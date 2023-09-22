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Куда пойти с 22 по 28 сентября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

24 сентября,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

25 сентября,

12.00

«Наша репка», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И.Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

23 сентября,

18.30

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия. Премьера

25 сентября,

17.00

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

28 сентября,

18.30

«Сұлтанның аты - сұлтан», С. Ваннус, комедия, реж. Б. Абдураззаков

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34(касса), 54-76-24 (администратор)

28 сентября -

1 октября,

11.00

«Коза-дереза», М. Супонин, сказка. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Нур-Султан

 

28 сентября,

19.00

«Светлые думы», В. Шукшин, драма. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Нур-Султан

29 сентября,

17.00

«Наедине с Пушкиным», Заслуженный деятель РК, Народный артист КР, Кавалер Ордена Дружбы РФ Сергей Матвеев, моноспектакль. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Нур-Султан

29 сентября,

19.00

«Женитьба», Н.В. Гоголь, комедия. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Нур-Султан

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Мой мир» - персональная выставка фотохудожника Олега Яблочкина, приуроченная к его 60-летию

Областная филармония им. Е.Умурзакова

мкрн Юбилейный, здание 56, концертный зал «Jastar Saraiy»,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 сентября,

16.00, 19.00

Вечер произведений композитора неоклассика Людовико Эйнауди в исполнении коллектива tynda.music.

Tynda.music - коллектив профессиональных музыкантов со смелыми творческими идеями.

 

 

29 сентября,

19.00

Открытие концертного сезона «Шаттық елі». Артисты: И.Коропецкий, З.Кульмухамбетова, М.Кадиров, Т.Молдагалиев, Б.Байназаров - «соло». В репертуаре национальные произведения и песни современных композиторов разных народов.

ТД Метрополис,

пр. Абая 169

10 сентября - 4 ноября,

с 11.00

Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое.

Спортафишка

Что

Где

Когда

ОФП. Чемпионат области среди учащихся спортивных школ 2011-2012 гг. р.

Костанай, стадион «Центральный»

22-24 сентября

Тяжелая атлетика. Лично-командный чемпионат РК среди мужчин и женщин

Костанай, Академия силовых видов спорта

23-30 сентября

Футбол. Кубок области среди спортсменов 2010 г. р. и младше

Костанай, «Тобол Арена», мкр. Береке, 142

22-23 сентября

Баскетбол. Чемпионат области в дисциплине 3х3 среди юношей U-18, 16, 14, 12

Тобыл, ул. Тауелсиздик, 65/2 (ДК "Золотой колос")

22-24 сентября. Матчи с 11.00 до 13.00

Бадминтон. Молодежный чемпионат РК

Костанай, спортзал

«Сункар», ул. Пушкина, 84

22-26 сентября

Греко-римская борьба. Открытое первенство области среди юношей 2007-2008 гг. р.

 Костанай, ул. 1 Мая, 128

22-24 сентября

Фунакоши каратэ. 2-й чемпионат области

Рудный, ДЮСШ № 1

25 сентября

Гиревой спорт. Чемпионат области среди мужчин, молодежи, юношей и девушек

с. Озёрное

23-25 сентября

X областной фестиваль по национальным видам спорта

Житикара

22-24 сентября

Тогызкумалак. Лично-командный кубок области среди взрослых

Житикара

22-24 сентября

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Сарыарка»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

22-23 сентября, 16.00

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Иртыш»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

27-28 сентября, 16.00