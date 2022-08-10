В 124-м туре «Нужных денег» помогли обоим участникам

После недостаточно хорошо складывавшихся предыдущих туров нашего благотворительного проекта в этом туре удалось аккумулировать сумму, немного превышающую требуемые 1 118 000 тенге.

Знать, от чего лечить

5-летняя Виктория ШИШКИНА из Костаная страдает ДЦП. Кроме того, у девочки есть проблемы, связанные с ее ранним появлением на свет: бронхолегочная дисплазия и ретинопатия недоношенных. Чтобы справиться с такими сложными проблемами, нужно постоянно оплачивать курсы реабилитации, лечение, операции, не у всех семей на это хватает средств. Вика седьмой раз участвует в нашем благотворительном проекте. До этого наши читатели помогали спасти Вике зрение. В этот раз девочка нуждается в полном курсе реабилитационных процедур, направленных на ДЦП. Для этого нужно ехать в столичную клинику с суммой 625 000 тенге.

25 августа у Вики начнется курс реабилитации/ Фото из архива Ирины ШИШКИНОЙ

Для Виктории на карту «Каспи-голд» поступило 18 взносов на общую сумму 200 750 тенге и еще 15 000 принес в редакцию читатель Александр. 215 750 тенге адресных взносов требовали добавки в виде 409 250 тенге, чтобы получить указанную в заявке сумму. Добавку мы сформировали из безадресных взносов и передали семье Шишкиных.

- Я, честно говоря, не ожидала, что для нас соберут такую большую сумму, - обрадовалась мама Вики Ирина ШИШКИНА. - Наши прежние заявки были меньше. Я уже продумывала варианты сокращения процедур, и тут такая хорошая новость. Большое спасибо всем, теперь наша дочка получит полный курс процедур.

Уже 25 августа Виктория начнет проходить реабилитацию.

Новое звучание мира

6-летний Арсений БЕСАРАБ из поселка Кушмурун Аулиекольского района в нашем благотворительном проекте участвует первый раз. Семь лет ему исполнится очень скоро - 23 августа. А 1 сентября пора возвращаться в школу после каникул и браться за учебу. Только учиться мальчику сложно из-за того, что он далеко не всегда слышит учителя. В Центре слуха, в областном центре, ему поставили диагноз «двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 2-й степени».

Теперь Арсений сможет слышать все, что говорит учитель / Фото Ксении РЕБИК

С таким нарушением слуха не только учиться, но и жить очень сложно, без установки слуховых аппаратов не обойтись. Да и аппараты нужны не самые простые, а 24-канальные. Каждый такой стоит 280 000 тенге, устанавливать положено одновременно, иначе слабослышащий ребенок не сможет к ним адаптироваться в должной степени. И хорошо бы успеть с установкой до учебного года, чтобы ребенок хоть немного привык к ним, привык к новому звучанию мира.

Арсений тронул сердца многих читателей «Нашей Газеты», на карту «Каспи-голд» для мальчика поступили 59 адресных взносов на общую сумму 377 478 тенге. Еще 15 000 тенге принес в редакцию Александр - тот самый читатель, что выделил такую же сумму и для Вики. Итого для Арсения накопилось 392 478 тенге. Мы добавили из безадресных взносов 167 522 и получили 560 000 тенге - сумму, необходимую для оплаты пары слуховых аппаратов.

9 августа в Центре слуха Gesundheit Арсению установили и настроили 24-канальные слуховые аппараты. Мальчик сразу сказал, что стал лучше слышать, и был очень рад новым ощущениям.

Фото Ксении РЕБИК

- Если бы Арсению вовремя не установили слуховые аппараты, - объяснил врач-сурдолог Оразалы КАЛДЫБАЕВ, - тугоухость непременно прогрессировала бы. Мало того что он терял бы слух, это ведь сказывается на интеллектуальном развитии ребенка. Родителям всегда нужно обращать внимание, насколько хорошо ребенок слышит звуки разной тональности и удаленности.

Именно тот факт, что Арсений слышал звуки от близких источников, не позволил членам семьи понять, что у него проблемы со слухом.

- Дома мы с ним разговаривали и не подозревали неладное, - рассказала мама Арсения Светлана БЕСАРАБ. - Если недалеко от него находишься, он слышит прекрасно. А оказалось, что он уже не слышит учителя, который стоит в нескольких метрах. Хорошо, что в школе это заметили и направили нас на ПМПК, а оттуда уже в Центр слуха. Теперь с аппаратами учиться Сене будет легче. Спасибо огромное врачам Центра слуха, которые посоветовали обратиться в «Нашу Газету», проекту «Нужные деньги» и всем, кто собирал деньги для Арсения!

Слепки слуховых проходов для индивидуальных вкладышей уже готовы / Фото Ксении РЕБИК

Пока у Арсения стоят слуховые аппараты с временными вкладышами. Доктор сделал слепки слуховых проходов мальчика и через две недели ему поставят индивидуальные вкладыши из биосиликона. Еще несколько раз в течение года Арсений будет приезжать в Центр слуха для корректировки настроек. Эти услуги проводятся бесплатно, в рамках гарантийного обслуживания. Все аксессуары к слуховым аппаратам в Центре слуха - германского и датского производства, они самого высокого качества и дискомфорта при ношении у детей не вызывают.

О тех, кому помогли

В 123-м туре «Нужных денег» участвовала 35-летняя Ярослава ЮРЧЕНКО из Аулиеколя. У нее миопический астигматизм, миопия высокой степени, макулодистрофия. Надежда увидеть мир ярким и более ясным для Ярославы заключалась в операции, которые делают в Рудном. Тогда мы не смогли собрать для женщины 280 000 тенге, поскольку сборы не покрывали все заявки. По итогам тура отдали Ярославе только адресные взносы - 28 100 тенге. Но после завершения тура нашлись люди, которые захотели помочь молодой женщине и прислали адресные взносы для нее. 10 000 тенге в редакцию принесла читательница Марина, читатель Сергей перечислил на карту «Каспи-голд» 20 000, а земляки из Германии прислали для Ярославы 500 евро, которые в тенге потянули на 219 500. Итого мы перечислили Ярославе 249 500 тенге. Вместе с тем, что собрали в ходе 124-го тура, получилась сумма 277 600 тенге. Ярослава тут же записалась на операцию, которая прошла 4 августа. В тот же день она позвонила нам и рассказала о своих ощущениях.

- Операция длилась всего 20 минут, - поделилась радостью Ярослава. - Сразу мир стал другим, заиграл новыми красками. Хочу поблагодарить всех, кто дал мне такую возможность: доктора Александра Казанцева, «Нашу Газету» и отдельно людей, собравших деньги для меня. Без вас я бы не знала, что мир такой яркий и красивый!

У Ярославы, конечно, не улучшено зрение до 100%, это невозможно при ее диагнозе, но, по словам женщины, оно стало лучше как минимум в два раза.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 125-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

Фонд проекта «Нужные деньги», 124-й тур