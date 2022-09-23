Как русская девушка стала спутницей жизни одного из основателей Казахской АССР

Каково быть женой учителя, наркома просвещения, заместителя комиссара Степного края, а затем - врага народа? Сколько нужно преданности, чуткости, просто любви? Нелегкая доля выпала Бадрисафе. Зато какая красивая получилась судьба в союзе с Ахметом Байтурсыновым.

«Ахмет Байтурсынов с супругой». Георгий Соков, 1988 г. Холст, масло

Познакомились они в 1895 году в волостном селе Семиозерном (Аулиеколь), куда Ахмет приехал на работу в новую, запланированную еще Алтынсариным школу. Директор, довольный хорошим пополнением (Байтурсынов окончил с отличием в Тургае русско-киргизскую школу и Оренбургское училище по подготовке казахских учителей), подобрал ему квартиру у Ивана-лесничего, работавшего объездчиком Аманкарагайских лесов. Жил Иван с женой вдвоем, дочь Александра завершала учебу в женской гимназии в Верхнеуральске. Молодой и почтительный Ахмет пришелся по душе в этой семье.

Прошел год. Возвращаясь из школы и размышляя об итогах своего первого учительского года, Ахмет открыл дверь в дом и… замер. Перед ним рядом с матерью-хозяйкой стояла ее дочь Саша, вроде такая знакомая по фотографиям девушка, но в то же время незнакомая красавица, невысокая и стройная, приветливо смотревшая на квартиранта. Помедлив, Ахмет шагнул к ним. «Здравствуйте, Александра Ивановна!» - поздоровался он по-учительски. Мягко пожимая Сашину руку в ответном приветствии и глядя на ее белое, зарумянившееся лицо в обрамлении прядей светло-русых волос, Ахмет почувствовал, что разлучиться с ней он не сможет. Но поняв, что в их доме при Саше оставаться не сможет, заявил ее родителям, что поедет к матери в аул. Те предусмотрительно посоветовали оставить вещи, пока все не решится. И Александра их поддержала. Промучившись несколько дней, Ахмет подошел к ней: «Дольше так не могу, Саша, прошу, согласись стать моей женой. Давай не откладывая уедем в Кустанай. Я там буду учительствовать. Приедем и сразу обвенчаемся. Если согласишься - в мечети. Одному Богу будем молиться».

Покоренная его пламенной любовью, она откликнулась на признание, и они поселились в Кустанае у ее дальних родственников. Обвенчать мусульманина с иноверкой имам мечети не взялся. Ахмет обратился в Троицкую в надежде, что его чистосердечный и откровенный поступок найдет понимание у священнослужителей. По его предложению Александра согласилась остаться в мечети на время, нужное для ознакомления с основами ислама, чтобы осознанно принять его веру. Он и имя ей облюбовал, по его мнению, соответствующее - Бадрисафа. В переводе с арабского Бадри - чистое золото, сафа - кристально чистая. После венчания Александру Ивановну записали татаркой Бадрисафой Мухамедсадык-кызы Байтурсыновой.

Байтурсынов учительствовал в школах Актюбинского и Акмолинского уездов, одновременно занимаясь самообразованием. После возвращения сломленного каторгой отца и его смерти взялся за литературное творчество. В его стихах, статьях и выступлениях идея борьбы с насилием, за свободу человеческого труда и жизни приняла общенациональное звучание. Будучи заведующим русско-киргизской школы в Каркаралинске, в 1905 году организовал массовые выступления горожан в поддержку демократических целей революции. Был арестован полицией и переправлен в Семипалатинскую тюрьму. В те неспокойные годы рядом с Ахметом была Бадрисафа: принимала его родных, друзей и соратников, создавала возможные, зачастую благотворительные условия для его педагогической, творческой и общественной жизни. После отказа Семипалатинских властей выдать ей Ахмета на поруки Бадрисафа выступила в роли смелой его защитницы, отправив в августе 1909 года требовательную телеграмму в Омск самому генерал-губернатору Степного края: «1 июля арестован мой муж - бывший заведующий русско-киргизской школой Байтурсынов, препровожден в Семипалатинск, где содержится в тюрьме. Ваше высокопревосходительство, если муж мой преступник закона, прошу покорнейше сделать распоряжение ускорить производство следствия, если же тому нет оснований и муж лишен свободы лишь по доносу, не откажите приказать освободить его из тюрьмы».

И отпустили под надзор власти в Оренбург без права поездки на родину. Семья Байтурсыновых до 1917 года жила там. Ахмет расширил тематику научно-исследовательской деятельности: написал учебники по казахскому языкознанию и литературоведению, усовершенствовал графику из 24 букв для письменного казахского языка, готовил сборники поэтических и публицистических произведений, вел идейно просветительную работу в аулах. Вокруг него группируются единомышленники: Алихан Букейханов, вскоре назначенный Временным правительством комиссаром Степного края; Мыржакып Дулатов - по словам Мухтара Ауэзова, ставший «предводителем передовой казахской интеллигенции». В деятельности мужа и его товарищей Бадрисафа принимала самое близкое участие как сотрудница редакции, где начался выпуск газеты «Казах» под редакцией Байтурсынова. Газета знакомила свой народ с культурой и экономикой развитых стран и призывала к созданию ремесел и промыслов по производству из местного сырья своих, доступных всем продуктов и товаров. На ее страницах поднимался вопрос и о демократическом развитии края.

«Бадрисафа Байтурсынова». Николай Торшин, 2010 г. Холст, масло

Своих детей у семьи не случилось, но появилась приемная дочь Катез, которая вместе с Бадрисафой вела все типографское дело и обрабатывала почту.

Скоро Ахмет наряду с единомышленниками стал одним из основателей политической партии «Алаш», которая не признала в 1917 году власть Советов рабочих, крестьянских, киргизских и солдатских депутатов. Однако в тяжелые годы начавшейся гражданской войны после расстрела алашордынцами Омара Дощанова, Амангельды Иманова и Лаврентия Тарана в 1918 году, пересмотрел свои отношения с Советской Россией. После встречи в Москве с Лениным, Сталиным, Джангильдиным Байтурсынов заявил соотечественникам, «что, предпочтя Советскую власть колчаковской, они не ошиблись». Бадрисафа все это время оставалась верной спутницей жизни и надежной сподвижницей в делах мужа. Можно только представить, как она радовалась, увидев его членом ЦИК Казахстана и Всероссийского ЦИКа; когда он, назначенный наркомом просвещения, заботился об открытии в аулах школ для детей и красных юрт с ликбезом для взрослых. Как гордилась, что по его исторически обоснованному предложению Президиум ВЦИКа узаконил название республики - Казахская Автономная ССР.

Свою бездетность Бадрисафа и Ахмет восполнили усыновлением племянников Казихана и Аумата, племянницы Шолпан из многодетных семей его братьев, а также знакомых сирот Аубека и Казета. Их семейный очаг был всегда наполнен детскими радостями и проблемами, материнскими хлопотами Бадрисафы и отцовскими заботами Ахмета. Оставшийся в 9 лет сиротой Аубек Сатыбалдин вспоминал: «Впервые увидевшие ее недоумевали: как такой умный, образованный человек мог жениться на иноверке? Но, узнав ее поближе, восхищенно признавали, что у «ак келин» (белой снохи) золотой характер. И все стали гордиться Ахметом, выбравшим себе в жены такую благородную красавицу».

Бадрисафа многого не знала о работе Ахмета, когда он возвращался домой расстроенным, «не своим», стала тревожиться. А после его встречи в 1926 году в Баку с Мустафой Чокаем совсем обеспокоилась. Но ему представилась работа в газете «Акжол», а в 1928 году он стал первым профессором в первом казахском университете, по-прежнему много занимался научно-исследовательской, журналистской деятельностью.

Однако прошлые связи с Чокаем привели его к скорому аресту как врага народа в июле 1929 года. Ахмет был сослан в далекие Соловки, затем на строительство Беломорканала. Бадрисафу арестовали в 1931 году и вместе с дочерью Шолпан, как семью врага народа, выслали в Томскую область. Незадолго до этого трагически погибли усыновленные племянники.

В 1934 году благодаря хлопотам Максима Горького и его жены Екатерины Пешковой Байтурсынова освободили, дав возможность воссоединиться с семьей и поселиться в Алма-Ате. Работать по способностям из-за подорванного здоровья супруги не могли, да и Ахмет по политической неблагонадежности «освобождался» от работы. Но и такая свобода продолжилась недолго. В октябре 1937 года он был вновь арестован и через 2 месяца расстрелян. Власти сослали уже тяжелобольную 60-летнюю Бадрисафу в Свердловскую область. Затем позволили выехать на домашнее лечение в Алма-Ату. Но она уехала в Кустанай, а оттуда в дом инвалидов села Александровка, недалеко от райцентра Борового. Там и похоронила ее педагогическая общественность в 1943 году.

Благодаря нашим художникам Николаю Торшину и Георгию Сокову мы можем увидеть образы Бадрисафы и Ахмета в областном краеведческом музее.

Фото Ксении РЕБИК