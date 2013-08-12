Куда пойти с 11 по 17 августа
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
До конца месяца
|
Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения
|
Центральный сквер Костаная.
Открытая эстрада
|
По пятницам,
17.00
|
Концерты творческих коллективов районов области в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Футбол. Лига конференций УЕФА. «Тобол» - «Зриньски»
|
Костанай, стадион «Центральный»
|
11 августа, 20.00
|
8-й чемпионат РК по мотокроссу
|
Лисаковск, промзона ТОО «Орке»
|
12-13 августа
|
9-й чемпионат РК по мотокроссу
|
Костанай, за базой отдыха «Мохито» в районе КЖБИ
|
14 августа
Материалы номера
Комментарии к статье
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.