Куда пойти с 22 по 28 сентября
Потехе - час!
|
Заведение
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Дата и время
|
Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
24 сентября,
12.00
|
«Гусенок», Н. Гернет, сказка
|
25 сентября,
12.00
|
«Наша репка», Ю. Семенова, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И.Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
|
23 сентября,
18.30
|
«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия. Премьера
|
25 сентября,
17.00
|
«Алжир», А. Тасымбеков, драма
|
28 сентября,
18.30
|
«Сұлтанның аты - сұлтан», С. Ваннус, комедия, реж. Б. Абдураззаков
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34(касса), 54-76-24 (администратор)
|
28 сентября -
1 октября,
11.00
|
«Коза-дереза», М. Супонин, сказка. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Нур-Султан
|
28 сентября,
19.00
|
«Светлые думы», В. Шукшин, драма. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Нур-Султан
|
29 сентября,
17.00
|
«Наедине с Пушкиным», Заслуженный деятель РК, Народный артист КР, Кавалер Ордена Дружбы РФ Сергей Матвеев, моноспектакль. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Нур-Султан
|
29 сентября,
19.00
|
«Женитьба», Н.В. Гоголь, комедия. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Нур-Султан
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Мой мир» - персональная выставка фотохудожника Олега Яблочкина, приуроченная к его 60-летию
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Областная филармония им. Е.Умурзакова
мкрн Юбилейный, здание 56, концертный зал «Jastar Saraiy»,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
25 сентября,
16.00, 19.00
|
Вечер произведений композитора неоклассика Людовико Эйнауди в исполнении коллектива tynda.music.
Tynda.music - коллектив профессиональных музыкантов со смелыми творческими идеями.
|
29 сентября,
19.00
|
Открытие концертного сезона «Шаттық елі». Артисты: И.Коропецкий, З.Кульмухамбетова, М.Кадиров, Т.Молдагалиев, Б.Байназаров - «соло». В репертуаре национальные произведения и песни современных композиторов разных народов.
|
ТД Метрополис,
пр. Абая 169
|
10 сентября - 4 ноября,
с 11.00
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Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое.
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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ОФП. Чемпионат области среди учащихся спортивных школ 2011-2012 гг. р.
|
Костанай, стадион «Центральный»
|
22-24 сентября
|
Тяжелая атлетика. Лично-командный чемпионат РК среди мужчин и женщин
|
Костанай, Академия силовых видов спорта
|
23-30 сентября
|
Футбол. Кубок области среди спортсменов 2010 г. р. и младше
|
Костанай, «Тобол Арена», мкр. Береке, 142
|
22-23 сентября
|
Баскетбол. Чемпионат области в дисциплине 3х3 среди юношей U-18, 16, 14, 12
|
Тобыл, ул. Тауелсиздик, 65/2 (ДК "Золотой колос")
|
22-24 сентября. Матчи с 11.00 до 13.00
|
Бадминтон. Молодежный чемпионат РК
|
Костанай, спортзал
«Сункар», ул. Пушкина, 84
|
22-26 сентября
|
Греко-римская борьба. Открытое первенство области среди юношей 2007-2008 гг. р.
|
Костанай, ул. 1 Мая, 128
|
22-24 сентября
|
Фунакоши каратэ. 2-й чемпионат области
|
Рудный, ДЮСШ № 1
|
25 сентября
|
Гиревой спорт. Чемпионат области среди мужчин, молодежи, юношей и девушек
|
с. Озёрное
|
23-25 сентября
|
X областной фестиваль по национальным видам спорта
|
Житикара
|
22-24 сентября
|
Тогызкумалак. Лично-командный кубок области среди взрослых
|
Житикара
|
22-24 сентября
|
Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Сарыарка»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
|
22-23 сентября, 16.00
|
Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Иртыш»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
|
27-28 сентября, 16.00
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