Партия Amanat предлагает вместо закупа продуктов в стабфонды выдавать социально уязвимым семьям продуктовые карточки. Согласны ли вы с такой мерой господдержки населения? Да. Помощь будет оказываться гражданам, которые в ней больше всего нуждаются.

Да. В стабфонды вливают миллиарды тенге, но цены на социально значимые продукты растут.

Нет. Я хочу покупать дешевые продукты, купленные на мои налоги.

Нет. Такие меры усиливают иждивенческие настроения в обществе.

