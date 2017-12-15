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Куда пойти с 15 по 21 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

17 декабря,

12.00

«Дала қызы», Б. Құлыншақова, сказка (на казахском языке)

17 декабря,

18.00

«Предложение», А. Чехов, комедия

18 декабря,

12.00

«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

16 декабря,

18.30

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия

20-30 декабря,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

«Ойыншықтар әлегі», жаңажылдық ертеңгіліктер

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

20-30 декабря,

10.00, 12.30, 15.00, 18.00

Новогодняя сказка «Шалость под Новый год» и новогоднее представление «У Бабы-яги все по плану!»

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Листопад» - персональная выставка костанайского художника Сергея Ли

В течение месяца

«Всегда любимый край» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

16 декабря,

19.00

Концерт Нұрболата Абдуллина

20 декабря,

19.00

Концерт группы «Мираж»: Екатерина Болдышева, Алексей Горбашов, Сергей Крылов, Андрей Гришин, приглашенный гость Елизавета Волкова

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка работ фотографа Ивана Мармалиди

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

20 декабря,

17.00, 19.30

Бағжан Октябрь с программой «Терапия души».

Один из самых узнаваемых виолончелистов Бағжан Октябрь выступит с большим сольным концертом в сопровождении камерного оркестра с обновленной программой «Терапия души». Бағжан стал известен своими видео, где он играет на инструменте в самых живописных уголках мира.

Вы насладитесь музыкой из знаменитых кинофильмов, казахскими народными песнями, великой классикой и просто душевными произведениями, которые близки сердцу.
«Терапия души» - то место, где душа находит спокойствие

Городская школа детского творчества

ул. Алтынсарина, 109,

тел.: 50-11-56 (факс), 50-15-27

21 декабря,

17.00, 19.30

«Щелкунчик», балет в двух действиях. Классический русский балет (г. Москва)

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Хумо»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

15 декабря, 16.00 

16 декабря, 14.00 

Бокс. Чемпионат РК среди женщин

Костанай, Школа бокса, ул. Гашека, 1/4

15-17 декабря