Спортивные журналисты Костанайской области традиционно подвели итоги 2021 года

2021 год стал началом восстановления массового и профессионального спорта в Казахстане после отмены большей части ковидных ограничений. «НГ» для своего рейтинга опросила четырех спортивных журналистов. И каждый из них отметил что-то свое в прошедшем году.

Нашими экспертами стали редактор рудненского портала iagorod.kz Ирина СТАРИКОВА, корреспондент газеты «Костанайские новости» Фарид ДАНДЫБАЕВ, корреспондент газеты «Наш Костанай» Асхат НУРТАЗИН и спортивный обозреватель Сергей БИРКЛЕ от «Нашей Газеты». Каждому из них мы предложили 5 номинаций, в которых нужно было назвать трех лауреатов и расставить их на пьедестале почета. За первое место мы присваивали номинантам по 3 балла, за второе - 2, за третье - 1 балл. После подсчета голосов составили рейтинг и вручили победителям грамоты от «Нашей Газеты».

В еще двух номинациях - «Потеря года» и «Неудача года» - можно было назвать по одному претенденту.

«Спортсмен года»

На итоги этой номинации повлияли события декабря. Эксперты были едины только в одной кандидатуре - Дениса КУЗИНА. Совсем недавно 33-летний конькобежец занял 3-е место на 4-м этапе Кубка мира по конькобежному спорту в дивизионе В и стал обладателем лицензии на Олимпийские игры в Пекине. Причем Денис преодолел 1 000-метровую дистанцию за 1.07,63 минуты, побив собственный рекорд 2013 года (1.07,71 минуты).

Победитель нашего рейтинга Денис Кузин в декабре завоевал олимпийскую лицензию / Фото Ксении РЕБИК

- Среди лучших спортсменов года я также хочу назвать мастера спорта международного класса Анару Аханову, она меня очень впечатлила своим упорством, - добавляет Асхат Нуртазин. - По моему мнению, это заслуженное первое место. На втором - игрок баскетбольного клуба «Тобол» Антон Быков. Ему чуть больше 30 лет, играет он великолепно и входит в сборную Казахстана. И не могу не отметить Дениса Кузина, его достижения в этом году превосходные.

- Денис Кузин для меня на первом месте, это для него четвертая Олимпиада, человек не стареет! - написал Фарид Дандыбаев. - Также отмечу парапулевика Айсулу Джумабаеву, она первая в истории Костанайской области спортсменка, которая отобралась на летние Паралимпийские игры. Всего два года назад она была лишь кандидатом в мастера спорта, а теперь достигла вершины.

Сергей Бирке в тройке лауреатов, кроме Кузина, указал мастера спорта по боксу Надежду Рябец и тяжелоатлета Алексея Чуркина. Надежда в этом году стала участницей Олимпийских игр, а на чемпионате Казахстана подтвердила статус сильнейшей в женском боксе в своей категории.

70-летний рудничанин Анатолий Веклич стал призером чемпионата мира по дзюдо / Фото предоставлено Ириной СТАРИКОВОЙ

- Отмечу только одного человека - 70-летнего Анатолия Веклича, - говорит Ирина Старикова. - Трехкратный чемпион мира среди ветеранов по самбо, многократный призер мировых первенств, он уже не может выступать на состязаниях по этому виду спорта. Но этой осенью отправился на чемпионат мира по дзюдо среди мастеров, где завоевал серебряную медаль. Примечательно, что дзюдо он начал заниматься только в 2017 году.

«Тренер года»

Фарид Дандыбаев тренером года считает Наталью Колбину.

- На ней держится вся наша команда по регби, - пояснил он. - 23 регбиста в этом году получили звания мастеров спорта. Несмотря на скудное финансирование, ее воспитанники показывают результат. Я также хочу отметить Дениса Сафронова, это тренер девичьей команды ФК «Тобол». Его воспитанницы взяли бронзу на чемпионате Казахстана. Денис - очень деятельный, инициативный человек. Он как-то привел к чемпионству любительскую костанайскую команду в третьей лиге. Там сначала играли болельщики, а потом он собрал вокруг себя бывших игроков «Тобола». Создал крепкую команду. Причем сделал это в Актобе, в стане соперника.

Асхат Нуртазин назвал тренера по пауэрлифтингу Дмитрия Царенко, который успешно готовит к соревнованиям как обычных, так и параспортсменов.

- Хотел бы также отметить тренера БК «Тобол» Тимура Султанова, - добавляет Нуртазин. - Учитывая, что у клуба маленькое финансирование, он может настроить свою команду на игру.

Нуртазин и Биркле назвали тренера по гандболу Веру Андрейчик, воспитанницы которой в этом году стали чемпионами Казахстана. В этом году Андрейчик присвоили звание «Заслуженный тренер РК».

Вере Андрейчик в этом году присвоили звание «Заслуженный тренер РК» / Фото из архива «НГ»

Но победителем в этой номинации стал главный тренер ФК «Тобол» Александр МОСКАЛЕНКО, которого включили в наш рейтинг три эксперта: Старикова, Дандыбаев и Биркле. Под его руководством костанайские футболисты спустя 11 лет вернули звание чемпиона РК. Журналисты отмечают, что после ухода главного тренера Григория Бабаяна держать удар и вести команду к победе пришлось Александру Москаленко. И с этой задачей он справился.

«Команда года»

Большинством голосов ФК «Тобол» победил и в этой номинации. Команда сейчас в отпуске, поэтому грамоту мы вручили директору клуба Николаю ПАНИНУ.

«НГ» вручила грамоты «Команда года» и «Тренер года» директору ФК «Тобол» Николаю Панину / Фото Ксении РЕБИК

- От кого, от кого, но от «Нашей Газеты» не ожидал награды, - отреагировал он. - Год был сложным, вы видели, какая борьба шла за чемпионство. Мы благодарны и болельщикам, и прессе, которая нас и ругала, и хвалила. В этом году мы подобрали очень хороший состав, была произведена грамотная селекция. В результате у нас в обойме весь сезон были 15-17 футболистов, которые могли выходить на замену и не портить рисунок игры. В принципе, сезон удался. В следующем году, я надеюсь, что мы сможем удержать взятую планку. Надеюсь, что основной костяк команды останется, вскоре начнем подготовку к Суперкубку.

Командой года эксперты назвали чемпиона Казахстана - ФК «Тобол» / Фото из архива «НГ»

Среди лауреатов номинации «Команда года» эксперты также указали МФК «Аят», сборные области по регби и шорт-треку, а также ХК «Горняк».

«Открытие года»

В этой номинации сразу два победителя.

Адильжан Сандибеков - боец на голых кулаках. Журналист «Нашего Костаная» Асхат Нуртазин объяснил свой выбор так:

- Я в целом неискушенный болельщик таких боев, но вижу, что свою аудиторию он собрал в этом году.

Пока Адильжан не забрал свою грамоту, она ждет в редакции «НГ».

Бойцовский клуб «Сарбаз» победил в номинации «Открытие года» / Фото предоставлено Ириной СТАРИКОВОЙ

Ирина Старикова открытием года назвала бойцовский клуб «Сарбаз». В конце года его воспитанники представили Костанайскую область на открытом чемпионате РК по кикбоксингу и заняли 3-е место.

Ринат Валиев открыл клуб «Сарбаз» после службы в погранвойсках / Фото Ксении РЕБИК

- Клуб восточных единоборств был создан в 2016 году, - рассказал во время вручения грамоты руководитель БК «Сарбаз» Ринат ВАЛИЕВ. - Я служил в погранвойсках, занимался кикбоксингом. После армии решил открыть свой клуб. У нас занимаются взрослые профессионалы, но есть и дети. Всего около 40 человек. В основном у нас тренируются ударники: бокс и кикбокс. Сейчас набираемся опыта в жекпе-жек. Удивлен, что нас заметили. Хочу, чтобы в 2022 году читатели активно увлекались спортом. Не важно, каким, главное - чтобы не стоять на месте.

Несколько имен добавил Фарид Дандыбаев:

- Также хочу назвать борца греко-римского стиля Тамерлана Жандукаева. Может, у него не было ярких побед, хотя он взял серебро на чемпионате РК. Я как-то брал у него интервью, его мечта - побороться с двухкратным олимпийским чемпионом Романом Власовым. Не так давно он осуществил мечту, но, к сожалению, бой проиграл. А еще отмечу футболиста Самата Жарынбетова, у него была непростая судьба, он был игроком ротации, допускал много ошибок. В этом году он сделал качественный прыжок, выступает в основе.

«Событие года»

К событиям этого года эксперты отнесли Третьи зимние сельские игры, открытие офиса боевых искусств, 5-й этап по мотокроссу и строительство фитнес-центра в Рудном.

- Открытие офиса боевых искусств считаю символичным, это говорит о тенденции, крен идет в сторону единоборств, - отмечает Фарид Дандыбаев. - И открытие офиса, на котором присутствовали очень влиятельные люди, - тому подтверждение. Именно там впервые прозвучала новость, что Дворец спорта в Костанае могут переоборудовать во Дворец единоборств.

«Потеря года»

Асхат Нуртазин потерей называет травму костанайской дзюдоистки Маргариты Гриценко.

- Надеюсь, что она восстановится и выступит на крупных турнирах, тем более что впереди - Париж 2024 года, хотелось бы увидеть ее на этой Олимпиаде, - пояснил эксперт.

Сергей Биркле потерей года считает уход из жизни мастера спорта СССР, неоднократного чемпиона Казахской ССР и Всеказахстанских спартакиад по пулевой стрельбе Георгия Петровича Приятелева, который подготовил двукратного олимпийского чемпиона Сергея Беляева.

- Потерей года считаю игрока «Тобола» Руслана Валиулина, - говооит Фарид Дандыбаев. - Он в игре со сборной Украины стал героем матча, забил два гола, сравнял счет. После этого было очень трогательно услышать, что он посвящает эти голы своей недавно умершей бабушке. Это замечательный, цепкий, быстрый защитник и полузащитник. Он был достойным игроком. А тут, как гром среди ясного неба, новость: его поймали на допинге. Анализ сдавал за несколько месяцев до матча с Украиной. При этом я уверен, что Валиулин специально не принимал допинг. Когда он вернется в команду, теперь непонятно.

«Неудача года»

Асхат Нуртазин среди неудач года называет выступление Надежды Рябец. На Олимпийских играх в Токио у нее не получилось взять медаль.

Надежду Рябец эксперты номинировали и как спортсмена года, и как неудачу / Фото olympic.kz

Ирина Старикова сожалеет о выступлении воспитанницы ДЮСШ № 1 Рудного Валерии Кочиной на чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу среди юниоров. Мастер спорта международного класса, самая сильная женщина Казахстана по итогам 2020 года взяла лишь одну медаль - серебро в жиме штанги лежа.

- Среди неудач года выделю вылет «Тобола» из Лиги конференций, - написал Фарид Дандыбаев. - После грандиозной победы над «Хайдуком» они проиграли юной «Жилине». Сейчас «Жилина» ни шатко ни валко идет в своем чемпионате как обычный середнячок, это вдвойне обидно. Наверное, в тот момент словацкая команда была на пике формы.

Еще одной неудачей года журналист «КН» отмечает проигрыш в первом бою на Олимпиаде Василия Левита. По мнению Фарида, костанайцу «попался кот в мешке» - испанец, воспитанный в кубинской школе бокса.