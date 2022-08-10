Как прихожанам православного храма в Костанае удалось создать райский уголок

Нынешним летом тема цветов в Костанае актуальна как никогда прежде. Впервые за много лет горожане недоумевали из-за их отсутствия на улицах и в парках вплоть до середины лета. А те, что высадили позже на клумбах, добавили разочарования. В таких привычных местах, как привокзальная площадь, эти яркие городские атрибуты так и не появились. Но буквально в паре сотен метров от нее, на территории православного храма Архангела Михаила, раскинулся оазис, от которого тяжело оторвать взгляд. Как без миллионных затрат, тендеров и судов получается украшать место, где живешь?

Многолетние цветы в сочетании с однолетниками позволяют любоваться клумбой с весны до морозов

Воскресное июльское утро. Почти безоблачное небо. Редкие прохожие и машины совершенно не отвлекают от разглядывания ярких соцветий роз, флоксов, лилий и еще пары десятков видов других цветов, которые я успел насчитать. В это умиротворение гармонично вписываются и перелетающие с цветка на цветок бабочки и мотыльки, и даже появившийся откуда-то из кустов рыжий кот. Он вальяжно расхаживал между цветами, вытягивая шею и обнюхивая каждый бутон, попавшийся на пути. Щелкает затвор фотоаппарата - люди, подошедшие на обряд Крещения, не преминули воспользоваться возможностью сделать летние снимки на фоне клумбы.

Договорившись о встрече с людьми, которые заботятся о такой удивительной красоте, ожидаю окончания службы, чтобы поговорить и узнать секрет, как им удается сотворить кусочек практически райского сада.

- Секретов-то нет, - с ходу ошарашила одна из нарядно одетых женщин, вышедших на крыльцо после службы, - это большой труд… руками, головой, спиной и… с любовью!

То, что это большой труд и любовь, видно по результату. На участке перед храмом уже цветут сейчас или зацветет в ближайшем будущем, наверное, каждый кустик.

- А вы знаете, что цветы и бабочки - это осколки рая на Земле? - спрашивает одна из женщин. - Поэтому в таких местах, возле храмов, где прославляют Бога, верующие всегда стараются разбивать цветники, приукрашивать жизнь. Ведь цветы - это большое удивление и загадка. Как из неказистого семечка, слабого ростка вырастает такая красота?

- За ответом на этот вопрос с агрономической стороны я и пришел к вам! - объясняю скромным собеседницам, которые ни в какую не хотят знакомиться.

- Люди все разные, кому-то нужна публичность, нам нет, - говорит другая прихожанка. - Уход за цветами - это такое же посильное жертвоприношение, которое не требует огласки.

Хорошо, договорились, что имена в статье упоминать не буду. Но из беседы все же узнаю, что ухаживают за всем эти великолепием около шести человек, все в возрасте, среди них есть и биолог, и геолог, и даже художник по образованию. А старшей в этой, как они себя называют, бригаде, уже 85 лет. По словам женщин, этот человек - пример неравнодушия и ответственности для всех. Потому что, взявшись однажды за цветы, на попятную никак нельзя.

Активно ухаживать они начали 4 года назад, тогда на участке уже росли некоторые цветы, самые обыкновенные: космея, бархатцы. Женщины, имея за плечами опыт, решили, что могут сделать еще красивее, ведь все - дачницы, все любят землю и цветы.

Посадочный материал, как часто бывает, приносили со своих дачных участков, а также привозили из поездок в Челябинск, Санкт-Петербург и даже из Алтая, что-то покупали в садовом магазине. Так и возникло многообразие цветов, которое радует от первоцветов-тюльпанов в мае до ярких красок декоративной капусты к концу октября.

- Вы знаете, наша клумба, благодаря подобранным культурам, меняет расцветку каждые 3 недели, - рассказывает собеседница. - После тюльпанов зацветают анемоны, потом - аквилегия, ирисы. А когда наступает лето, в ход идет десяток других видов: пионы, флоксы, лилии, розы, ромашки.

По словам цветочниц, любая клумба - как букет, ее надо правильно собрать, ведь один цветок всегда дополняет другой. Например, шикарные шапки пионов красиво сочетаются с обычной ромашкой, а вокруг кустов - хризантемы, которые зацветут к осени, отлично смотрится петуния, радующая все лето.

Как я заметил, большая часть из цветочных культур на клумбе - многолетники. Тем более это актуально сейчас, когда городские власти подумывают отказаться от затратных однолетних и сделать в будущем упор именно на такие цветы. Однако аргумент о том, что многолетники нуждаются в меньшем уходе, женщины опровергли. Клумба с многолетниками требует его не меньше, чем однолетние цветы.

Последние здесь тоже есть. Цинерарию, которая будет украшением до самого снега, а также лобелию и декоративную капусту выращивают сами из семян, петунию приобретают готовой к высадке. Но и без выращивания рассады работы хватает. Большое внимание здесь уделяют подкормке. Используют как минеральные комплексные удобрения, например, «Фертику», которую вносят весной, так и органический «Байкал».

- Цветы - это не овощи, их есть не будешь, поэтому удобряем щедро, - раскрывает секрет одна из женщин. - Хорошо себя показало удобрение «Покон», оно длительного действия.

Когда-то из семян вырастили и пеларгонию (герань), а теперь ее просто черенкуют осенью, чтобы вновь высадить весной. Своим секретом укоренения они тоже поделились. В сентябре, перед заморозками, отламывают побеги длиной 7-10 см, подсушивают в течение одного часа и сразу высаживают в стаканчики со смесью торфа, перлита и вермикулита. Однократно поливают стимулятором роста «Цирконом». Ставят в теплое и светлое окно, ничем не накрывают. И примерно через 2 недели у черенков появляются корешки, а растения пересаживают в другой горшочек. Так они и зимуют по квартирам. На светлый утепленный балкон одной из прихожанок переезжают и горшки с экзотическими гибискусами и совершенно редкой у нас бугенвиллеей. Это вьющийся средиземноморский кустарник, который многие встречали в Турции и Израиле, цветет яркими розово-сиреневыми цветами, но не терпит низкой температуры.

Нельзя не заметить на клумбе и шикарные метровые кусты роз с яркими и ароматными соцветиями. В выращивании этой царицы цветов самое главное - сохранить ее зимой. А здесь прихожане поступают совсем просто. В начале ноября, когда дневная температура держится на уровне 0-5 градусов мороза, срезаются все побеги на высоту около 20 см от земли, а затем стволы окучиваются землей, можно сверху и хвоей дополнительно, а зимой, расчищая дорожки, на эти холмики набрасывают побольше снега.

Поделились цветочницы и своими планами: хотят завести на клумбе алые многолетние маки. Спрашиваю, не привлекут ли они определенных людей?

- Они же декоративные, только для красоты! - улыбаются женщины. - У нас и так никто не ломает. Видимо, совесть есть!

К ней бы добавить трудолюбия, ответственности и любви всем тем, кто хочет сделать наш город краше. И тогда такой печальный опыт, как этим летом с цветами на городских клумбах, больше не повторится.

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