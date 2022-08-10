Так звучит обещание властей операторам льготных ГСМ в Костанайской области

Удешевленное горючее на посевную и уборочную - традиционная мера поддержки аграриев. Но часть таких ГСМ перепродается или их получают те, кто завышает данные по посевным площадям. Департамент экономических расследований Костанайской области инициировал обсуждение ситуации и предложил меры борьбы с теневым оборотом дизтоплива.

Льготное горючее, которым наполняются резервуары нефтебаз, запрещено продавать вне заявок аграриев / Фото Ксении РЕБИК

Триггер, триггер, кто ты был

На днях в региональной палате предпринимателей Костанайской области прошел круглый стол. Повод: власти - вплоть до главы государства - опасаются возникновения осенью, в период уборочной, дефицита дизельного топлива. Связывают риск с нецелевым использованием льготных ГСМ, вывозом горючего за пределы страны с учетом разницы цен у нас и соседей, а также аномально высоким курсом рубля. Следствием же любого дефицита является повышение цен.

- В конце концов, триггером (спусковым механизмом, провокатором - «НГ») январских событий стало повышение цен на сжиженный газ, - напомнил собравшимся заместитель начальника департамента экономических расследований Костанайской области Азамат УРАЗОВ.

Основная проблема состоит в том, что отслеживать оборот льготного горючего сложно. Все участники процесса это знают. Уразов привел недавний пример по ЗКО: получив на нефтебазе свои 7 т удешевленного дизтоплива, сельхозпроизводитель перепродал их, как говорится, не отходя от кассы. Одна из схем операторов: владельцы нефтебаз создают аффилированные предприятия, которым сдают в аренду свои резервуары. Эти новые предприятия подают заявки на поставки удешевленной солярки.

Директор ТОО «Олжа агро» и председатель регионального совета предпринимателей Костанайской области Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ сказал, что и у нас имеет место немалый теневой оборот как следствие давно сложившегося спроса.

- Удешевленная солярка утекает в тень до нас, но и после нас, сельхозпроизводителей, тоже утекает. Транзитные фуры, идущие по аулиекольской, федоровской трассам, на АЗС даже не торомозят, едут мимо, наливники (машины-цистерны - «НГ») стоят и ждут клиента. Наши механизаторы сливают солярку, чтобы заправить дальнобойщиков, - пояснил он.

Надо признать, что льготными ГСМ приторговывали с незапамятных времен. Старожилы отрасли должны помнить, что лет 10-15 назад в льготное горючее добавляли красители, чтобы продавать его было труднее. Остроумно, но не очень эффективно.

Это вам не субсидии

Важно, что льготы по ГСМ - плод договоренностей на уровне правительства, мера не рыночная.

- Бюджетных денег на удешевление дизтоплива не выделяется, соответственно, нет и нормативно-правовых актов, регламентирующих распределение горючего сначала операторам, а затем от них сельхозтоваропроизводителям, - подчеркнул руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур БИСИМБАЕВ.

Конечно, практическая схема сложилась. И никаких конкурсов в основе ее нет. Операторов отбирает областной акимат через облсельхозуправление, соучаствуют в этом палата предпринимателей и Союз фермеров. Местная власть сама создала пакет документов, которые как-то фиксируют обязательства сторон.

- В 2021 году антикоррупционная служба провела мониторинг, по итогам которого мы выполнили ее рекомендации, - сказал Бисимбаев, - разработана единая форма заявки поставщиков ГСМ, перечень документов для участия их в отборе, на сайте управления вывешивается итоговый протокол, где указаны выбранные операторы, их объемы. Смотрим на опыт работы на этом рынке, были ли жалобы аграриев на операторов, важна и финансовая состоятельность, потому что операторы должны НПЗ вовремя оплачивать свои объемы в течение 10 дней. При задержке объемы аннулируются и не возвращаются больше. Кроме того, требуется наличие нефтебаз, в том числе арендуемых, специализированного транспорта для доставки ГСМ потребителям.

Сколько дают

В этом году заявки подал 21 оператор, из которых 7 было отказано. Один в 2020 году был пойман на нецелевом использовании льготного горючего, ДЭР вел в отношении него расследование. Другой отказался не выбранное аграриями весной удешевленное топливо реализовать на другие сельскохозяйственные кампании, а продал его через свои АЗС. Остальные не прошли из-за недостатка опыта. Из 14 ТОО, допущенных к поставкам солярки на уборочную, три работают только на свои хозяйства, имеющие очень большие посевные площади.

На весенний сев области была выделена 71 тыс. т льготных ГСМ. Отпускная цена - не выше 208 т/л. Жалоб на операторов в управление не поступало. На уборочную костанайцы получат 77 тыс. т горючего. По цене не выше 218 т/л. При сегодняшней средней цене на АЗС, по данным облсельхозуправления, 260 тенге. Разница выглядит существенной.

Не шалить!

- Работайте так, чтобы аграрии за вас просили, - сказал, обращаясь к представителям компаний-операторов заместитель акима области Арман АБЕНОВ, - будете баловаться, нарушать, отберем объемы, перераспределим и больше с удешевленным топливом работать не будете. Жалуйтесь, сколько хотите.

Операторы на этом мероприятии не высказывались. Только директор ТОО «KST trade», один из самых опытных операторов в области, Сергей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ответил на вопрос о своих объемах и темпах поставок: июльский объем - 3 886 т - уже поступил, а в целом почти 14 000 т, которые поставляет его компания, уже фактически распределены между аграриями.

Живучий фактор

Представители ДЭР настаивали на том, что оборот льготных ГСМ должен быть гораздо более открытым, чем сейчас.

Азамат Уразов говорил о том, что подачу заявок на ГСМ надо переводить в электронный формат / Фото из архива «НГ»

- Полагаю в данном вопросе нужно максимально исключить человеческий фактор, создать прозрачную систему путем оформления электронных заявок. Более того, предлагаем при формировании заявок обязательно отражать кадастровый номер земельного участка, сведения по севообороту, - перечислял Азамат Уразов, - необходимо обеспечить получателям доступ на портале операторов к нефтебазам. Для оперативного отслеживания поступления ГСМ, его наличия, возможного отпуска. В целях надлежащего контроля предусмотреть направление заявления на отгрузку льготного дизельного топлива с указанием номера и даты платежного документа, а также предполагаемой даты отгрузки... Насколько нам известно, подобные проекты успешно реализуются в ряде областей.

- В Павлодарской области подобные механизмы реализовывались в качестве пилотного проекта несколько лет. Но, судя по тому, что в Павлодаре и остались, все получалось не слишком гладко, - прокомментировал предложения Тимур Бисимбаев. - кстати, пилот был привязан к платформе Qoldau. Сейчас МСХ ведет работу по совершенствованию программы субсидирования, и уже заявлено, что с начала 2021 года все производители уйдут с Qoldau на единую платформу МСХ. А в ней недоработок много.

Айдарбек Ходжаназаров добавил, что с электронными заявками есть и другая проблема. Практическая. ГСМ очень многие берут в долг. И операторы дают - рынок завоевывают, расширяют клиентскую базу. Так вот, электронная программа этого не позволяет, там же платежку надо предъявлять.

Прозвучало еще одно предложение «из зала». Нужна платформа, где каждый товаропроизводитель может зарегистрироваться в базе и сам выбрать себе оператора. Сейчас процесс идет так: каждому звонишь, ищешь, есть или нет горючее. Закрепить операторов, чтобы крестьяне не бегали, такой вопрос не рассматривался?

- Нам с ней только проще стало бы работать, - отреагировал Бисимбаев, - она должна была бы в январе - феврале запускаться, и 3 500 сельхозтоваропроизводителей области выбирали бы каждый себе оператора. Мы бы проанализировали, посчитали, кто с кем хочет работать и просто разделили бы объемы. Но для этого, мы считаем, все-таки должна быть нормативная база. Причем единая в стране. А не так, чтобы в каждом королевстве свои правила работы с удешевленными ГСМ.

Есть такая группа

Все перечисленные базы и программы надо разрабатывать. А до начала уборочной меньше месяца, ГСМ в область вовсю поступают. Поэтому предложено было создать рабочую группу с участием сотрудников департамента, членов регионального совета палаты предпринимателей, Союза фермеров, чтобы оперативно решать проблемы со льготным горючим и реагировать на жалобы.

- Мы создаем тысячи рабочих групп по стране, - заметил Ходжаназаров, - предлагаю, чтобы эта раз в две недели, например, отчитывалась о том, много ли жалоб, какого они рода.

Группа, как уточнила «НГ», создана. В нее вошли заместитель руководителя оперативного управления департамента экономических расследований Дидар Абилкакимов, заместитель директора палаты предпринимателей Саят Жусипбеков, руководитель отдела механизации облсельхозуправления Алмат Абенов, главный специалист отдела механизации облсельхозуправления Думан Базарбаев, директор ТОО «KST trade» (компания-оператор) Сергей Белоцерковский, члены регионального совета предпринимателей - директор ТОО «Зуевка» Александр Бородин, директор ТОО «Львовский колос» Андрей Двуреченский.

Куда звонить

Если у вас проблемы с получением льготных ГСМ, вы можете обращаться в рабочую группу по тел.: 8-714-54-14-76, 53-04-71, 54-27-95. А также в департамент экономических расследований по тел.: 8-777-998-53-45, 8-775-747-63-31.