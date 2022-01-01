Самое время делать заготовки

Заготовка овощных приправ на зиму - сфера бесконечных экспериментов. Тем более что сейчас в продаже еще и множество специй, экзотических добавок, которых раньше было не достать. Сегодня хозяйки активно используют тот же пажитник, имбирь - кладут в сырые заготовки. Предлагаю вариацию на тему традиционной жгучки.

Овощную приправу можно оставить сырой, а можно сварить / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Обычно в нее кладут помидоры, острый перец, чеснок, хрен, соль. Идет к массе блюд, мой знакомый даже в омлет пару ложек добавлял, когда уже безвозвратно проходил сезон яичницы с помидорами.

Я сама давно начала традиционную жгучку насыщать ароматическими приправами - обожаю использовать зеленые зерна кориандра и укропа. Всегда делаю пару маленьких баночек с перцем, но без чеснока. Вместо него кладу по ложке головокружительно ароматных зеленых семян, предварительно слегка перемятых в ступке.

В советские времена из журнала «Крестьянка» мама вырезала рецепт закуски, которая называлась икра «Неженка». Для нее в равных количествах брались морковь, свекла, помидоры, все пропускалось через мясорубку и уваривалось с растительным маслом. Ароматизировали черным молотым перцем. Потом нам пришло в голову добавлять в эту икру горсть измельченных слив, или немного изюма, или чуток яблок. Я и сейчас это делаю, а еще добавляю немного молотых семян аниса. Мой вклад в рецепт. Кто не любит его запах, тот сейчас морщит нос, а мне нравится. Я анис - самую малость - добавляю и в компот из яблок. Подруга анис заменяет молотой гвоздикой. Очень приятная овощная закуска выходит.

Так я о все-таки о жгучке.... У кулинарного блогера Виктории Попин как-то нашла рецепт сырой приправы из овощей. В ней и помидоры, и чеснок, и жгучий перец, а еще - перец сладкий. Вот его раньше мы никогда не клали. А зря, как выяснилось.

Итак, сырая овощная закуска от Виктории. Все составляющие надо измельчить. Я по старинке делаю это мясорубкой, чтобы не в крем овощи превращать. Условие - составляющие должны быть вкусными и свежими, особенно помидоры и сладкий перец. Если помидоры тонкостенные, то семенные камеры с соком лучше убрать, приправа должна быть густой, чтобы ложка стояла. Перец можно брать любого цвета, но с красным и желтым приправа красивее. Конечно, в нее идут и жгучий перец, и хрен. В прошлом году мне повезло - у бабушки-дачницы купила переопыленный перец, сладкий, но с изрядной остринкой. Это было то, что нужно.

Все овощные ингредиенты перемолоть, перемешать, в смесь добавить соли, сахара, яблочного уксуса. Последний наряду с хреном выступает консервантом. В готовом виде дать постоять на столе час-полтора, периодически помешивая, чтобы соль и сахар равномерно распределились. Расфасовать по банкам и хранить в холодильнике или в погребе.

Бонус - сырую приправу можно проварить, дождаться, когда объем уменьшится на четверть, и закатать в банки.

Ингредиенты

2,5 кг помидоров, 500 г сладкого перца, 150 г горького перца, 150 г чеснока, 250 г корня хрена, 0,5 стакана соли,1 стакан сахара, 1,5 стакана яблочного уксуса