У каждого инвалида 1-й группы по зрению есть индивидуальный помощник, работу которого оплачивает государство. Но во время санаторно-курортного лечения этот человек не может поехать вместе с инвалидом, так как поездка ему не оплачивается. Поэтому инвалид отчасти остается без помощника. В других городах Казахстана пребывание сопровождающего оплачивается. Почему сопровождающим не оплачивают отдых?

Асия ИБРАГИМОВА, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Алия МЕРКЕБАЕВА:

- Обеспечение лиц и детей с инвалидностью санаторно-курортным лечением осуществляется в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью и с правилами, утвержденными Приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года № 26. Санаторно-курортное лечение предоставляется не более одного раза в календарный год на срок не более 14 суток. Оплата проезда осуществляется за счет средств лица с инвалидностью.

В 2021 году районные и городские отделы занятости внесли дополнения в правила по оплате расходов на питание и проживание лицу, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение. Однако министерство юстиции РК отказало в регистрации проектов НПА в связи с отсутствием данной нормы в законодательстве.

27 июня 2022 года президент РК подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью». Одна из поправок предусматривает возмещение одному из законных представителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, стоимости пребывания в санаторно-курортной организации в размере 70% от гарантированной суммы (размер гарантированной суммы на 2022 год составляет 175 000 тенге).

При этом возмещение расходов сопровождающим лиц с инвалидностью 1 группы законом не предусмотрено. Управление в апреле 2022 года направило запрос о внесении изменений в законодательство в Министерство труда и соцзащиты населения. Министерством предоставлен ответ, что дальнейшее расширение спектра услуг будет осуществляться постепенно, с учетом социально-экономического развития страны и возможностей государственного бюджета.