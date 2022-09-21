Об открытом колодце возле дома № 56 по ул. Хакимжановой в Костанае «НГ» сообщил председатель ОСИ «Достык-56» Аманжол АХМЕТОВ.

Ул. Хакимжановой, 56. Открытый колодец находится рядом с трубами ГКП «КТЭК»

- Люк находится со стороны ул. Хакимжановой, рядом с пешеходной дорожкой, - пояснил он. - Раньше он был закрыт крышкой, но в мае я обнаружил, что она пропала. Я подал заявку в службу iKomek (109), диспетчер направила ее в ГКП «КТЭК». В июне приехала бригада и заварила люк. В августе я обнаружил, что крышки на колодце опять нет! Вновь обратился в iKomek, через время они сообщили, что заявка выполнена. Я сфотографировал открытый люк и обратился к ним, сообщил об опасности и сказал, что ничего не было сделано. Диспетчер пояснила, что служба направила заявку в КТЭК, но там ответили, что колодец не принадлежит им, так как находится он на частной территории. Ikomek также направили заявку в полицию, чтобы узнать, кто хозяин люка, но я-то точно знаю, что это КТЭК! Тут же рядом с колодцем трубы идут, тепловые коммуникации. Ночью темно, тут автобусная остановка и пешеходный переход недалеко. Дети постоянно ходят!

Рядом с люком - тротуар, автобусная остановка и пешеходный переход

На месте корреспондент «НГ» увидел открытый колодец глубиной в несколько метров, на дне валяется мусор. Рядом проходят трубы КТЭК, две из них заходят в колодец. Возле него тротуар, по которому ходят люди.

Ул. Кочубея, 2. Свалка во дворе дома за две недели стала еще больше

Мы проверили свалку во дворе дома №2 по ул. Кочубея, о которой «НГ» писала две недели назад. Куча мусора стала еще больше: разбитого унитаза нет, но сразу за контейнерами лежат пластиковые пакеты и бутылки, деревянные коробки, доски, автомобильные полики, колесо от машины и матрас. Особый артефакт - большая катушка, на которой когда-то были провода.

Кроме автомобильной шины, в куче мусора есть автополики, доски, матрас...

... и катушка с надписью Костанай

Фото Андрея СКИБЫ

Присоединяйтесь!

Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz. Также можно позвонить в ГКП «КТЭК» по тел.: 57-68-63, 51-37-35, в ГКП «Костанай-Су» по тел.: 22-25-00, в РДТ АО «Казахтелеком» по тел.: 57-31-25, 57-31-26, 57-31-45 или в службу оперативного реагирования отдела ЖКХ акимата Костаная по тел. 109.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!