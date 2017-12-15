Бағжан Октябрь с программой «Терапия души».

Один из самых узнаваемых виолончелистов Бағжан Октябрь выступит с большим сольным концертом в сопровождении камерного оркестра с обновленной программой «Терапия души». Бағжан стал известен своими видео, где он играет на инструменте в самых живописных уголках мира.

Вы насладитесь музыкой из знаменитых кинофильмов, казахскими народными песнями, великой классикой и просто душевными произведениями, которые близки сердцу.

«Терапия души» - то место, где душа находит спокойствие