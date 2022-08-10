Благотворительный проект

Только хорошие новости

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 124-м туре «Нужных денег» помогли обоим участникам

После недостаточно хорошо складывавшихся предыдущих туров нашего благотворительного проекта в этом туре удалось аккумулировать сумму, немного превышающую требуемые 1 118 000 тенге.

Знать, от чего лечить

5-летняя Виктория ШИШКИНА из Костаная страдает ДЦП. Кроме того, у девочки есть проблемы, связанные с ее ранним появлением на свет: бронхолегочная дисплазия и ретинопатия недоношенных. Чтобы справиться с такими сложными проблемами, нужно постоянно оплачивать курсы реабилитации, лечение, операции, не у всех семей на это хватает средств. Вика седьмой раз участвует в нашем благотворительном проекте. До этого наши читатели помогали спасти Вике зрение. В этот раз девочка нуждается в полном курсе реабилитационных процедур, направленных на ДЦП. Для этого нужно ехать в столичную клинику с суммой 625 000 тенге.

25 августа у Вики начнется курс реабилитации/ Фото из архива Ирины ШИШКИНОЙ

Для Виктории на карту «Каспи-голд» поступило 18 взносов на общую сумму 200 750 тенге и еще 15 000 принес в редакцию читатель Александр. 215 750 тенге адресных взносов требовали добавки в виде 409 250 тенге, чтобы получить указанную в заявке сумму. Добавку мы сформировали из безадресных взносов и передали семье Шишкиных.

- Я, честно говоря, не ожидала, что для нас соберут такую большую сумму, - обрадовалась мама Вики Ирина ШИШКИНА. - Наши прежние заявки были меньше. Я уже продумывала варианты сокращения процедур, и тут такая хорошая новость. Большое спасибо всем, теперь наша дочка получит полный курс процедур.

Уже 25 августа Виктория начнет проходить реабилитацию.

 Новое звучание мира

6-летний Арсений БЕСАРАБ из поселка Кушмурун Аулиекольского района в нашем благотворительном проекте участвует первый раз. Семь лет ему исполнится очень скоро - 23 августа. А 1 сентября пора возвращаться в школу после каникул и браться за учебу. Только учиться мальчику сложно из-за того, что он далеко не всегда слышит учителя. В Центре слуха, в областном центре, ему поставили диагноз «двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 2-й степени».

Теперь Арсений сможет слышать все, что говорит учитель / Фото Ксении РЕБИК

С таким нарушением слуха не только учиться, но и жить очень сложно, без установки слуховых аппаратов не обойтись. Да и аппараты нужны не самые простые, а 24-канальные. Каждый такой стоит 280 000 тенге, устанавливать положено одновременно, иначе слабослышащий ребенок не сможет к ним адаптироваться в должной степени. И хорошо бы успеть с установкой до учебного года, чтобы ребенок хоть немного привык к ним, привык к новому звучанию мира.

Арсений тронул сердца многих читателей «Нашей Газеты», на карту «Каспи-голд» для мальчика поступили 59 адресных взносов на общую сумму 377 478 тенге. Еще 15 000 тенге принес в редакцию Александр - тот самый читатель, что выделил такую же сумму и для Вики. Итого для Арсения накопилось 392 478 тенге. Мы добавили из безадресных взносов 167 522 и получили 560 000 тенге - сумму, необходимую для оплаты пары слуховых аппаратов.

9 августа в Центре слуха Gesundheit Арсению установили и настроили 24-канальные слуховые аппараты. Мальчик сразу сказал, что стал лучше слышать, и был очень рад новым ощущениям.

 Фото Ксении РЕБИК

- Если бы Арсению вовремя не установили слуховые аппараты, - объяснил врач-сурдолог Оразалы КАЛДЫБАЕВ, - тугоухость непременно прогрессировала бы. Мало того что он терял бы слух, это ведь сказывается на интеллектуальном развитии ребенка. Родителям всегда нужно обращать внимание, насколько хорошо ребенок слышит звуки разной тональности и удаленности.

Именно тот факт, что Арсений слышал звуки от близких источников, не позволил членам семьи понять, что у него проблемы со слухом.

- Дома мы с ним разговаривали и не подозревали неладное, - рассказала мама Арсения Светлана БЕСАРАБ. - Если недалеко от него находишься, он слышит прекрасно. А оказалось, что он уже не слышит учителя, который стоит в нескольких метрах. Хорошо, что в школе это заметили и направили нас на ПМПК, а оттуда уже в Центр слуха. Теперь с аппаратами учиться Сене будет легче. Спасибо огромное врачам Центра слуха, которые посоветовали обратиться в «Нашу Газету», проекту «Нужные деньги» и всем, кто собирал деньги для Арсения!

Слепки слуховых проходов для индивидуальных вкладышей уже готовы / Фото Ксении РЕБИК

Пока у Арсения стоят слуховые аппараты с временными вкладышами. Доктор сделал слепки слуховых проходов мальчика и через две недели ему поставят индивидуальные вкладыши из биосиликона. Еще несколько раз в течение года Арсений будет приезжать в Центр слуха для корректировки настроек. Эти услуги проводятся бесплатно, в рамках гарантийного обслуживания. Все аксессуары к слуховым аппаратам в Центре слуха - германского и датского производства, они самого высокого качества и дискомфорта при ношении у детей не вызывают.

О тех, кому помогли

В 123-м туре «Нужных денег» участвовала 35-летняя Ярослава ЮРЧЕНКО из Аулиеколя. У нее миопический астигматизм, миопия высокой степени, макулодистрофия. Надежда увидеть мир ярким и более ясным для Ярославы заключалась в операции, которые делают в Рудном. Тогда мы не смогли собрать для женщины 280 000 тенге, поскольку сборы не покрывали все заявки. По итогам тура отдали Ярославе только адресные взносы - 28 100 тенге. Но после завершения тура нашлись люди, которые захотели помочь молодой женщине и прислали адресные взносы для нее. 10 000 тенге в редакцию принесла читательница Марина, читатель Сергей перечислил на карту «Каспи-голд» 20 000, а земляки из Германии прислали для Ярославы 500 евро, которые в тенге потянули на 219 500. Итого мы перечислили Ярославе 249 500 тенге. Вместе с тем, что собрали в ходе 124-го тура, получилась сумма 277 600 тенге. Ярослава тут же записалась на операцию, которая прошла 4 августа. В тот же день она позвонила нам и рассказала о своих ощущениях.

- Операция длилась всего 20 минут, - поделилась радостью Ярослава. - Сразу мир стал другим, заиграл новыми красками. Хочу поблагодарить всех, кто дал мне такую возможность: доктора Александра Казанцева, «Нашу Газету» и отдельно людей, собравших деньги для меня. Без вас я бы не знала, что мир такой яркий и красивый!
У Ярославы, конечно, не улучшено зрение до 100%, это невозможно при ее диагнозе, но, по словам женщины, оно стало лучше как минимум в два раза.

 

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 125-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

 

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

 

 

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 124-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

Генеральный спонсор - такси «Народное»

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

50 000

Евгений

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

25 000

Дмитрий

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

25 000

Талгат

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

10 000

Баба Маша

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

30 000

Александр

15 000 - для Арсения Бесараба

15 000 - для Вики Шишкиной

2 440

Морис Ким

на усмотрение комиссии

(1 324 - Арсению Бесарабу,

1 116 - переходят на сл. тур)

1 160

Ольга

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

Поступления на «Каспи-голд»:

974 360

 3 500

Андрей

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 1 000

Сергей

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 10 000

неизвестный читатель    

На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 800

Айгерим

для Арсения Бесараба

 5 000

Матвей

для Арсения Бесараба

 1 000

Жумабике

для Арсения Бесараба

 10 000

Вячеслав  

5 000 – для Арсения Бесараба

5 000 - Вике Шишкиной

 1 000

Вячеслав

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

Денис

для Арсения Бесараба

 2 000

Асылжан

для Арсения Бесараба

 5 000

Руслан

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

Асия

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 1 000

Ирина

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 500

Светлана

для Арсения Бесараба

 1 000

Светлана

для Арсения Бесараба

 435

Виктория

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 3 000

Гульжанат

для Арсения Бесараба

 2 000

Людмила

для Арсения Бесараба

 300

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Рустем

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

Екатерина

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 1 000

Оксана

для Арсения Бесараба

 1 000

Оксана

для Вики Шишкиной

 150 000

Глеб

для Вики Шишкиной

 150 000

Глеб

для Арсения Бесараба

 500

Катажина

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 576

Наталия

для Арсения Бесараба

 500

Артем

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 500

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 5 000

Ренат

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 3 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 1 000

Татьяна

для Вики Шишкиной

 500

Ольга

для Вики Шишкиной

 1 000

Лариса

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 1 198

Денис

На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 1 000

Юлия

для Арсения Бесараба

 2 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 1 000

Оксана

для Арсения Бесараба

 3 000

Константин

для Арсения Бесараба

 625

Ксения

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Татьяна

для Арсения Бесараба

 1 000

Сергей

для Арсения Бесараба

 10 000

неизвестный читатель

для Арсения Бесараба

 10 000

неизвестный читатель

для Арсения Бесараба

 1 000

Елена

для Арсения Бесараба

 1 000

Жаинара

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 5 000

Юлия

для Арсения Бесараба

 250

Владимир

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 1 000

Ксения

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Дана

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Руслан

для Арсения Бесараба

 25 000

Дмитрий

для Арсения Бесараба

 2 400

Юлия

для Арсения Бесараба

 8 000

Фирма «Чистодом»

На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 500

Людмила

для Арсения Бесараба

 2 000

Антон

для Арсения Бесараба

 5 000

Арсен

для Арсения Бесараба

 2 000

Анастасия

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 1 000

Светлана

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

Антонина

для Арсения Бесараба

 1 500

Анастасия

для Арсения Бесараба

 1 000

Ирина

для Арсения Бесараба

 2 000

Ляззат

для Арсения Бесараба

 1 500

Евгений

для Арсения Бесараба

 280

Андрей

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 800

Арыстан

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 5 000

Оксана

для Арсения Бесараба

 50 000

Максим

для Арсения Бесараба

 5 000

Денис

для Арсения Бесараба

 500

Самхат

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 5 000

Руслан

для Арсения Бесараба

 1 500

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 300

Станислав

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 1 000

Елена

для Арсения Бесараба

 1 000

Дмитрий

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 10 000

Марина

для Арсения Бесараба

 1 000

Аманжел

для Арсения Бесараба

 1 000

Аманжел

для Вики Шишкиной

 1 000

Наталья

для Арсения Бесараба

 4 000

Светлана

для Арсения Бесараба

 1 500

Жанар

для Арсения Бесараба

 858

Юрий

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 802

Ольга

для Арсения Бесараба

 1 000

Нина

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

Амиргали

для Арсения Бесараба

 1 000

Гульжан

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 1 000

Айдарбек

для Арсения Бесараба

 5 000

Тахир

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

Назым

для Арсения Бесараба

 1 500

Акжол

На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

500

Иван

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

Мария

для Арсения Бесараба

 10 000

Марина

для Арсения Бесараба

 3 000

Татьяна

для Арсения Бесараба

 200

Динара

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 400

Маргарита

для Арсения Бесараба

 1 000

Дарья

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 500

Арина

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

Алмаз

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

Диана

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 500

Татьяна

для Арсения Бесараба

 1 000

Назикул

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 500

Анна

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 2 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 1 000

Руслан

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 940

Дамир

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Александр

для Вики Шишкиной

 5 000

Валентин

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 200

Жаксылык

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 5 000

Данияр

для Арсения Бесараба

 1 000

Татьяна

для Вики Шишкиной

 500

Татьяна

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 200

Айдана

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 1 000

Нурислам

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Дарья

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 2 000

Айнур

для Арсения Бесараба

 500

Станислав

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 1 000

Татьяна

для Арсения Бесараба

 1 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 250

Надежда

для Вики Шишкиной

 3 000

Сергей

для Вики Шишкиной

 1 000

Салтанат

На усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 1 000

Артем

для Вики Шишкиной

 2 000

Юлия

для Вики Шишкиной

 1 000

Ренат

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 2 000

Руслан

для Вики Шишкиной

 10 000

Алексей

для Вики Шишкиной

 316

Дмитрий

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 5 000

Андрей

для Вики Шишкиной

 7 000

Sergei

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 1 000

Татьяна

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 1 000

Эмиль

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 10 000

Азамат

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 1 000

Виктор

для Вики Шишкиной

 5 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 10 000

Валентина

для Вики Шишкиной

 2 000

Айнур

На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 10 000

Владимир

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 2 000

Алмат

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 4 000

Александр

2 000 – для Арсения Бесараба

2 000 — для Вики Шишкиной

 3 500

Дмитрий

для Арсения Бесараба

 50 000

Данияр

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 5 000

Юлия

для Арсения Бесараба

 10 000

Гульфия М

5 000 – для Арсения Бесараба

5 000 - для Вики Шишкиной

 2 000

Максим

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 1 000

Евгений

для Арсения Бесараба

 20 000

Andrei

на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)

 500

Ольга

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 9 000

Екатерина

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 3 500

Андрей

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 1 000

Сергей

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 1 000

Майра

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 150 000

Глеб

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 800

Алмат

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 10 000

Татьяна

на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)

 3 630

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 2 800

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Итого: 1 217 960 тенге

Остаток - 32 960 тенге - переходит на следующий тур