Это об очень праздничной выпечке

Рецепт - по заявкам. В 2011 году он был в «НГ», почти юбилей. Сладкоежки из нашего стихийного кулинарного клуба «Вкусная жизнь», дегустируя перед Новым годом очередную вкуснятину, обсуждали, чего бы такого еще сотворить. Я предложила «пьяный» кекс. И все сказали, что рецепта не помнят, надо повторить.

«Пьяный» кекс во всей своей красе/ Фото inc-news.ru

Конечно, его надо было дать раньше. Для этого кекса, относящегося к рождественской европейской выпечке, следует и сухофрукты в роме или коньяке подержать, и готовый кекс оставить для достижения кондиций в покое хотя бы на пару недель. Но... Впереди старый Новый год, Новый год по китайскому календарю. Время есть, поводы - тоже. И можно испечь два кекса. Один съесть сразу, ибо не удержишься, а второй оставить дозревать.

Его особая прелесть - в количестве вкусных включений в тесто. Орехов, сухофруктов, цукатов кладется очень много. А готовое изделие пропитывается потом крепким алкоголем, потому и «пьяный». Без спиртного, кстати, можно и обойтись. Но тогда выпечка будет суше.

Набор цукатов и орехов - по вашему усмотрению, но хорошо, когда среди них есть что-нибудь яркое, типа сушеной вишни, клюквы, зеленых цукатов из киви, оранжевой кураги. Тогда на разрезе кекс выглядит очень нарядно.

Сухофрукты и орехи нарезать примерно одинаковыми небольшими кусочками. Яйца с сахаром взбить в пену, ввести в размягченное сливочное масло, добавить щепотку соли, еще раз взбить. Не забудьте в тесто положить какую-нибудь отдушку - кардамон, корицу, мускатный орех, ложку ванильного сахара, цедру цитрусовых.

Разрыхлитель перемешайте с мукой и соедините с яично-масляной смесью. В тесто выложите порезанные сухофрукты, все тщательно перемешайте. И не пугайтесь, что теста так мало, оно едва-едва обволакивает все кусочки фруктов. В духовке все придет в норму.

Печь такой кекс нужно долго, минут 40-50 при температуре 170-180 градусов. Если верх пригорает, накройте пекарской бумагой. Готовность проверить деревянной зубочисткой. Когда вынете кекс из духовки, остужайте прямо в форме. Горячему аккуратно и равномерно наколите верхнюю корочку той же зубочисткой и полейте коньком или ромом. Когда остынет, упакуйте в фольгу и отложите в прохладное место на пару недель, кекс уплотнится, пропитается. По крайней мере, сравните вкусы свежего и того, что вылежался.

Ингредиенты

Сухофрукты, цукаты, орехи - вместе 300 г, масло сливочное размягченное - 120 г, яйца - 2 шт., сахар (вкуснее коричневый) - 0,5 стак., мука - 150 г, разрыхлитель для теста - 0,5 ст. л., щепотка соли, коньяк - 30 мл.