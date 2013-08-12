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Куда пойти с 11 по 17 августа

Потехе - час!

Заведение

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Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения

Центральный сквер Костаная.

Открытая эстрада

По пятницам,

17.00

Концерты творческих коллективов районов области в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Лига конференций УЕФА. «Тобол» - «Зриньски»

 Костанай, стадион «Центральный»

11 августа, 20.00

8-й чемпионат РК по мотокроссу

Лисаковск, промзона ТОО «Орке»

12-13 августа

9-й чемпионат РК по мотокроссу

Костанай, за базой отдыха «Мохито» в районе КЖБИ

14 августа