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Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 124-м туре «Нужных денег» помогли обоим участникам
После недостаточно хорошо складывавшихся предыдущих туров нашего благотворительного проекта в этом туре удалось аккумулировать сумму, немного превышающую требуемые 1 118 000 тенге.
Знать, от чего лечить
5-летняя Виктория ШИШКИНА из Костаная страдает ДЦП. Кроме того, у девочки есть проблемы, связанные с ее ранним появлением на свет: бронхолегочная дисплазия и ретинопатия недоношенных. Чтобы справиться с такими сложными проблемами, нужно постоянно оплачивать курсы реабилитации, лечение, операции, не у всех семей на это хватает средств. Вика седьмой раз участвует в нашем благотворительном проекте. До этого наши читатели помогали спасти Вике зрение. В этот раз девочка нуждается в полном курсе реабилитационных процедур, направленных на ДЦП. Для этого нужно ехать в столичную клинику с суммой 625 000 тенге.
25 августа у Вики начнется курс реабилитации/ Фото из архива Ирины ШИШКИНОЙ
Для Виктории на карту «Каспи-голд» поступило 18 взносов на общую сумму 200 750 тенге и еще 15 000 принес в редакцию читатель Александр. 215 750 тенге адресных взносов требовали добавки в виде 409 250 тенге, чтобы получить указанную в заявке сумму. Добавку мы сформировали из безадресных взносов и передали семье Шишкиных.
- Я, честно говоря, не ожидала, что для нас соберут такую большую сумму, - обрадовалась мама Вики Ирина ШИШКИНА. - Наши прежние заявки были меньше. Я уже продумывала варианты сокращения процедур, и тут такая хорошая новость. Большое спасибо всем, теперь наша дочка получит полный курс процедур.
Уже 25 августа Виктория начнет проходить реабилитацию.
Новое звучание мира
6-летний Арсений БЕСАРАБ из поселка Кушмурун Аулиекольского района в нашем благотворительном проекте участвует первый раз. Семь лет ему исполнится очень скоро - 23 августа. А 1 сентября пора возвращаться в школу после каникул и браться за учебу. Только учиться мальчику сложно из-за того, что он далеко не всегда слышит учителя. В Центре слуха, в областном центре, ему поставили диагноз «двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 2-й степени».
Теперь Арсений сможет слышать все, что говорит учитель / Фото Ксении РЕБИК
С таким нарушением слуха не только учиться, но и жить очень сложно, без установки слуховых аппаратов не обойтись. Да и аппараты нужны не самые простые, а 24-канальные. Каждый такой стоит 280 000 тенге, устанавливать положено одновременно, иначе слабослышащий ребенок не сможет к ним адаптироваться в должной степени. И хорошо бы успеть с установкой до учебного года, чтобы ребенок хоть немного привык к ним, привык к новому звучанию мира.
Арсений тронул сердца многих читателей «Нашей Газеты», на карту «Каспи-голд» для мальчика поступили 59 адресных взносов на общую сумму 377 478 тенге. Еще 15 000 тенге принес в редакцию Александр - тот самый читатель, что выделил такую же сумму и для Вики. Итого для Арсения накопилось 392 478 тенге. Мы добавили из безадресных взносов 167 522 и получили 560 000 тенге - сумму, необходимую для оплаты пары слуховых аппаратов.
9 августа в Центре слуха Gesundheit Арсению установили и настроили 24-канальные слуховые аппараты. Мальчик сразу сказал, что стал лучше слышать, и был очень рад новым ощущениям.
Фото Ксении РЕБИК
- Если бы Арсению вовремя не установили слуховые аппараты, - объяснил врач-сурдолог Оразалы КАЛДЫБАЕВ, - тугоухость непременно прогрессировала бы. Мало того что он терял бы слух, это ведь сказывается на интеллектуальном развитии ребенка. Родителям всегда нужно обращать внимание, насколько хорошо ребенок слышит звуки разной тональности и удаленности.
Именно тот факт, что Арсений слышал звуки от близких источников, не позволил членам семьи понять, что у него проблемы со слухом.
- Дома мы с ним разговаривали и не подозревали неладное, - рассказала мама Арсения Светлана БЕСАРАБ. - Если недалеко от него находишься, он слышит прекрасно. А оказалось, что он уже не слышит учителя, который стоит в нескольких метрах. Хорошо, что в школе это заметили и направили нас на ПМПК, а оттуда уже в Центр слуха. Теперь с аппаратами учиться Сене будет легче. Спасибо огромное врачам Центра слуха, которые посоветовали обратиться в «Нашу Газету», проекту «Нужные деньги» и всем, кто собирал деньги для Арсения!
Слепки слуховых проходов для индивидуальных вкладышей уже готовы / Фото Ксении РЕБИК
Пока у Арсения стоят слуховые аппараты с временными вкладышами. Доктор сделал слепки слуховых проходов мальчика и через две недели ему поставят индивидуальные вкладыши из биосиликона. Еще несколько раз в течение года Арсений будет приезжать в Центр слуха для корректировки настроек. Эти услуги проводятся бесплатно, в рамках гарантийного обслуживания. Все аксессуары к слуховым аппаратам в Центре слуха - германского и датского производства, они самого высокого качества и дискомфорта при ношении у детей не вызывают.
О тех, кому помогли
В 123-м туре «Нужных денег» участвовала 35-летняя Ярослава ЮРЧЕНКО из Аулиеколя. У нее миопический астигматизм, миопия высокой степени, макулодистрофия. Надежда увидеть мир ярким и более ясным для Ярославы заключалась в операции, которые делают в Рудном. Тогда мы не смогли собрать для женщины 280 000 тенге, поскольку сборы не покрывали все заявки. По итогам тура отдали Ярославе только адресные взносы - 28 100 тенге. Но после завершения тура нашлись люди, которые захотели помочь молодой женщине и прислали адресные взносы для нее. 10 000 тенге в редакцию принесла читательница Марина, читатель Сергей перечислил на карту «Каспи-голд» 20 000, а земляки из Германии прислали для Ярославы 500 евро, которые в тенге потянули на 219 500. Итого мы перечислили Ярославе 249 500 тенге. Вместе с тем, что собрали в ходе 124-го тура, получилась сумма 277 600 тенге. Ярослава тут же записалась на операцию, которая прошла 4 августа. В тот же день она позвонила нам и рассказала о своих ощущениях.
- Операция длилась всего 20 минут, - поделилась радостью Ярослава. - Сразу мир стал другим, заиграл новыми красками. Хочу поблагодарить всех, кто дал мне такую возможность: доктора Александра Казанцева, «Нашу Газету» и отдельно людей, собравших деньги для меня. Без вас я бы не знала, что мир такой яркий и красивый!
У Ярославы, конечно, не улучшено зрение до 100%, это невозможно при ее диагнозе, но, по словам женщины, оно стало лучше как минимум в два раза.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 125-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.
Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.
Фонд проекта «Нужные деньги», 124-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
100 000
|
Генеральный спонсор - такси «Народное»
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
50 000
|
Евгений
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
25 000
|
Дмитрий
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
25 000
|
Талгат
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
10 000
|
Баба Маша
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
30 000
|
Александр
|
15 000 - для Арсения Бесараба
15 000 - для Вики Шишкиной
|
2 440
|
Морис Ким
|
на усмотрение комиссии
(1 324 - Арсению Бесарабу,
1 116 - переходят на сл. тур)
|
1 160
|
Ольга
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
Поступления на «Каспи-голд»:
|
974 360
|
3 500
|
Андрей
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
1 000
|
Сергей
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
10 000
|
неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
800
|
Айгерим
|
для Арсения Бесараба
|
5 000
|
Матвей
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Жумабике
|
для Арсения Бесараба
|
10 000
|
Вячеслав
|
5 000 – для Арсения Бесараба
5 000 - Вике Шишкиной
|
1 000
|
Вячеслав
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
Денис
|
для Арсения Бесараба
|
2 000
|
Асылжан
|
для Арсения Бесараба
|
5 000
|
Руслан
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
Асия
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
1 000
|
Ирина
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
500
|
Светлана
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Светлана
|
для Арсения Бесараба
|
435
|
Виктория
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 000
|
Гульжанат
|
для Арсения Бесараба
|
2 000
|
Людмила
|
для Арсения Бесараба
|
300
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Рустем
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
Екатерина
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
1 000
|
Оксана
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Оксана
|
для Вики Шишкиной
|
150 000
|
Глеб
|
для Вики Шишкиной
|
150 000
|
Глеб
|
для Арсения Бесараба
|
500
|
Катажина
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
576
|
Наталия
|
для Арсения Бесараба
|
500
|
Артем
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
500
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
5 000
|
Ренат
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
3 000
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
1 000
|
Татьяна
|
для Вики Шишкиной
|
500
|
Ольга
|
для Вики Шишкиной
|
1 000
|
Лариса
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
1 198
|
Денис
|
На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
1 000
|
Юлия
|
для Арсения Бесараба
|
2 000
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
1 000
|
Оксана
|
для Арсения Бесараба
|
3 000
|
Константин
|
для Арсения Бесараба
|
625
|
Ксения
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Татьяна
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Сергей
|
для Арсения Бесараба
|
10 000
|
неизвестный читатель
|
для Арсения Бесараба
|
10 000
|
неизвестный читатель
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Елена
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Жаинара
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
5 000
|
Юлия
|
для Арсения Бесараба
|
250
|
Владимир
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
1 000
|
Ксения
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Дана
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Руслан
|
для Арсения Бесараба
|
25 000
|
Дмитрий
|
для Арсения Бесараба
|
2 400
|
Юлия
|
для Арсения Бесараба
|
8 000
|
Фирма «Чистодом»
|
На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
500
|
Людмила
|
для Арсения Бесараба
|
2 000
|
Антон
|
для Арсения Бесараба
|
5 000
|
Арсен
|
для Арсения Бесараба
|
2 000
|
Анастасия
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
1 000
|
Светлана
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
Антонина
|
для Арсения Бесараба
|
1 500
|
Анастасия
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Ирина
|
для Арсения Бесараба
|
2 000
|
Ляззат
|
для Арсения Бесараба
|
1 500
|
Евгений
|
для Арсения Бесараба
|
280
|
Андрей
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
800
|
Арыстан
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Оксана
|
для Арсения Бесараба
|
50 000
|
Максим
|
для Арсения Бесараба
|
5 000
|
Денис
|
для Арсения Бесараба
|
500
|
Самхат
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
5 000
|
Руслан
|
для Арсения Бесараба
|
1 500
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
300
|
Станислав
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
1 000
|
Елена
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Дмитрий
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
10 000
|
Марина
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Аманжел
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Аманжел
|
для Вики Шишкиной
|
1 000
|
Наталья
|
для Арсения Бесараба
|
4 000
|
Светлана
|
для Арсения Бесараба
|
1 500
|
Жанар
|
для Арсения Бесараба
|
858
|
Юрий
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
802
|
Ольга
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Нина
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
Амиргали
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Гульжан
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
1 000
|
Айдарбек
|
для Арсения Бесараба
|
5 000
|
Тахир
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
Назым
|
для Арсения Бесараба
|
1 500
|
Акжол
|
На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
500
|
Иван
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
Мария
|
для Арсения Бесараба
|
10 000
|
Марина
|
для Арсения Бесараба
|
3 000
|
Татьяна
|
для Арсения Бесараба
|
200
|
Динара
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
400
|
Маргарита
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Дарья
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
500
|
Арина
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
Алмаз
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
Диана
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
500
|
Татьяна
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Назикул
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Анна
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
2 000
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
1 000
|
Руслан
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
940
|
Дамир
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Александр
|
для Вики Шишкиной
|
5 000
|
Валентин
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
200
|
Жаксылык
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Данияр
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
Татьяна
|
для Вики Шишкиной
|
500
|
Татьяна
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
200
|
Айдана
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Нурислам
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Дарья
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Айнур
|
для Арсения Бесараба
|
500
|
Станислав
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
1 000
|
Татьяна
|
для Арсения Бесараба
|
1 000
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
250
|
Надежда
|
для Вики Шишкиной
|
3 000
|
Сергей
|
для Вики Шишкиной
|
1 000
|
Салтанат
|
На усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
1 000
|
Артем
|
для Вики Шишкиной
|
2 000
|
Юлия
|
для Вики Шишкиной
|
1 000
|
Ренат
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
2 000
|
Руслан
|
для Вики Шишкиной
|
10 000
|
Алексей
|
для Вики Шишкиной
|
316
|
Дмитрий
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Андрей
|
для Вики Шишкиной
|
7 000
|
Sergei
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
1 000
|
Татьяна
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
1 000
|
Эмиль
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
10 000
|
Азамат
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
1 000
|
Виктор
|
для Вики Шишкиной
|
5 000
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
10 000
|
Валентина
|
для Вики Шишкиной
|
2 000
|
Айнур
|
На усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
10 000
|
Владимир
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
2 000
|
Алмат
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
4 000
|
Александр
|
2 000 – для Арсения Бесараба
2 000 — для Вики Шишкиной
|
3 500
|
Дмитрий
|
для Арсения Бесараба
|
50 000
|
Данияр
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
5 000
|
Юлия
|
для Арсения Бесараба
|
10 000
|
Гульфия М
|
5 000 – для Арсения Бесараба
5 000 - для Вики Шишкиной
|
2 000
|
Максим
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
1 000
|
Евгений
|
для Арсения Бесараба
|
20 000
|
Andrei
|
на усмотрение комиссии (Арсению Бесарабу)
|
500
|
Ольга
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
9 000
|
Екатерина
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
3 500
|
Андрей
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
1 000
|
Сергей
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
1 000
|
Майра
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
150 000
|
Глеб
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
800
|
Алмат
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Татьяна
|
на усмотрение комиссии (Вике Шишкиной)
|
3 630
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 800
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
Поступления на «Яндекс-кошелек»: невозможно обналичить (не учтены в итоге тура)
|
1990 р.
|
неизвестный читатель (с 119-го тура)
|
на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
Итого: 1 217 960 тенге
Остаток - 32 960 тенге - переходит на следующий тур
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