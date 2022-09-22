Цены Продкорпорации не оправдали крестьянских надежд. А должны были?

Уборка урожая в главных зерносеющих регионах республики завершается. 16 сентября Продовольственная контрактная корпорация объявила закупочные цены. Этого момента всегда ждут и аграрии, и мукомолы, и трейдеры. Даже несмотря на то, что торговля к этому времени уже идет вполне активно. Цены корпорации - то, на что все они оглядываются.

«У зернового рынка вместо справедливости - конъюнктура» / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Компания, конечно, давно не государственная, работает как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Она - трейдер, который, правда, весной дает аграриям в долг, заключая форвардные договоры. А осенью требует погашения, закупая зерно нового урожая.

Крестьяне всегда хотят, чтобы цены закупа были как можно выше. Вот и в этом году через отраслевые ассоциации, палату предпринимателей они не раз доводили до корпорации свой месседж, что ждут не ниже 150 тыс. тенге за тонну.

Однако самая высокая цена, которую дает Продкорпорация за пшеницу этого класса с клейковиной 27% и выше - 125 тыс. тенге, а нижняя планка цены - 121 тысяча. Эти предложения одинаковы для форвардного и для прямого закупа. Цены на твердую пшеницу и масличные будут объявлены позже.

«НГ» поинтересовалась у сельхозпроизводителей, что думают они о решении крупного закупщика.

- Нормальные цены, рыночные, - высказал мнение предприниматель, председатель ассоциации производителей Костанайской области Владимир ДРАНЧУК, - высокая цена приведет к подорожанию хлебобулочных изделий.

По мнению его коллеги по сельхозбизнесу, директора ТОО «Зуевка» Александра БОРОДИНА, цены корпорации слишком низкие. Бородин - член регионального совета предпринимателей области, поэтому говорит в данном случае не столько за себя, сколько за небольшие хозяйства, которые не вылезают из долгов и за счет нового урожая всегда надеются выбраться из них.

- Такая цена - только дыры заткнуть, на развитие - совсем маленький процент фермеру остается, - говорит он. - Человек же весь урожай за форвард отдаст, а потом снова полезет в долги, весной сеять-то надо.

От имени крупных хозяйств мы попросили высказаться представителей ТОО «Олжа Агро». В нескольких районах, где холдинг занимается зерновыми и масличными, в этом году урожайность выше средней по области, то есть 13 ц/га. Например, по Карабалыкскому и Федоровскому районам урожайность на круг составила 18,9 ц/га, там убрано 36 тыс. га зерновых. И хотя обильные и вовремя дожди хлеборобов радовали не везде, в целом нынешний полевой сезон завершается у «Олжи» весьма продуктивно.

- Это результат нескольких лет работы, - говорит главный агроном ТОО Александр ГРИНЕЦ, - Мы перешли на стабильные оптимальные схемы севооборотов. Если раньше доминировала пшеница как монокультура, то сейчас до 30% занимают масличные. Плотно начали заниматься бобовыми культурами. Плюс система сортообновления. Очень помогает собственная лаборатория - делаем анализы на посевные кондиции, на пораженность патогенами. Плюс очень интенсивно в последние годы начали работать с удобрениями, прошло обновление парка посевной техники на 50%.

Все вместе и дает результат, не только количественный - повышение урожайности, но и улучшение качества зерна, главного товара земледельца. Судя по тому, что перечислил агроном, товара с немалой себестоимостью.

Гринец напомнил, что цены Продкорпорации традиционно задают тон на казахстанском зерновом рынке, в этом году хотелось бы закупочных цен выше, но и заявленные неплохи.

Тонну такой пшеницы Продкорпорация готова закупить самое большее за 125 тысяч тенге / Фото Нурсултана ИБРАЕВА

- Сейчас на рынке зерна много, поэтому цены сдвинулись вниз, - высказался по ситуации региональный директор ТОО «Олжа Агро» по Карабалыкскому и Федоровскому районам Ермек НУГУМАНОВ, - что касается Продкорпорации, то с ее ценами нам никогда не угодишь. В прошлом году цены были хорошие, да урожая не было. Сейчас другое дело. Какую бы цену я назвал желательной? Думаю, по мягкой пшенице 150 тысяч, а по твердой 200 тысяч было бы замечательно.

Нугуманов считает, что рынок, возможно, еще изменит закупочные цены.

Продкорпорация в сопутствующем пресс-релизе назвала заявленные цены справедливыми. Аграрии тоже часто употребляют это слово, вкладывая в него свое представление. Они считают, что цена на зерно должна замещать все расходы на производство и обеспечивать маржинальность товара. Александр Бородин как раз приводил пример того, насколько в этом году подорожала техника для земледельцев - комбайны вдвое, российские трактора тоже. И эти издержки бизнесу, понятное дело, хотелось бы снизить за счет продажи зерна. Но у рынка, тем более не замкнутого рамками одной страны, вместо справедливости - конъюнктура. Казахстанские аграрии недаром просили двух вещей: более высокой закупочной цены от ПК и запрета на ввоз российского зерна, возможно, менее качественного, но зато более дешевого.

Никакого запрета не ввели. А как вал соседской пшеницы пригибает наши цены, можно было понять на недавнем круглом столе с костанайскими мукомолами.

- Мы получили предложение от российских партнеров, проверенных. С отсрочкой платежа они готовы поставлять зерно с места, без НДС, 3 класс, помольное, с клейковиной 25% за 12 000 рублей, плюс еще 2 000, чтобы дотащить его до Костаная, - говорил заместитель директора ТОО «Бест Костанай» Олег КУРТВАПОВ, - и с учетом наших небольших дополнительных издержек плюс 12% НДС у меня на складе пшеница помольных кондиций будет лежать по 120 000 тенге за тонну. И пока мы имеем такие низкие цены в РФ, всем - и вам, и нам, - придется брать их в расчет при ценообразовании на внутреннем рынке.