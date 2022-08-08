Работаю в ТОО «Горнорудная компания «Тохтар» с 2016 года. Был принят на работу в качестве дробильщика дробильно-агломерационного комплекса (ДАК), в 2019 году был переведен на должность горного мастера в КГЭЭ (Комплексная геолого-экологическая экспедиция) «Карьер».

На предприятии регулярно нарушается трудовое законодательство РК, в частности, пункты по своевременной выплате заработной платы и ежемесячным отчислениям в Пенсионный фонд и ФСМС. Наши неоднократные обращения по этому поводу к руководству положительных результатов не приносили. В 2018 году от работников ДАК (директором в то время был Талгат Ермакашев) в прокуратуру было направлено коллективное письмо с просьбой помочь решить вопрос с выплатой заработной платы, но никаких сдвигов так и не произошло, задержки по зарплате продолжаются по 3 месяца, а отчисления в Пенсионный фонд прекратились в 2020 году. С января 2021 года и по июль 2022 года приход составляет 0,00 тенге. Такая же картина и по отчислениям в ФСМС. Работники не могут даже нормально получить медицинскую помощь: обращаемся в регистратуру, но там отказ с мотивировкой, «что нас нет в списках застрахованных»! То есть платите за прием.

24 июля у нас состоялась встреча с новым-старым руководителем ГРК «Тохтар» Ермакашевым. Ничего утешительного на ней мы не услышали.

Прошу содействия СМИ в решении проблемы, от этого зависит благополучие не только работников предприятия, но и их семей. Нам хочется жить, а не существовать и бедствовать.

Олег ВОЛКОВ, Житикара

От редакции.

- Вопрос погашения заработной платы предприятиями района рассматривается на каждом заседании трехсторонней комисии, которая проводится ежемесячно, с приглашением руководителей предприятий, - ответили редакции в акимате Житикаринского района. - Принимаются меры в пределах компетенции местного исполнительного органа. Кроме того, информация по задолженности еженедельно представляется в управление по инспекции труда области. 15 марта 2022 года была направлена служебная записка на имя руководителя названного управления с просьбой о назначении проверки на ТОО «Тохтар» и ТОО «Комплексная геолого-экологическая экспедиция». По результатам внеплановой проверки за невыплату заработной платы в установленные законом сроки 30 марта 2022 года ТОО «КГЭЭ» привлечено к административной ответственности по ст. 87 ч. 2 КРКоАП (к штрафу в размере 75 МРП - 229 725 тенге), выдано предписание об устранении нарушений трудового законодательства - о погашении долгов по заработной плате. 29 апреля ТОО «ГРК Тохтар» привлечено к административной ответственности по ст. 87 ч. 2 КРКоАП (к штрафу в размере 40 МРП - 122 520 тенге), ему выдано такое же предписание. По состоянию на 1 августа 2022 года в Житикаринском районе имелась задолженность по заработной плате за май и июнь 2022 года на предприятиях ТОО «ГРК «Тохтар» и ТОО «Комплексная геолого-экологическая экспедиция». По информации и. о. директора предприятий Т. Р. Ермакашева от 8 августа, в настоящее время производится погашение задолженности (письмо № 113 от 08.08.2022 года), что подтверждается работниками данных предприятий по результатам мониторинга методом обзвона. Сейчас в управлении по инспекции труда акимата Костанайской области находится на рассмотрении коллективная жалоба работников данных предприятий.

По данным «НГ», на указанных предприятиях также налоговики открыли проверку. Редакция обращалась за комментарием к господину Ермакашеву и получила ответ: «Внутренние вопросы предприятия мы будем решать внутри предприятия».

Что в связи с этим хочется подчеркнуть? В беседе с корреспондентом «НГ» автор письма возмущался бессилием или нежеланием государственных органов «поставить на место» директора ТОО, который грубо и постоянно нарушает права наемных работников. Предприятия административно наказывают, но ситуация не меняется. Однако госорганы действуют в пределах своей компетенции: проверки, штрафы, предписания. Никакой акимат и никакая прокуратура не могут уволить директора частного предприятия. Закон этого не позволяет. Но он не запрещает каждому работнику, чьи права на оплату труда нарушаются, подать на того, кто не выполняет договорные обязательства, в суд.