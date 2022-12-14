Мечты могут сбываться
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 128-м туре «Нужных денег» удовлетворили обе заявки
В этот раз нам не только удалось собрать для двоих участников достаточную сумму, но и образовался вполне приличный остаток, который переходит на следующий тур. Более того, по одной из заявок адресные сборы превзошли ожидания.
Традиционно отчет о сборах мы начинаем с запоздавших взносов в адрес участников предыдущих туров. В этот раз такие тоже есть. Но перед Новым годом случаются еще и особенные чудеса. Наши постоянные помощники, которые просят обозначать себя как «земляки из Германии», прислали 306 800 тенге и распорядились поделить на три части: две отдать участникам прошлых туров - Еве Гурневич и Балшекер Кстаувой, а меньшую часть использовать в акции «Письма Деду Морозу». Таким образом, Ева и Балшекер получили по 120 000 тенге, а 66 800 тенге ушли в копилку предновогодней акции.
Кроме 120 000 тенге от земляков из Германии, для Балшекер Кстаувой поступили два взноса на общую сумму 7 000 тенге: 2 000 прислал Кайрат и 5 000 Вячеслав.
Для 2-летнего участника 127-го тура Айтуара Жандарбекова поступили 4 взноса: 5 000 от Вячеслава, 2 000 от Саламата и по 1 000 от Нурислама и Азамата, итого - 9 000 тенге.
Мы уже перечислили запоздавшие взносы тем, кому они предназначены. Традиционно при подсчете сборов 128-го тура эти деньги не учитываются, но они заносятся в сводную таблицу по всем турам проекта и обозначаются звездочками.
С приятным избытком
14-летняя София ВЕСЕЛОВСКАЯ из Костаная страдает ДЦП. Как и у всякого ребенка с таким диагнозом, главная цель - научиться ходить самостоятельно, на худой конец - с минимальной поддержкой. Для этого надо проделать длинный, очень тяжелый путь, состоящий из операций, лечения и многочисленных курсов реабилитации. А еще таким детям нужны различные приспособления - от ковриков для массажа до вертикализаторов и тренажеров.
В новом году у Софии будут ходунки «АКТИВАЛ» / Фото из архива Елены ВЕСЕЛОВСКОЙ
София очень хочет встать с инвалидного кресла, тем более что операции, сделанные питерскими хирургами, избавили ее от сильной спастики, теперь самое время учиться ходить. Для этого нужны ходунки, да не те, что можно купить в костанайских аптеках, а специальные, модели «АКТИВАЛ». Такие делают на заказ в Москве, стоимость их довольно высока - 1 200 000 тенге, да плюс 20 000 за пересылку в Костанай. Миллион у семьи Веселовских уже был на момент обращения в «Нужные деньги», а вот 220 000 тенге не хватало, и наш благотворительный проект стал последней надеждой на приобретение ходунков.
История этой обаятельной девочки тронула сердца многих наших читателей. У 61 человека возникло желание помочь именно ей. Адресные взносы пришли на общую сумму 261 800 тенге.
- Мы знали, что ваш проект поможет нам, но не думала, что все получится так скоро, - поблагодарила мама девочки Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ. - Не знаю, получится ли до Нового года получить ходунки. Если почта успеет прислать, это будет лучший подарок. Спасибо огромное всем, кто принял участие в жизни Сонечки, добра вам всем!
По правилам проекта, если сумма адресных взносов превосходит указанную в заявке, мы все равно должны все деньги отдать тому, кому они предназначались благотворителями. Так мы и поступили. Очень надеемся, что до новогодних праздников София получит долгожданную посылку.
Рассчитались за операцию
Маленький костанаец Саян МЕКЕБАЕВ родился в марте этого года. Но на его долю уже выпало тяжелейшее испытание - борьба с болезнью, которая не лечится терапевтическими средствами. В связи с редким недугом печень малыша нуждалась в замене донорской. В качестве донора подошла мама мальчика Айдана МЕКЕБАЕВА, но не во всех клиниках, делающих трансплантацию печени таким маленьким пациентам, одинаково высок процент приживаемости донорского органа. Поэтому и решено было оперироваться в Стамбуле, в клинике Medical Promise. Но турецкие медики просят высокую цену за свои труды. Чтобы собрать $50 000 на операцию для Саяна, родители продали все имущество, объявили сбор в соцсетях, но им все равно не хватало 880 000 тенге. Наш постоянный помощник, который неоднократно помогал и в «Нужных деньгах», и в «Письмах Деду Морозу», лично, вне проекта, перечислил родителям мальчика 300 000 тенге. Нужно было еще 580 000 тенге, сбор в соцсетях остановился, и наш проект остался последней надеждой.
Скоро Саян с мамой вернутся в Казахстан / Фото из архива Айданы МЕКЕБАЕВОЙ
Тем временем, учитывая, что основная сумма внесена на счет клиники, турецкие доктора сделали трансплантацию. Пока не завершился тур, клиника уже требовала внести остаток суммы, что очень нервировало маму мальчика, ведь результаты сборов предсказать невозможно. К счастью, нам удалось собрать достаточно средств. Для Саяна поступили 42 адресных взноса на общую сумму 209 476 тенге, мы добавили из безадресных 370 724 и полную сумму 580 000 тенге тут же отправили родителям Саяна.
- Спасибо большое всем! - сказала Айдана. - Когда я утром увидела сообщение о переводе, даже расплакалась. Это так страшно было: я одна с ребенком, в чужой стране, и не знаю, получится ли оплатить счет. Просто очень переживала. От всего сердца хотим поблагодарить ваш проект и ваших читателей от нашей семьи. Спасибо еще раз!
16 декабря Айдана и Саян покидают Турцию и возвращаются домой. Это чудо спасения маленькой жизни случилось благодаря самоотверженности родителей, искусству врачей и отзывчивости неравнодушных людей.
О тех, кому помогли
Участник нескольких туров «Нужных денег» 3-летний Арсений ГУТНОВ из Костаная страдает очень редким синдромом Франческетти. Постоянные читатели наверняка помнят этого мальчика, который вынужден дышать через трахеостому, на расходники для которой в нашем проекте собирали деньги, потому что государство их не выделяет.
Для Арсения единственная надежда избавиться от трахеостомы - расширение челюсти, поскольку недоразвитие костей лицевой части черепа нарушает функцию дыхания. Хирурги добиваются расширения челюстей с помощью установки специальных расширителей - дистракторов. Ребенок некоторое время живет с металлической конструкцией и терпит регулярное подкручивание винтов, но другого пути в медицине пока нет. За одну операцию расширить челюсть до нужных параметров не удается. Обычно требуется две операции с последовательной сменой дистракторов разных размеров. Семья Гутновых очень ждала, что после второй операции Арсению снимут трахеостому. Долгожданную операцию в Астане мальчику сделали в ноябре.
- Приехали все-таки с трубкой, - сообщила мама Арсения Любовь ГУТНОВА. - Нужна еще третья операция - корень языка западает. Но немного легче стало: днем ходит Арсюшка с закрытой трубкой, а ночью открываем. Для нас это уже хоть и маленькая, но победа. Арсюша теперь дышит с голосовым клапаном. Пытается что-то говорить, нет, даже болтать. Это просто сказка! А когда уже избавимся от этой ненавистной трахеостомы, это будет чудо!
До своего большого чуда Арсению предстоит еще одна дистракция. Два этапа пути он уже прошел, и у него все получится.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 129-й тур проекта «Нужные деньги», который начнется уже в 2023 году. Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Фонд проекта «Нужные деньги», 128-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
100 000
|
Генеральный спонсор - такси «Народное»
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
50 000
|
Пользователь сайта Евгений
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
25 000
|
Читатель Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
25 000
|
Читатель Талгат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Баба Маша
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Булат Мустафин
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
|
Поступления на Каспи-голд:
|
815 480
|
452
|
Ботагоз
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
400
|
Маргарита
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 000
|
Злата
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
5 000
|
Сауле
|
Для Саяна Мекебаева
|
10 000
|
Леонид
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
5 000
|
Амансултан
|
Для Софии Веселовской
|
1 700
|
Динара
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Айнура
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 800
|
Кульшат
|
Для Саяна Мекебаева
|
20 000
|
Ринат
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Ангелина
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Дана
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
3 000
|
Маргарита
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Медет
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Наталья
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Гульзира
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Валя
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
700
|
Диана
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Салтанат
|
Для Саяна Мекебаева
|
2 000
|
Айгуль
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Анастасия
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Марина
|
Для Софии Веселовской
|
300
|
Акмарал
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 500
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
600
|
Молдагали улы Рамазан
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Аскар
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Ксения
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Татьяна
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Нурлан
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
500
|
Айнеля
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
489
|
Жанна
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Жулдыз
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Галина
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Еркiн
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 400
|
Виталий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
НУРЛАН
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Амир
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Нурым
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Нуркен
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Марина
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
5 000
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 800
|
Асель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Дарья
|
Для Софии Веселовской
|
776
|
Лаура
|
Для Саяна Мекебаева
|
5 000
|
Сауле
|
Для Саяна Мекебаева
|
2 000
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
200
|
Дарина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Olessya
|
Для Саяна Мекебаева
|
2 000
|
Айгуль
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Екатерина
|
Для Саяна Мекебаева
|
2 000
|
Жанар
|
Для Саяна Мекебаева
|
10 000
|
Евгений
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Дана
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Елена
|
Для Саяна Мекебаева
|
2 000
|
Юлия
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Надежда
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Жасулан
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Татьяна
|
Для Саяна Мекебаева
|
2 000
|
Тимур
|
Для Саяна Мекебаева
|
970
|
Айгерим
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
200
|
Маржан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Арман
|
Для Саяна Мекебаева
|
3 000
|
Анастасия
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
200
|
Эсем
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Жанат
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
300
|
Мадина
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Наталья
|
Для Саяна Мекебаева
|
2 000
|
Алибек
|
Для Саяна Мекебаева
|
2 000
|
Татьяна
|
Для Софии Веселовской
|
7 000
|
Галина
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Айзат
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Алина
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Айгуль
|
Для Саяна Мекебаева
|
500
|
Юлия
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Валентина
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
500
|
Аягоз
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Асель
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
400
|
Алина
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
3 000
|
Асет
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Шаим
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
5 000
|
Ольга
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
500
|
Гульмира
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
300
|
Мурат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Наиля
|
Для Софии Веселовской
|
500
|
Татьяна
|
Для Софии Веселовской
|
500
|
Асия
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Олег
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Вадим
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Анастасия
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Евгения
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Молдагали улы Рамазан
|
Для Софии Веселовской
|
20 000
|
Наталья
|
Для Софии Веселовской
|
372
|
Инна
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Юлия
|
Для Софии Веселовской
|
3 000
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Ольга
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Иван
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
386
|
Зарина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Артем
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Ольга
|
Для Софии Веселовской
|
2 000
|
Светлана
|
Для Софии Веселовской
|
2 000
|
Мария
|
Для Софии Веселовской
|
200
|
Куляим
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Виталий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Лидия
|
Для Софии Веселовской
|
1 500
|
Алия
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Анэля
|
Для Софии Веселовской
|
8 000
|
Тулеген
|
4 000 – Для Софии Веселовской,
4 000 — Для Саяна Мекебаева
|
2 500
|
Татьяна
|
Для Софии Веселовской
|
2 000
|
Алина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
600
|
Роза
|
Для Софии Веселовской
|
3 000
|
Сергей
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Ольга
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
Жанат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Татьяна
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Светлана
|
Для Софии Веселовской
|
5 000
|
Тамара
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
650
|
Гульназ
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Ардак
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Диана
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Шайзат
|
Для Софии Веселовской
|
3 400
|
Татьяна
|
Для Софии Веселовской
|
10 000
|
Екатерина
|
Для Софии Веселовской
|
5 000
|
Злата
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Андрей
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Юлия
|
Для Софии Веселовской
|
5 000
|
Марина
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
400
|
Оксана
|
Для Софии Веселовской
|
2 000
|
Анна
|
Для Софии Веселовской
|
600
|
Гулим
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Диана
|
Для Софии Веселовской
|
2 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Шолпан
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
500
|
Надежда
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Татьяна
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Юрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Елена
|
Для Софии Веселовской
|
300
|
Мадина
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Юлия
|
Для Софии Веселовской
|
1 300
|
Елена
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Айнур
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Асель
|
Для Софии Веселовской
|
2 000
|
Марина
|
Для Софии Веселовской
|
2 000
|
Olessya
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Екатерина
|
Для Софии Веселовской
|
100
|
Алексей
|
Для Софии Веселовской
|
470
|
Бахытжамал
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
От десятого севера
|
Для Софии Веселовской
|
5 000
|
Юлия
|
Для Софии Веселовской
|
2 000
|
Анна
|
Для Софии Веселовской
|
1 500
|
Асель
|
Для Софии Веселовской
|
34 000
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
5 000
|
Темиркан
|
Для Софии Веселовской
|
2 000
|
Виталий
|
Для Саяна Мекебаева
|
500
|
Василий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 000
|
Аскар
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
5 000
|
Ирина
|
Для Саяна Мекебаева
|
3 000
|
Андрей
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
3 000
|
Руслан
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Хайдар
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Марат
|
Для Саяна Мекебаева
|
10 000
|
Сергей
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Данияр
|
Для Саяна Мекебаева
|
2 442
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 000
|
Виктор
|
Для Саяна Мекебаева
|
3 000
|
Виктор
|
Для Софии Веселовской
|
10 000
|
Азамат
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Ерлан
|
Для Саяна Мекебаева
|
2 000
|
Бахтияр
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
500
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Мадина
|
Для Саяна Мекебаева
|
600
|
Руслан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Марина
|
Для Софии Веселовской
|
2 000
|
Виталий
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Маргарита
|
Для Софии Веселовской
|
2 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Серик
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Забава П.
|
Для Саяна Мекебаева
|
500
|
Галина
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Леонид
|
Для Софии Веселовской
|
5 000
|
Евгений
|
Для Софии Веселовской
|
5 000
|
Юлия
|
Для Софии Веселовской
|
100
|
Елена
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
116 000
|
Бауыржан
|
Для Саяна Мекебаева
|
100 000
|
Бауыржан
|
Для Софии Веселовской
|
1 000
|
Марат
|
Для Софии Веселовской
|
1 500
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Максим
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
3 000
|
Роман
|
1 500 – Для Саяна Мекебаева
1 500 - Для Софии Веселовской
|
200
|
Жазира
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
20 000
|
Любовь
|
10 000 – Для Саяна Мекебаева
10 000 - Для Софии Веселовской
|
5000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
20 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
200
|
Булат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Ибагуль
|
Для Саяна Мекебаева
|
2 000
|
Кайрат
|
Для Саяна Мекебаева
|
1 000
|
Татьяна
|
Для Софии Веселовской
|
8 000
|
Фирма Чистодом
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
10 000
|
Читатель Владимир
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
5 000
|
Валентин
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
20 000
|
Andrei
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
20 000
|
Багдад
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Динара
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
120
|
Сауле
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 080
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Айнур
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
10 000
|
Виталий
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
5 000
|
Марат
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Нурым
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
Юлия
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Фархад
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
2 000
|
Гульнара
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
1 000
|
Гульсым
|
На усмотрение комиссии (Саяну Мекебаеву)
|
Итого: 1 027 480
Остаток: 185 680 - переходит на следующий тур
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