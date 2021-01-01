В ночь с 28 на 29 декабря в подъезде 9-этажного дома № 131 по ул. Алтынсарина в Костанае кто-то решил посмотреть, что же интересного есть между дверными наличниками лифта и стеной.





Наличники возле лифта оторвали на двух этажах в трех подъездах / Фото автора письма

Во дворе нашего дома постоянно обитают люди без определенного места жительства, то есть бомжи. Но появилась новая угроза: кто-то взломал наличники на 3-м и 4-м этажах, причем сразу во всех трех подъездах! Через сайты сейчас возможно купить все! Так что можем предположить, что кто-то просто на сайте написал адрес «нычки» - закладки наркотиков. Ее здесь и искали.

После статьи в «НГ» и других обращений к местной власти, к ПКСК, после того как представитель нашего дома была на приеме у заместителя акима области Нурмухамбетова в филиале партии «Нур Отан», в нашем дворе установили камеры над подъездами от департамента полиции. Для чего? А они вообще работают? Почему, когда бомжи жгли костры всю ночь, реакции не было от властей?

После взлома обналички мы вызвали участкового. Пришли двое: К. Б. Уразбеков и Б. Е. Шаяхметов (нужно же передавать эстафету, дать опыт молодежи). И в течение часа мы, жильцы, от них так ничего и не добились!

То есть мы, жильцы дома, должны сами написать заявление (специальных бланков у них не оказалось), собрать подписи со всех квартир, чтобы участковые смогли посмотреть запись с камер наблюдения.

На протяжении многих лет уже поднимается вопрос, не только в газетах, про онлайн-покупки «чего-то запрещенного». Но, честно говоря, сама бы не догадалась, если б не людская молва. Думала, обычный вандализм, бомжи не могли найти выход… Но не все так просто!

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай