

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Шайзат

Для Софии Веселовской

 3 400

Татьяна

Для Софии Веселовской

 10 000

Екатерина

Для Софии Веселовской

 5 000

Злата

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Андрей

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Юлия

Для Софии Веселовской

 5 000

Марина

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Ирина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 400

Оксана

Для Софии Веселовской

 2 000

Анна

Для Софии Веселовской

 600

Гулим

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Диана

Для Софии Веселовской

 2 000

Александр

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Шолпан

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 500

Надежда

Для Софии Веселовской

 1 000

Татьяна

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Юрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Елена

Для Софии Веселовской

 300

Мадина

Для Софии Веселовской

 1 000

Юлия

Для Софии Веселовской

 1 300

Елена

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Айнур

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Асель

Для Софии Веселовской

 2 000

Марина

Для Софии Веселовской

 2 000

Olessya

Для Софии Веселовской

 1 000

Екатерина

Для Софии Веселовской

 100

Алексей

Для Софии Веселовской

 470

Бахытжамал

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 500

От десятого севера

Для Софии Веселовской

 5 000

Юлия

Для Софии Веселовской

 2 000

Анна

Для Софии Веселовской

 1 500

Асель

Для Софии Веселовской

 34 000

Данияр

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 5 000

Темиркан

Для Софии Веселовской

 2 000

Виталий

Для Саяна Мекебаева

 500

Василий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 3 000

Аскар

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 5 000

Ирина

Для Саяна Мекебаева

 3 000

Андрей

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 3 000

Руслан

Для Софии Веселовской

 1 000

Хайдар

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Марат

Для Саяна Мекебаева

 10 000

Сергей

Для Софии Веселовской

 1 000

Данияр

Для Саяна Мекебаева

 2 442

Дмитрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 3 000

Виктор

Для Саяна Мекебаева

 3 000

Виктор

Для Софии Веселовской

 10 000

Азамат

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Ерлан

Для Саяна Мекебаева

 2 000

Бахтияр

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 500

Александр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 5 000

Мадина

Для Саяна Мекебаева

 600

Руслан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Марина

Для Софии Веселовской

 2 000

Виталий

Для Софии Веселовской

 1 000

Маргарита

Для Софии Веселовской

 2 000

Александр

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Серик

Для Софии Веселовской

 1 000

Сергей

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Забава П.

Для Саяна Мекебаева

 500

Галина

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Леонид

Для Софии Веселовской

 5 000

Евгений

Для Софии Веселовской

 5 000

Юлия

Для Софии Веселовской

 100

Елена

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 116 000

Бауыржан

Для Саяна Мекебаева

 100 000

Бауыржан

Для Софии Веселовской

 1 000

Марат

Для Софии Веселовской

 1 500

Ирина

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Максим

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 3 000

Роман

1 500 – Для Саяна Мекебаева 

1 500 - Для Софии Веселовской

 200

Жазира

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 20 000

Любовь

10 000 – Для Саяна Мекебаева 

10 000 - Для Софии Веселовской

 5000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 20 000

Александр

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 200

Булат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Ибагуль

Для Саяна Мекебаева

 2 000

Кайрат

Для Саяна Мекебаева

 1 000

Татьяна

Для Софии Веселовской

 8 000

Фирма Чистодом

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 10 000

Читатель Владимир

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 5 000

Валентин

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 20 000

Andrei

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 20 000

Багдад

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Динара

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Сергей

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Александр

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 120

Сауле

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 080

Дмитрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Айнур

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 10 000

Виталий

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 5 000

Марат

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Нурым

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Ирина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 500

Юлия

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Фархад

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 2 000

Гульнара

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

 1 000

Гульсым

На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)

Итого: 1 027 480

Остаток: 185 680 - переходит на следующий тур