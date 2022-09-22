Политик и бизнесмен Булат АБИЛОВ о реформах, скандалах и пожаре в Костанайской области

В марте 2022 года Булат АБИЛОВ заявил, что спустя 9 лет молчания возвращается в казахстанскую политику. В мае объявил о создании новой партии, в июне - об учреждении общественного фонда по возврату казахстанцам украденных природных ресурсов. 8 сентября Бутя, как его называют в народе, приехал в пострадавший от лесных пожаров Аманкарагай. Корреспондент «НГ» в этот день тоже был там и воспользовался случаем, чтобы спросить - чего ждать от вернувшегося политика.

«Кто-то должен за это ответить»

- Зачем вы приехали в Костанайскую область?

- Прежде всего - оказать моральную поддержку пострадавшим от пожара. Я считаю, это экологическая катастрофа не только для вашего региона, но и для всей страны. Много пострадавших, сотня домов сгорела. Я посчитал своим моральным долгом самому увидеть и пообщаться с пострадавшими. Я планировал приехать раньше, но не получилось, так как президент Токаев объявил о досрочных выборах и мы занимались тем, что организовывали коалицию демократических сил, было много встреч и консультаций. Поэтому вырвался и прилетел буквально на один день.

Булат Абилов 8 сентября приехал в Аманкарагай, чтобы пообщаться с погорельцами / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Какое у вас впечатление после общения с пострадавшими и осмотра строительной площадки в Аулиеколе?

- То, что допустили такие огромные площади пожаров, конечно, это большое упущение со стороны властей - акимата и департамента по чрезвычайным ситуациям. Все-таки, когда начались возгорания, они не сразу разгорелись на 43 000 га. Я считаю, можно было принять меры и локализовать этот пожар, чтобы не допустить огромных масштабов. Люди остались без крова и все почему-то живут у родственников. Сначала они вообще ютились в спортзале. Я считаю, что сразу же акимат должен был арендовать гостиницы, общежития, чтобы у людей не было дискомфорта. Ну представьте, как семья из 5 человек на пару месяцев переезжает к родственникам. Надеюсь, они успеют построить до зимы дома. Надеюсь, что какие-то меры будут принимать дополнительно.

- В интервью журналисту Вадиму Борейко вы сказали, что кто-то должен понести ответственность за произошедшее. Вы для себя после поездки определились, кто это должен быть?

- Я считаю, прежде всего ответственность на департаменте по ЧС, местном и республиканском, они должны были контролировать ситуацию. Должен нести ответственность аким области или кто-то из его заместителей, который курировал департамент по ЧС. Плюс я считаю, что должна быть персональная ответственность президента и премьер-министра. Никто не понес ответственности, все на своих местах, поэтому считаю, что в Казахстане как была, так и продолжается полная безответственность. Поэтому такие пожары происходят, к сожалению.

По мнению Абилова, президент Токаев должен был побывать на месте сгоревших домов / Фото из архива «НГ»

- Президент приезжал 5 сентября в Костанайскую область, встретился с людьми в спортзале, облетел территорию, охваченную пожаром. Как вы оцениваете эту поездку?

- Прежде всего он должен был встретиться с погорельцами, посетить сами сгоревшие дома и там же с ними пообщаться. Тогда будет другая картина и другое восприятие случившегося. Во-вторых, мне бы хотелось, чтобы глава государства услышал то, о чем говорят люди - хотят они переезжать или нет. Они специально ведь селились рядом с лесом. Послушать людей, которые остались в уцелевших домах. Я поговорил с чиновниками, которые говорят, что благоустроят сгоревшие участки. Но людям нужно это объяснять, потому что многие, с кем я общался, ничего не знают о планах властей. Люди не хотят каждый день ходить мимо обугленных булыжников.

Про Казахию и Кантар

- Первое, что делают люди, которые раньше не знали ничего о Булате Абилове - читают вашу страничку в Википедии. В ней сказано, что в 2013 году вы ушли из политики. Объясните, почему вы ушли?

- Я ушел по нескольким причинам. Я сначала не говорил, но у меня супруга болела. Онкология. В 2016 году она ушла... Я вернулся в бизнес, пишу книгу о жизни в 90-х. Пока не могу я ее закончить.

Булат Абилов объявляет о создании новой партии / Фото с сайта respublika.kz

- А зачем вернулись?

- Триггером, модное сейчас слово, для меня стали январские события. Тогда людям уже настолько надоела ситуация в Казахстане, что по всей стране начались широкомасштабные митинги. В Алматы вышли порядка 20 000 человек, которых почему-то президент принял за террористов. Я в это время был в Москве, меня на Новый год пригласили в столицу России друзья. Утром 5 января вернулся, тогда уже аэропорт был оцеплен военными. Стояли грузовики, машины. Я с друзьями созвонился, был план, что мы выйдем на площадь и пообщаемся с протестующими. Но потом уже стало понятно, что много провокаторов на улице. Ночью избили Жанболата Мамая. Начались беспорядки и мне друзья сказали, что уже небезопасно выходить. Я все это время переживал, после всех событий призвал выйти на площадь через 40 дней после этих событий, чтобы почтить память погибших. Тогда у меня не было плана возвращаться в политику.

До этого мне позвонили пара молодых политиков, я им предложил выйти на площадь и выступить. Они оба как-то странно отреагировали. Выступить отказались, но оба сейчас организуют партии. Один из них - это Санжар Бокаев, который сейчас проявляется. Мы сейчас создаем коалицию демократических сил, чтобы выставить единого кандидата на выборах. А он не хочет принимать участия. Жанболат Мамай был на площади и выступал. Я его очень уважаю, мы с ним хорошо общаемся. Мы требуем для него свободы, но у него достаточно радикальная, в моем понимании, позиция. Получается, с одной стороны оппозиция радикальна, а с другой - там одни соглашатели, которые не могут заявить, что нельзя убивать под 200 человек в мирное время.

Поэтому я долго раздумывал и все-таки решил вернуться в политику. У меня есть опыт, есть какое-то понимание ситуации, есть соратники. Я думал, что можно поддержать кого-то из молодых, но не нашел такого человека.

Митинг памяти погибших в январе. Алматы, 13 февраля 2022 года / Фото с сайта Радио «Азаттык»

- Журналист Марат Асипов в своей статье «Как Бутя пытается обналичить Кантар» пишет, что вы ушли из политики, продав газету «Свобода слова», что вы пиаритесь на январских событиях.

- Это его мнение. Нужно опираться на факты, а их нет. Никто не пиарится. Мы создали фонд поддержки людей, которых незаконно привлекают по январским событиям. 60 уголовных дел. Мы им помогаем материально, ищем юристов, освещаем события.

- В этой же статье описано и опубликовано видео, как брат Нигматулина дарит вам несколько очень дорогих бутылок коньяка.

- Меня пригласили друзья на экскурсию - посмотреть завод. Я откликнулся на предложение. Был ужин. Что кто-то что-то будет дарить, я понятия не имел. Кто-то слил видео в Интернет, но ничего, я человек, спокойно реагирующий на такие события. Естественно, получилось некрасиво. Может быть, не стоило мне в этом участвовать.

- Если продолжать искать информацию о вас в Интернете, то выходят статьи с заголовками о вашем предложении переименовать столицу, а страну назвать Казахией. Разве это не популизм?

- Я под каждым из этих предложений готов подписаться. Я убежден, что страну нужно переименовать! Мы все знаем Узбекистан, Таджикистан, Афганистан - стан, стан и стан... Это как будто какая-то карма, которая не дает нам выйти на нормальный путь развития. Этот «стан» как будто на отсталость страны намекает. Надо людей убеждать в необходимости этого шага. Вы знаете, что 500 лет назад на европейских картах наша территория называлась Казахия? Ну почему Россия не называется Ресейстаном? Я не понимаю, какого черта наша столица называется именем какого-то человека (интервью было дано до очередного переименования столицы Казахстана - «НГ»). Должно быть имя собственное, которое характеризует нашу страну. Когда человек прилетает к нам и видит, что столица называется Столицей, он смеется. Когда он видит название Нур-Султан, он считает эту страну неопределившейся, заблудившейся в автократии. Я за то, чтобы наша столица называлась Алтын Ордой или Алаш Ордой.

«В послании нет...»

- На каком сейчас этапе партия Bizdin Tandau, о создании которой вы заявили в мае этого года?

- Мы уже презентовали проект партийной программы, создали инициативную группу. В июне подали документы в министерство юстиции, предоставили туда 1 500 подписей - на 500 больше, чем необходимо. Якобы наши списки недостоверные. Что именно с ними не так, нам не объясняют. Хотя мы уже опытные люди и проверяли все наши подписи. И в законе четко написано, что на этом этапе подписи не проверяют. Вот когда мы проведем съезд и предоставим списки из 5 000 членов партии, вот тогда могли бы возникнуть к нам вопросы. Но в итоге мы дважды получили отказ. И сейчас судимся с министерством, то есть опротестовываем действия ведомства, которые, по моему мнению, абсолютно незаконны. Надежд выиграть суд у нас мало. Но мы все равно будем добиваться регистрации нашей партии.

Предприниматель Булат Абилов и Нурсултан Назарбаев. 1990-е годы / Фото с сайта Радио «Азаттык»

- Вы уже говорили, что до поездки в Костанайскую область обсуждали послание президента. Согласны с предложенными реформами?

- Послание - на троечку, потому что на 90 процентов это обращение премьер-министра. Ничего существенного. Абсолютно отсутствует в нем цельная социально-экономическая программа. Люди ждут решения тех проблем, которые вывели протестующих на улицы в январе. Такой программы нет, ничего в экономике не меняется. Мы все видим рост цен, инфляцию. Есть проблемы, которые не решаются все 30 лет нашей независимости. Токаев показывает свою беспомощность, считая, что он что-то починит или на несколько градусов поменяет. В послании нет ни слова о борьбе с коррупцией, ни слова о деолигархизации и что дальше будет с членами «семьи» (речь о родственниках Нурсултана Назарбаева - «НГ») и елбасизме. Его предложение о досрочных выборах доказало, что он заботится только о себе и продлении своих властных полномочий. Я не понимаю, за что мы будем осенью голосовать.

- Ну ваша незарегистрированная партия в своих предложениях упор тоже делала на политических реформах. В частности, на полном переходе к парламентской республике. Bizdin Tandau имеет свою экономическую программу?

- Сегодня мы предлагаем средства Нацфонда, где сосредоточено $50 млрд, частично оставить на черный день, а больше половины нужно пустить на поддержку экономики и строительство инфраструктуры: школ, больниц, дорог. Далеко ходить не надо - трасса на Аулиеколь требует явного ремонта. А в Аманкарагае вообще асфальта нет и не было. Хотя там тоже живут наши граждане. Нужно расформировать фонд «Самрук-Казына», который, на наш взгляд, совсем не эффективен. Нужно провести приватизацию и вернуть деньги народу Казахстана. Мы предлагаем вернуть украденные ресурсы. В вашей области работает группа Машкевича. Я считаю, что все их объекты были взяты по левым схемам. Хром, алюминий, руда. Нужно контрольные пакеты продать через открытый аукцион. Это миллиарды долларов в бюджет. Мы предлагаем поднять налоги для промышленников и снизить их для населения. Полную экономическую программу мы сейчас пишем.

Что касается политических реформ, то у нас один из самых драконовских законов о партиях в мире. У нас всего 6 зарегистрированных партий, и все они провластные. В соседнем Кыргызстане 45 партий. То есть у нас политический процесс практически заморожен с 2006 года, когда была зарегистрирована последняя оппозиционная партия. За 16 лет ни одной новой партии.

Абилов и другие общественные деятели возлагают цветы у монумента на площади Республики в Алматы в память о погибших. 6 июля 2022 года / Фото с сайта Радио «Азаттык»

- Токаев предложил некоторые реформы, создается фонд для детей. Разве это не изменения?

- Он сказал отчасти популистскую вещь. Отчасти можно эти деньги пустить на будущее детей, но давайте спросим этих же мам - им деньги нужны сегодня или через 18 лет? Вот в семье несколько детей, им сейчас уже нужна поддержка.

- Вы также предлагали пересмотреть членство Казахстана в Евразийском экономическом союзе?

- Я считаю, что из этого союза нужно выйти и перейти на двусторонние отношения. Сегодня все договоры внутри ЕврАзЭС в пользу России на 99%. Экономический потенциал разнится у нас на порядок. Поэтому говорить о равноправном сотрудничестве невозможно. Если что-то вдруг России покажется невыгодным, то у Казахстана нет шансов. Тем более, что Россия сейчас под страшными санкциями, с введением которых я полностью согласен, потому что нельзя нападать на соседнюю страну с разговорами о том, что она как-то неправильно живет. Как мы можем быть в военном союзе с Россией, в ОДКБ, когда она отобрала землю у Грузии, Украины, когда члены этого союза постоянно воюют? И Россия, и Украина сделали свой цивилизационный выбор на десятки лет. Потрясающая вещь - три года назад на инаугурации президента Зеленского присутствовали первый президент Кравчук, второй президент Кучма, третий президент Ющенко, там же президент Порошенко. Потрясающе! А что у нас?

- Но многие в Костанайской области не согласятся с вашими идеями относительно взаимодействия Казахстана и России.

- Я же не предлагаю прекратить торговые отношения с Россией. Мы продолжим быть соседями и важными экономическими партнерами, но нужно исходить в большей степени из наших экономических интересов. Все границы могут остаться открытыми, это не проблема. Мы же не будем воевать с Россией, мы братские народы. Я сам родился в Караганде, где было много русских. У меня теща русская. Но наши интересы по строительству суверенного, демократического Казахстана должны быть в приоритете.