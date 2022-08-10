О свалке во дворе дома № 14 в 5-м микрорайоне сообщил «НГ» житель Костаная Жумарт ДЖАНТУРИН.

5-й мкр-н, дом № 14. Куча мусора во дворе дома образовалась осенью 2021 года

- Листья и обрезанные ветки деревьев лежат с осени прошлого года, - рассказал он. - Летом к ним добавились картонные коробки. Все это некрупногабаритный мусор, запросто можно было выбросить в контейнеры, которых вроде как достаточно. Но люди предпочитают положить все это рядом с контейнерами. В итоге двор превращается в свалку.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели кучу старых веток и листьев, а рядом с ними много картонных коробок.

Ул. Чехова, 171. Свалку убрали, но мусор появляется снова

Свалку напротив дома № 171 по ул. Чехова, которая образовалась в яме рядом с контейнерами, за две недели практически полностью убрали. Яма сейчас почти чистая, но ее уже начали забрасывать полиэтиленовыми пакетами, стеклами и пластмассой.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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