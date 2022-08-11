Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная

Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось.

Аэропорты и города

Любое путешествие у меня начинается с запаха кофе в аэропортах. Его стойкий аромат присутствует везде, кроме костанайского аэровокзала. Возможно, это связано с недавним ремонтом и все лучшее еще впереди, посмотрим.

Я вновь лечу в Польшу. В страну, ставшую для меня близкой. Последний приезд туда состоялся в конце 2019 года. Перед долгим полетом медики рекомендуют пить побольше чистой воды, дабы избежать обезвоживания и головной боли. Еще в Нур-Султане я купила пол-литра питьевой воды. До Варшавы предстояло лететь уже 7 часов вместо прошлых четырех с половиной. Все по причине облета территории России. Конечно, умереть в самолете без воды не дадут, но и лишнюю бутылочку никто не даст.

В аэропорту Нур-Султана бутылка стоит 2 евро, либо по курсу 927 тенге. В Варшаве такой же объем - 5 злотых (521 тенге). В городских магазинах это же удовольствие стоит всего 79 грошей (76 тенге). 1 злотый равен 95 тенге.

Аэропорт Варшавы. Ароматно пахнет воздух, ежечасно прилетают и улетают много красивых людей со всего мира, ощущается благополучие и достаток. Магазины с сувенирами стали интереснее, ярче и привлекательнее.

В который раз наблюдаю приветливость польских женщин друг к другу. Улыбаются, все какие-то манкие, упругие, кровь с молоком. Очень любят поговорить. И много. Одежда легкая, шелковые блузы, воздушные платья, на запястьях - тончайшие браслеты, цепочки. Чувствуется внутренняя свобода и раскрепощенность, но себе позволена небрежность в прическе и макияже.

Мужчины в этой стране очень ухоженные, аккуратные, на голове волосок к волоску, обязательно парфюм. Паны, одним словом. Возвращаюсь к доброжелательным женщинам. Жара +35, в самолет зашла мокрая от пота девушка спортивного вида, мимолетом увидела у дамы в ряду маникюр, который ее заинтересовал, мило попросила сфотографировать, пани с улыбкой тут же подала ей свою руку. Без всяких вопросов.

Соседка по ряду читает женский журнал. Проходившая мимо пани преклонных лет, остановившись в проходе в ожидании очереди, тут же завязывает разговор с нами. У нее есть секунд тридцать, почему бы не поболтать просто так, решает она. Тем более что правила хорошего тона не позволяют торопить рассаживающихся впереди пассажиров. Желает приятного полета, улыбается и идет к своему месту. Предельная любезность.

Самолет взлетел. Мне от Варшавы до Подкарпатья полчаса полета. Еще одна многолетняя заметка - облака у них какие-то пышные, толстые, смотришь на них и хочется пощупать рукой. То ли свойство климата, то ли просто я частенько свое внимание обращаю именно на такие. Плывут не спеша, могучими лайнерами, и лишь изредка проносятся жидкие облака-непоседы, торопясь куда-то по своим небесным делам.

700-летние платаны

Польша - страна очень зеленая. Даже пролетая над ней, удивляешься, сколько здесь лесов, дубрав, полей. Расстилается это все на земле бархатным толстым ковром. Все растет пышно, сочно и благодатно. В городах тоже много растительности. Даже самая маленькая аллея как ухоженный парк. И цветы, цветы...

Птиц много, но их не разрешают кормить по понятным причинам. И в то же время везде стоят поилки для птах. Любой человек может подойти и налить воды из бутылки в импровизированные блюдца. Сама видела картину, как гуляющая с собакой девушка заодно напоила птичек.

Прогулки по окрестностям

Пока решались вопросы с документами, подумали: а почему бы не проехаться по любимым местам в округе? Начали с близлежащих территорий. О них и поведаю.

Санаторий Eskulap в Рыманове

На Юго-Востоке Польши, в Подкарпатском воеводстве, есть деревня Рыманов-Здруй. Известно место тем, что тут в 19-м веке были обнаружены целебные минеральные источники. Владельцы земель (Анна и Станислав Потоцкие) в 1876 году построили здесь первый санаторий Esculap, все это время он работал, исключая только 1941-1945 годы. Тогда курорт был полностью уничтожен, но позже его восстановили. Кстати, Потоцкий, как всемогущий маркиз Карабас из сказки «Кот в сапогах», в свое время был хозяином всего Подкарпатья.

Приезжают люди в эту заповедную зону на прогулку, набрать воды или же лечиться. На территории несколько вилл, санаториев, в том числе и детских. Протекает река Сан, в которой водится форель. Можно пообедать в расположенных везде кафе и заказать эту рыбу в любом виде. Мы выбрали забавный маленький домик, форель приготовили быстро - за минут 15. Форель с картошкой фри, салат плюс капучино обошлись в 110 злотых (11 500 тенге). Это на двоих.

Территория большая и красивая, все утопает в зелени, много очень высоких лип, источающих аромат.

Парк на территории санатория Eskulap

Вновь обращала внимание на внешний вид людей. В уик-энд в основном все предпочитают шорты, капри, невзирая на состояние ног. И очень много детей, скорее всего, их везут из санатория, расположенного рядом.

Замок Любомирских-Потоцких в Ланьцуте - место, куда я всегда с удовольствием приезжаю. Даже не сам замок, а парк, в котором он расположен. Территория огромна, 36 гектаров, как раз для прогулки.

Замок Любомирских-Потоцких в г. Ланьцуте

Замок был заложен в 17-м веке, а на 18-й век пришелся самый его расцвет. Внутри убранство традиционное, как и в похожих строениях. В этот раз туда не заходили, ограничились просто прогулкой по территории, но зато с определенными открытиями!

Идя по дорожке, услышали звуки, да еще и скрипичные. Кто-то играл Прелюдию из третьей партиты Баха. Выяснилось, что неподалеку расположена музыкальная школа 1-й ступени им. Теодора Лешитицкого, польского композитора и пианиста. Кстати, он был педагогом у Анны Есиповой, а также ее мужем, 25 лет преподавал в консерватории Санкт-Петербурга. Когда-то в этом здании была школа для детей прислуги, а с 1961 года в замке ежегодно проходят фестивали камерной музыки. Естественно, я направилась посмотреть поближе. Войти внутрь не решилась, но походила вокруг, послушала звуки скрипки и виолончели, доносившиеся из открытых окон. Играли прилично, уверяю. Так что место мне это запало в душу с первого мгновения не зря.

Еще на территории парка есть оранжерея орхидей, коллекция этих цветов внушительна. Можно и полюбоваться, и приобрести какие-то сорта.

Но самое прекрасное в этом месте, на мой взгляд, - это деревья-исполины. Высокие, мощные, со стволами, которые не смогут объять даже трое, листьями - размером с панаму. Вот ради этих великанов я туда и приезжаю. Невольно вспоминаются наши деревья в триатлон-парке, которых нещадно укатали в брусчатку.

Есть под Краковом небольшой городок Величка, известный своими соляными шахтами. Добыча соли началась в 13-м веке и осуществлялась до конца 20-го столетия. Место внесено в реестр исторических памятников, наплыв туристов со всего мира нескончаемый. Ну и мы поехали туда. Купили билеты онлайн заранее и не прогадали. Приехав примерно за час до начала экскурсии, увидели длиннющие очереди в кассы. Зарезервировав свои билеты, начали осматривать территорию этой местности. Как всегда, вокруг много лавочек с сувенирами, в данном случае продавалась соль, причем во всех видах и разных объемах: от магнитиков до больших слитков и обрамленных в фонари, лампы и прочее. Скользнули беглым взглядом и забыли.

Обратила внимание на турникеты, через которые нам надо было проходить в шахту. Мы заказали экскурсию на русском языке. Есть отдельный вход для туристов со всех стран: для британцев, следом - для китайцев, потом - для поляков, далее - для украинцев. Все обозначены флагами. И последний вход обозначен двумя буквами RU, без флага. Говорю мужу: «Мы с тобой тут будем, наверное, вдвоем, смотри, нет никого». Через пять минут на нашем входе с буквами RU была самая длинная очередь. В общем, в группе на протяжении двухчасовой экскурсии я обнаружила русскоговорящих граждан Польши, Литвы, Латвии, Украины, России (парочка оттуда запомнилась тем, что громко сравнивала цены на экскурсию и концерт Анны Нетребко, куда они собирались в ближайшее время). Гид из Западной Украины, парень с эмблемами ВСУ на куртке, семья с российскими флагами на футболках, латыши и литовцы с акцентом. Люди из разных стран и городов в одном месте на протяжении двух часов очень мирно и спокойно находились рядом друг с другом. Слушали гида, спускались на три уровня вниз (а всего их девять) - на глубину 135 метров. Восхищались шахтами и скульптурами.

Часовня Святой Кинги в соляной шахте, г. Величка

Мне очень понравилась часовня Святой Кинги. В ней даже проходят богослужения и венчания. Вся часовня сделана из соли, пол из цельного куска, даже люстра весит 300 кг. На стенах - фрагменты из Святого Писания, статуя Богородицы и копия Тайной вечери Леонардо да Винчи.

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, выполненная из соли

Красное яблоко заката

На Балтийском море со мной случился самый прекрасный закат. Мне, рожденной в степях и прожившей в них почти полвека, каждая встреча с морем сродни свиданию. Имея в прошлом отдых на Средиземноморье, Адриатике и Персидском заливе, поняла, что Балтийское побережье для меня прекрасно. Прохладная температура воды, ее прозрачность и чистота, белый песок с консистенцией пудры, бесконечно длинный заход в море, все оказалось созвучно моим предпочтениям. Смотрела на закат солнца почти час, как всегда, много мыслей и воспоминаний приходило в голову. Думаю, что в известное изречение о том, на какие три вещи можно смотреть бесконечно, надо добавить четвертую - закат солнца на море.

Закат солнца на Балтийском море

Чайки, летающие прямо над головой и что-то нам говорящие, корабли и шхуны, проплывающие на фоне заката и поэтому так напоминающие игру «Морской бой» в игровых автоматах детства, случайная влюбленная пара, попавшая в объектив и потом с восторгом рассматривавшая эти снимки и просящая прислать их непременно в WhatsApp. Все туристы, собирающиеся вечером на побережье, ловят каждую секунду заходящего солнца в свои телефоны…

Влюбленные

Вот именно в такие моменты я всегда ощущаю счастье. И разговоры совсем ни к чему, каждое слово только лишь внутри имеет значение. Стой, смотри, наблюдай и принимай все мысли, которые приходят тебе в это время. И благодари судьбу, что ты служитель музы и агент эстетического влияния, ведь нам дано видеть и слышать краски и звуки жизни не только в полутонах, но и в более мелких составляющих тона.

На злобу дня

Естественно, не смогла абстрагироваться от политической ситуации. Рассказываю только то, что видела и слышала сама. Тема непростая, об нее можно и споткнуться, и нарваться на оппонентов. Тем не менее поведаю. Выводы делайте сами.

Театр в городе Жешуве

Отношение в свете новых событий ко всему советскому, русскому, российскому. Поведение поляков относительно российско-украинских проблем. Русская речь на улицах страны. Эти вопросы меня особо волновали. Подлетая к городу Жешуву, можно увидеть противоракетные установки и прочую военную технику. Это натовское.

Военная техника НАТО возле аэропорта г. Жешува

На улицах города встречаются американские солдаты, горожане их сторонятся. Спустя несколько дней на прогулке сфотографировала памятник советским солдатам. Муж рассказывал, в марте вокруг него собралась толпа и требовала снести, но люди старшего возраста отстояли. Пришли туда, вызвали полицию и телевидение. Памятник остался на месте.

Противоракетные установки НАТО

В Познаньском парке Памяти Цитадели кладбище с военными ухожено, с одной стороны покоятся советские солдаты, с другой - союзники. На главной аллее - польские бойцы. И еще - актов вандализма на могилах советских солдат не видела нигде. К примеру, в Жешуве на подобном кладбище на каждой могиле стоят электронные свечи, это горожане приходят и ставят сами.

Памятник советским солдатам в центре г. Жешува

Розарий в парке Памяти Цитадели, г. Познань

Что касается русского языка, видела и сталкивалась сама с разными ситуациями. Кто-то вежливо вел диалог, слыша мой акцент, а кто-то менялся в лице не в лучшую сторону. На железнодорожном вокзале, около бывшего пункта помощи украинским беженцам, можно увидеть объявление только на английском и украинском. И тут же, в кассе, висит другое, тоже для беженцев. И написано оно уже на польском, английском и русском.

Ужонд (городское управление), г. Жешув

Русскую речь можно услышать везде. На рынке на мое вежливое польское «до видзення» услышала русское «до свидания». Была свидетелем, как украинская женщина крикнула на подобные слова: «Нет, мне вы должны ответить на украинском «до побачення!». Затем были две девушки с Украины, слишком красивые для рынка, говорившие тихо на русском между собой и затем переходившие на свой язык при покупке черешни.

О пользе путешествий

Польша - красивая страна. Чистая, особенно небольшие города. Самая католическая во всей Европе. Костелы расположены везде. У каждого района города есть свой. Поляки ходят туда всей семьей, приучая детей с маленького возраста. Каждое воскресенье правильный поляк должен непременно сходить на мшу, так называется служба. Они очень трепетно относятся к своей истории, сохраняют свои памятники и так же уважительно относятся к другим. И не меняют названия улиц в угоду времени. Любят поесть. Кухня вкусная и сытная. Может, поэтому многие польки, встреченные мною, ух какие мясистые. Транспорт образцовый, все ходит по минутам, и частенько в автобусах можно увидеть женщину-водителя. Причем порой модельной внешности.

Какие изменения я заметила в этот раз? Видела очень много татуированных людей, независимо от возраста и пола. И это не были редкие узоры на теле. Много представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Радужные флаги на балконах, сумках, чехлах телефонов и т. д.

Как писала ранее, русская речь повсюду. Старшее поколение еще как-то сможет вас понять и даже скажет пару предложений, ведь в школе они учили русский, а вот молодые уже не говорят. Но все они словоохотливые. Разговаривают много и быстро.

Музыкальные школы располагаются в очень красивых зданиях, чаще всего старинных. Очень стало много новостроек. Вырастают современные жилищные комплексы, строят районы из своих домов. При этом не портя внешний вид исторической части города.

Подытоживая свой очерк, скажу, что надо человеку непременно куда-то выезжать. Это обогащает любого. Неважно, едете вы в отпуск или по важным делам, далеко или в соседний город, любое путешествие расширяет ваш кругозор, мышление меняется, начинаете видеть мир не в новостях, досужих разговорах и в Интернете, а настоящий. Оказывается, каждый человек в этом мире такой же, как и ты. Только язык другой и цвет кожи. Ну и милосердие присуще каждому.

Фото автора