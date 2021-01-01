Хотел бы высказаться по поводу событий в Казахстане. Самая главная проблема, на мой взгляд, у наших чиновников - отсутствие стратегического мышления. Не умеют анализировать.

Я не буду про совсем последние новости, там еще надо разобраться. Начну с нашего Костаная. Когда задумывали большой жилой комплекс за железной дорогой, можно было посчитать элементарно, сколько семей будет жить там и сколько будет автомобилей? Что будет дальше, когда будет достроен микрорайон Береке?

Это один пример неумения планировать.

Второй пример республиканского масштаба. Зачем мы проводили ЕХРО по зеленой энергетике? Дань моде? Казахстан на втором месте по запасам урана и на первом месте по добыче, при этом мы не умеем сами обогащать его. Логично было бы развивать атомную энергетику и не тратиться на игрушки для богатых европейцев. Может, вместо ЕХРО надо было потратить деньги на приглашение серьезных ученых для решения проблемы безопасной утилизации отходов АЭС? Глядишь, за $11 млрд что-нибудь придумал, если бы пригласили настоящих ученых, а не наших академиков, и поставили бы перед ними серьезную задачу. Вот это был бы вклад Казахстана в мировое будущее.

Если мир и дальше пойдет по пути электрификации (электромобили и т. д.), дефицита электроэнергии нам не избежать. И альтернативная энергия не сможет даже на 15% заполнить эту дыру.

Сабит СУНДЕТБАЕВ, Костанай