1 августа 1942 г. совместным постановлением Кустанайского обкома КПб и облисполкома в Карабалыкском районе в п. Новотроицкое размещено подразделение Борисоглебской Краснознаменной авиашколы. Предоставлены помещения конторы Магнайской МТС, клуба и часть помещений сельпотребсоюза. Для размещения начсостава выделены 8 деревянных домов.

1 августа 1962 г. в Кустанае открыта средняя школа № 21 с контингентом учащихся 1 280 человек.

1 августа1962 г. в Кустанае, в связи с переходом старших классов школы № 17 в новое здание, восьмилетняя школа № 17 реорганизована в начальную школу с контингентом учащихся 310 человек.

1 августа 1974 г. в Кустанае открыта новая средняя школа № 2 на 1 176 мест. Бывшая восьмилетняя школа № 2 по ул. Пролетарской решением Кустанайского горисполкома закрыта.

3 августа 1955 г. Кустанайский облисполком принял решение об организации областного добровольного общества охотников и рыболовов.

9 августа 1950 г. в Кустанае открыт фирменный оптово-розничный магазин «Казахвино».

9 августа 1967 г. в Кустанае начал действовать автовокзал на 20 отправлений в час по ул. Гоголя.

11 августа 1941 г. решением Кустанайского горисполкома начата подготовка населения к противовоздушной, противохимической обороне, создание групп самозащиты.

12 августа 1980 г. произведено первое захоронение на Почетной аллее городского кладбища в Кустанае.

13 августа 1958 г. Кустанайский горисполком вынес решение в период массового вывоза зерна до 1 января 1959 года об установлении одностороннего движения всех видов транспорта по ул. Тарана от ул. Чкалова до ул. Чехова; по ул. Чехова от ул. Тарана до ул. Дощанова.

16 августа 1937 г. Кустанайский облисполком принял решение о проведении Дня авиации 18 августа. Для подготовки и проведения праздника создана комиссия из 10 человек от горсовета, ОК ЛКСМК, обкома, ОСОАВИАХИМа, военкомата, аэропорта. День авиации планировали провести под углом развертывания оборонной работы среди трудящихся в колхозах, учреждениях, провести займ обороны страны. На празднование отпущено 1 350 рублей.

17 августа 1942 г. Кустанайский облисполком распорядился увеличить выпечку хлеба артелью «Красный пищевик» и горпромкомбинатом.

17 августа 1974 г. в Кустанае введено в эксплуатацию здание средней школы № 20 на 1 176 ученических мест.

19 августа 1905 г. в семье крестьянина Ленинградской области родился Леонид Васильевич Яковлев. В начале ВОВ был назначен командиром 169-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии, в составе которой участвовал в боях за Ленинград. В декабре 1941 года он прибыл в Кустанай на должность командира формировавшейся 151-й стрелковой бригады (впоследствии переформирована в 150-ю стрелковую дивизию, дошедшую до Берлина). За боевые заслуги генерал-майор Яковлев награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени и Красной Звезды, медалями. 5 июля 1982 года похоронен в Ленинграде. Леонид Яковлевич является почетным гражданином города Кустаная. В 1983 году ул. Солнечная получила имя генерала Яковлева в городе Кустанае.

20 августа 1983 г. в Кустанае проводилась 23-я выставка цветов на пр. Ленинском (Аль-Фараби) между ул. Калинина (Алтынсарина) и Комсомольской (пр. Абая), включая площадь у кинотеатра «Кустанай».

21 августа 1924 г. при межсоюзном рабочем клубе им. Томского открыта столовая, где отпускали бесплатные и льготные обеды для безработных членов профсоюза, а также обеды и для крестьян по удешевленным ценам.

22 августа 1941 г. Кустанайский горисполком передал в распоряжение эвакогоспиталя складское помещение по ул. Советской, 49 (Байтурсынова).

23 августа 1967 г. в Кустанае на 1-м этаже горбани № 2 организована грязеводолечебница.

24 августа 1930 г. решением горисполкома Кустаная закрыты все имеющиеся в городе пивные лавки. Создан обоз для подвоза питьевой воды населению.

26 августа 1936 г. постановлением Каз. ЦИК утвержден состав оргкомитета Советов вновь образованной Кустанайской области в составе: Байдаков - председатель, Саакян, Курманалин, Исаев, Чуйкин, Головин.

27 августа 1965 г. принят в эксплуатацию комплекс школы-интерната на станции Кустанай-2.

28 августа 1957 г. при въезде в город Кустанай со стороны Затоболовки установлены шлагбаум и милицейский пост.

29 августа 1969 г. госкомиссия Кустаная утвердила акт по приему в эксплуатацию Станции переливания крови в районе КЖБИ.

29 августа 1980 г. решением Кустанайского облисполкома открыт областной наркологический диспансер на 110 коек за счет наркологического отделения, входящего в состав областной психоневрологической больницы (в помещении при тресте «Кустанайтяжстрой).

30 августа 1918 г. в Кустанае принимали прошения от поступающих в 1-5-е классы смешанной гимназии. Экзамены - 16-20 сентября. Заведующий - Н. Ильин.

31 августа 1972 г. принято в эксплуатацию кафе с названием «Шолпан» на 75 посадочных мест в 100-квартирном доме пединститута по ул. Чехова.