8 сентября в 9.30 мы с женой приехали на костанайский автовокзал с заранее купленными билетами (купил еще16 августа) на рейс в Магнитогорск, который отправляется в 10.00. Однако автобус уехал еще в 8.15. Пришлось брать билет на челябинский рейсовый автобус и на электричке добираться в Магнитогорск из Южноуральска. В справочную автовокзала в тот день я так и не смог дозвониться. В Instagram-аккаунте автовокзала также не нашел информации о переносе или отмене рейса. Почему в тот день отменили или перенесли наш рейс?

Болат Шаймердинов, Костанай

Комментарий:

На вопрос отвечает директор ТОО «Рудныйавтотранс» Султанбек ЕРМУХАНОВ:

- Пассажиров по маршрутам «Рудный-Магнитогорск» (время отправления из Костаная - 8.15) и «Костанай-Магнитогорск» (время отправления из Костаная - 10.00) перевозит ТОО «Канон-1». Рейсы осуществляются через день. Рейс «Костанай-Магнитогорск» в августе был по четным числам. Кассир при продаже билета не учла, что в августе 31 календарный день, в связи с чем этот рейс в сентябре будет осуществляться по нечетным числам месяца, тем самым дала ошибочную информацию пассажиру. Кассиру сделано устное предупреждение о недопущении подобных случаев в будущем. С остальными кассирами была проведена разъяснительная работа о надлежащем оказании услуг и информировании пассажиров. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.