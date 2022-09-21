В дни осеннего потепления можно надеяться на отменные уловы

Бабье лето - это как вторая весна, только осенью. Когда после холодного ветра, ночной почти минусовой температуры, заморозков - вдруг снова +30. И ты опять окрыляешься мечтой понежиться с удочкой в руках на каком-нибудь водоеме и знаешь: рыбка радуется этой неожиданной весне не меньше тебя и активно нагуливает аппетит.

Сюрпризы осени

На вопрос, какая рыба более всех других радуется бабьему лету, однозначно ответить не может никто. А потому отвечу за всех: всякая! Потому что в тепле более комфортно не только человеку, но и всему живому.

Итсарский карась бабьего лета / Фото автора

Карась в это время еще не уходит на глубину, жирует в зарослях растительности и камыша. В общем, на тех же местах, где находился и летом. Поэтому в сентябре, во время прихода «второй весны», искать его надо там же, где обычно он попадался на крючок в летний зной. А вот когда вода станет заметно прохладней, карасю станет некомфортно на своих летних станах и он устремляется дальше от берега, перемещаясь ближе к зимовальным ямам: там температура воды более стабильная. При наших погодных прогнозах это произойдет, скорее всего, в финале сентября или даже в начале октября. И тогда, чем холоднее будет становиться вода, тем менее активным и прожорливым будет этот проглот, и тем сложнее станет его ловить. Но сейчас, в наше бабье лето, он может выходить к берегу, греться в лучах солнца и в такие периоды его активность не уступает летней. Причем чем больше и глубже водоем, тем дольше рыба остается в нем активной.

Недавним днем нам с Сабанеем довелось ловить карася на озере Итсары.

Сразу обратили внимание, подъехав к берегу такого знакомого водоема, на то, что вода отошла метров на 10 от привычной линии. И это понятно: весенний паводок в этом сезоне был скупой, а лето довольно жаркое и не слишком щедрое на обильные дожди. Конечно, для итсарского водяного народа обмеление не на пользу, приспосабливаться к иным глубинам приходится и нашим рыболовам. Мы с Сабанеем плывем в свое «окно», которое радовало нас отличным карасем на протяжении трех лет. Но беспокоимся: будет ли клев в обмелевшем месте?

Доплываем и первым делом расчищаем свою рыбацкую точку: мы не были здесь с июня, так что место успело-таки пополниться тростником. Прикармливаем хитрыми сабанеевскими кашами, ждем, с удовольствием прихлебывая чаек. Минут через 15 мой поплавок, слегка вздрогнув, медленно под углом плывет в сторону… Есть первая поклевка! Классика! Подсекаю, вываживаю, не давая рыбине уйти в гущу тростника, с трудом подвожу к лодке, чувствуя, что на моем крючке «чушка» увесистая. Так и есть - граммов 800, не меньше! А тут и Сабаней тянет своего увальня. В общем, в тот день бабьего лета карась на нашем клевом месте клевал отменно. Не сказать, что один за другим, между поклевками были паузы, когда пятиминутные, когда минут 15, но приятно было то, что вот такой клев не прекращался до вечера. Изредка попадалась «мелочь» граммов под 300, которую мы с удовольствием возвращали в родную стихию.

… Выплыв на берег, услышали, как какие-то рыболовы жаловались друг другу на то, что у них клева не было. «А как у вас?» - обратились они к нам. «Да так себе», - ответила я, чтобы не расстраивать коллег по хобби. Наш увесистый садок они не видели.

Рыбачим в жилетах!

Если для наших рыболовов начало осени - это последние надежды поплавать на лодке и порыбачить в своих заветных местах, то для наших инспекторов транспортного контроля на водоемах это уже время подведения итогов летнего сезона. Как и в предыдущие годы, в стране на протяжении нескольких месяцев проводилась акция «Скутер», цель которой - предупреждение аварийности на флоте, обеспечение безопасной эксплуатации водного транспорта. В 2021 году Костанайская область в черный список наибольшего количества правонарушений не попала. В лидерах были Восточно-Казахстанская, Алматинская, Туркестанская. Тогда в Казахстане осмотрели более 2 тысяч маломерных судов (гидроциклы, катера, моторные лодки и пр.), выявили 624 административных правонарушения.

Как и по всей стране, акция «Скутер» в течение всего лета проводится и в нашей области. И сегодня мало кто из наших рыболовов отважится рыбачить, сидя в лодке без спасательного жилета. Потому что знают, что в любой момент и на любом из восьми тысяч водоемов нашей области, как из-под земли, могут появиться «водяные гаишники» и тогда штрафа не миновать. И все-таки, по информации инспекции транспортного контроля по Костанайской области, количество правонарушений, связанных с безопасностью судоходства на наших водоемах зафиксирована в финале акции на цифре 75, хотя в прошлом году их было 68. Госказна посредством штрафов пополнилась на 526 836 тенге.

Инспектор Стряпчев в работе / Фото представлено инспекцией транспортного контроля по Костанайской области

Причем основная часть выявленных правонарушений, как поведал «НГ» инспектор транспортного контроля Юрий Стряпчев, была связана… опять же, именно с жилетами. Чаще тогда, когда они присутствовали в лодках, но отсутствовали на рыболовах, что не освобождало нарушителей от ответственности. Кстати, сегодня штраф при полном отсутствии спасжилетов составляет 10 МРП (30 630 тенге). Если же они все-таки фигурируют в лодке, либо не пристегнуты на рыболове - 5 МРП (15 315). При этом есть возможность в течение первых семи дней оплатить 50% означенной суммы. А во сколько обходится моральный ущерб, испорченное настроение? Понятное дело, когда сидишь в лодке под палящим солнцем, в жилете ощущаешь себя космонавтом в скафандре. Обливаясь потом, сбрасываешь его с себя... Но тут как тут Юрий Васильевич со своей командой на службе закона и нашей же рыбацкой безопасности.

Из нововведений, касающихся маломерных судов, которые используются при предпринимательской деятельности (кроме палубных судов, длина которых достигает 20 м) - законодательно исключена необходимость их технического освидетельствования уполномоченным органом перед началом навигации. Отныне контроль за обеспечением безопасности плавания таковых судов будет проводиться непосредственно на водоемах при проведении рейдов специалистами инспекции транспортного контроля. Инспектор Стряпчев напоминает, каким должно быть оснащение рыбацкой лодки, чтобы ее владелец во время рыбалки не нарвался на штраф. В лодке без мотора: якорное устройство (якорь с линем не менее трех длин корпуса), черпак (ковш, банка, чашка и пр. емкости). Если лодка с мотором - добавляется огнетушитель или брезент (полтора на полтора метра), аптечка, ЗИП-инструмент (ключи, отвертки и пр.). В катере, кроме всего перечисленного, должно быть ведро или механическая/электрическая помпа.

Республиканская акция «Скутер» завершилась, но это не значит, что инспектор Стряпчев будет отсиживаться в кабинете. Рейды команды, в составе которой, кроме Юрия Васильевича, специалисты нашей рыбинспекции, рыбоохранной полиции, ДЧС области, будут продолжаться до самого ледостава.

По всем вопросам владельцы маломерных судов нашей области могут обращаться по телефонам горячей линии: 56-85-14, 56-86-36, 8-775-435-70-00.

Клев-инфо

- В городских зонах Тобола еще можно поймать даже леща, но лучше на зорьке и вечерке на спиннинг и живца поклевывает средних размеров щучка.

- На Нечаевском пруду время от времени на крючок с кукурузой или горохом с утра подсаживается килограммовый карп.

- Карася можно ловить на всех наших водоемах, где он расплодился.

- Озеро Мазарево радует осенними уловами щуки: ее сейчас можно там успешнее ловить на живца.

- Более уловистой становится рыбалка на Убагане - оттуда наши рыболовы привозят карася и щуку.