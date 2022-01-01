Между дорожными кольцами по улицам Мауленова - Уральской - Строительной и Карбышева - микрорайон Аэропорт очень плотное движение. Примерно на середине проезда между кольцами стоит только один светофор, и он - пешеходный. Двигаясь с двух направлений, водители хотят повернуть налево, когда едут в сторону Аэропорта, поворачивают в жилую зону, а когда едут в сторону ул. Уральской, поворачивают на ул. Полевую. Поворачивая налево, они затрудняют движение и нарушают его равномерность. Можно ли провести на участке ул. Мауленова между дорожными кольцами двойную сплошную полосу, а водителям поворачивать налево только на кольцах и тем самым не затруднять движение?

Павел СУХАРНИКОВ, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает и. о. начальника УАП ДП Костанайской области Алексей МИКЛЮК:

- Сотрудники управления полиции Костаная совместно со специалистами отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная провели обследование улицы Карбышева в границах кольцевых развязок улиц Мауленова - Уральской, Карбышева и микрорайона Аэропорт. Для увеличения пропускной способности транспортных средств принято решение: с наступлением благоприятных погодных условий на вышеуказанном участке будет предусмотрено изменение организации дорожного движения путем установки дорожных знаков и нанесения дорожной разметки.

В соответствии с требованиями СТ РК 1412-2017 (Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств) установку дополнительного светофорного объекта по улице Карбышева между кольцевыми развязками считаем нецелесообразным ввиду небольшого расстояния между ними.

8 августа 2022 года под председательством акима Костаная прошло совещание о состоянии дорожной безопасности и пропускной способности улиц города, где одним из предложений было строительство железнодорожного переезда на участке дороги ул. Уральской через закрытый переезд для соединения микрорайонов Дом печати, Западный с микрорайоном Аэропорт (что позволит разгрузить ул. Карбышева).

На 2023 год запланирована реконструкция участка дорог для соединения ул. Уральской (микрорайон Аэропорт) с ул. Станционной (Северо-Западный район).

В соответствии с Законом РК от 17 апреля 2014 года № 29/1 «О дорожном движении» внедрение и содержание техсредств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные объекты и т. д.) на улично-дорожной сети относится к ведению местных исполнительных органов (акиматов).