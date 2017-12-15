Куда пойти с 15 по 21 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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17 декабря,
12.00
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«Дала қызы», Б. Құлыншақова, сказка (на казахском языке)
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17 декабря,
18.00
|
«Предложение», А. Чехов, комедия
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18 декабря,
12.00
|
«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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16 декабря,
18.30
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«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия
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20-30 декабря,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
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«Ойыншықтар әлегі», жаңажылдық ертеңгіліктер
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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20-30 декабря,
10.00, 12.30, 15.00, 18.00
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Новогодняя сказка «Шалость под Новый год» и новогоднее представление «У Бабы-яги все по плану!»
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Листопад» - персональная выставка костанайского художника Сергея Ли
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В течение месяца
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«Всегда любимый край» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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16 декабря,
19.00
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Концерт Нұрболата Абдуллина
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20 декабря,
19.00
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Концерт группы «Мираж»: Екатерина Болдышева, Алексей Горбашов, Сергей Крылов, Андрей Гришин, приглашенный гость Елизавета Волкова
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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Выставка работ фотографа Ивана Мармалиди
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
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20 декабря,
17.00, 19.30
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Бағжан Октябрь с программой «Терапия души».
Один из самых узнаваемых виолончелистов Бағжан Октябрь выступит с большим сольным концертом в сопровождении камерного оркестра с обновленной программой «Терапия души». Бағжан стал известен своими видео, где он играет на инструменте в самых живописных уголках мира.
Вы насладитесь музыкой из знаменитых кинофильмов, казахскими народными песнями, великой классикой и просто душевными произведениями, которые близки сердцу.
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Городская школа детского творчества
ул. Алтынсарина, 109,
тел.: 50-11-56 (факс), 50-15-27
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21 декабря,
17.00, 19.30
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«Щелкунчик», балет в двух действиях. Классический русский балет (г. Москва)
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Хумо»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
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15 декабря, 16.00
16 декабря, 14.00
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Бокс. Чемпионат РК среди женщин
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Костанай, Школа бокса, ул. Гашека, 1/4
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15-17 декабря
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