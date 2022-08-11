Если вы любопытны, как Алиса, и хотите есть

Новое кафе пока работает даже без вывески. В картах меню написано, что называется Rabbits - «Кролик». А картинки и цитаты, щедро разбросанные по бумаге, рядом с перечнем блюд и даже по посуде, отсылают к сказке «Алиса в Стране Чудес». Особенно знаменитое «Следуй за Белым Кроликом», в здешнем контексте - «брось все и иди, угостись в этом кафе». Мы последовали.

В соцсетях любители показывать себя в качестве посетителей чего бы то ни было наперебой называют это место «атмосферным». В переводе на обычный язык это большой комплимент. У нас в рейтинге, кстати, уже давно есть пункт «атмосфера». Так вот, где-то она есть, притягивает клиентов не меньше хорошей кухни, заставляет приезжать с другого конца города, а где-то ее нет, перекусил человек, убежал и больше не вспомнит заведение.

У Rabbits сейчас симпатично оформленный фасад, фирменная стойка для велосипедов, ступеньки вечером подсвечены, удобно спускаться.

Мы с подругой были там как раз вечером в пятницу. Часов в девять у «Кролика» было немало гостей. Мы огляделись, и нам понравилось. Очень просторный зал, много воздуха, тон оформления фисташково-бежевый, нет нагромождения в декоре. Что лично мне по душе - столы на приличном расстоянии друг от друга, не надо никуда протискиваться и говорить можно, не мешая другим компаниям. Есть посадочные места для совсем маленьких детей. А взрослые, кому жестко на стульях, могут разместиться на диване, под сенью светильников и скалок, которые вперемешку свисают с потолка.

Едва мы углубились в меню, как подруга, на днях приехавшая из Италии, заметила: «О, сколько непонятных слов. Ты в теме, что такое полонез, а то я только танец знаю?» Я оказалась позорно не в курсе. И мы решили, чего гадать, пробовать надо.

Я выбрала цветную капусту с трюфельным соусом и полонезом (2 200 тенге), а подруга - цезарь на гриле (2 900 тенге) с ним же. Взяли после консультации с официанткой, которая пояснила, что моя капуста будет слегка бланширована, запечена со сливочным маслом, а потом к ней добавят соус и собственно полонез - особым образом приготовленные хлебные крошки.

- И цезарь у нас особенный, - сказала девушка, - салат айсберг на гриле, а к нему кусочки цыпленка и сыр.

На горячее взяли «сибаса, как в Тоскане» (4 500 тенге), и папарделле с цыпленком конфи (3 850 тенге).

А стартовали мы лимонадами - имбирным и щавелевым, оба по 900 тенге, оба оказались прекрасны. В них, правда, без предупреждения кладут много льда. Имейте в виду.

Про предупреждения - это мне моя туристка уши прожужжала. Мол, в Италии обо всем спрашивают: о температуре воды к кофе, о том, посыпать ли блюдо пармезаном, а вот хлебную корзинку несут без вопросов. В отличие от Rabbits и большинства наших заведений. Что ж, у всех свои традиции. Тем более что об остроте, например, рыбы по-тоскански нас предупредили и готовы были сбавить в блюде огоньку.

Заказы выполнили быстро. Услышав, что мы намерены пробовать еду друг у друга, официантка тут же принесла дополнительную посуду.

По нашему общему мнению, обе овощные закуски - очень на любителя, на ревнителя правильного питания. Цветная капуста бодро хрустела, как радость сыроеда, опровергая тезис о запекании с маслом. Вкус и аромат соуса были весьма отдаленным эхом трюфелей, а полонез ощущался просто мягкими крошками. Я потом гуглила, вроде как крошки для полонеза румянят в сливочном масле с добавлением лука-шалота, а позже и крутого яйца. Ну не уловила я всего этого благолепия в том, что лежало у меня в тарелке.

Айсберг в цезаре, теплый снаружи и хрустящий внутри, абсолютно пресный, тоже как-то не впечатлил. Мы не поняли, что вкусу овоща добавила тепловая обработка.

Подоспели основные блюда. Кусок сибаса был приготовлен отменно, жалко, что оказался невелик. Картофеля при нем было очень много, острого соуса тоже вдоволь. Поискала в Google рецепт тосканской картошки с рыбой. Не нашла.

Мои папарделле - широкая ленточная паста - были всем хороши. Не переварены, бешамель шелковистый, цыпленок мягчайший. Он был конфи, то есть томлен в масле очень медленно, без малейших признаков жаренья.

С горячим все было мило, но, на наш взгляд, дороговато для макарон и картошки. Даже по-итальянски.

Завершить визит мы решили десертом, хотя сыты были уже с избытком, порции всего здесь большие.

Попросили «Павлову». Взяли еще и потому, что моя подруга в ресторане, увенчанным мишленовской звездой, недавно лакомилась таким пирожным. Мы официантке даже показали, как «Павлова» выглядела там.

В Rabbits этот десерт мы нашли вкусным, легким, безупречным внешне. Особо отметили, что без избытка сахара. В целом - браво! Запили латте без особенностей, но в забавной посуде.

Общий счет совместных посиделок - 20 515 тенге, в сумму вошла 10%-ная надбавка - 1 865 тенге «за обслуживание». Всегда загадочный для меня платеж.