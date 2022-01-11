Развал Союза, новое имя Кустаная и другие события последнего десятилетия 20-го века

В январе 1990 года в Кустанае начали курсировать троллейбусы, установили указатели троллейбусных остановок по маршруту КСК - Центральный рынок. В августе маршрут изменился. Чем еще запомнились девяностые?

Музей И. Алтынсарина открыли 16 октября 1991 года к 150-летию со дня рождения просветителя

19 марта 1990 года председатель Кустанайского горисполкома Яков Биктибаев подписал решение о регистрации городской организации немцев «Возрождение» для совершенствования межнациональных отношений, активизации работы по возрождению и развитию национального самосознания, языка и культуры, изучения истории. Отсюда и начнутся волны миграции.

С начала 90-х годов наметилась устойчивая тенденция уменьшения населения города: ежегодно на одну-две тысячи человек, что объясняется не только снижением рождаемости, но и отрицательными миграционными потоками. По итогам 1997 года в Костанае на 2 062 человека прибывших пришлось 4 480 выбывших. Спад производственной активности негативно отразился на занятости работников. С 1991 года в городе появилась категория «безработные», их было всего 109. На 1 декабря 1997 года на учете стояли 4 207 безработных.

Май 1990 года оказался щедрым на события. На 3-й сессии горсовета создана газета «Кустанаец», орган Кустанайского горсовета. Первая делегация учителей и школьников поехала в город Кирклис (Англия) согласно договору, подписанному городскими властями Кустаная и Кирклиса, в порядке школьного взаимообмена. 21 мая в микрорайоне КЖБИ открылись двери средней общеобразовательной школы № 23.

С 1 сентября начала действовать школа-гимназия им. Горького на базе общеобразовательной школы № 12.

В апреле 1991 года областной радиотелевизионный передающий центр приступил к разработке ПСД по созданию кабельного телевидения в Кустанае.

Тогда и подумать не могли, что пройдут считанные месяцы и наши идеалы, нерушимые, как и сам великий могучий Союз, рухнут. 10 декабря 1991 года постановлением Верховного Совета Казахской ССР нашу страну переименовали в Республику Казахстан.

21 февраля 1992 года на 10-й сессии облсовета народных депутатов рассмотрели вопрос о реорганизации и разграничении функций местных органов власти. Главная суть изменений - упразднение на уровне области, города и района исполнительных комитетов и введение института глав местных администраций. Указом президента РК главой Кустанайской обладминистрации, подотчетным только главе государства, был назначен Кенжебек Укин. Исполнительный комитет областного Совета народных депутатов упразднен.

6 августа 1992 года Кустанайский пединститут преобразован в КГУ.

9 октября 1992 года улице Кустаная между 6-м и 7-м микрорайонами присвоено имя Ильяса Омарова, государственного и общественного деятеля РК.

В декабре 1992 года глава Кустанайской городской администрации Василий Корнев подписал два решения: о регистрации устава религиозного общества мусульман, которое разместилось в переданном здании областной филармонии на пр. Ленина (сейчас - пр. Аль-Фараби), и о размещении Римско-католического прихода в здании по ул. Рудненской, 95.

Римско-католический приход «Успение Пресвятой Богородицы» в Костанае

18 апреля 1994 года в центре Кустаная, на базе средней школы № 10, разместилась средняя школа № 24 с обучением на государственном языке. 18 мая глава областной администрации Балташ Турсумбаев распорядился передать здание детского сада № 58 со всем имеющимся оборудованием для открытия казахско-турецкого лицея. В сентябре на 4-й сессии Кустанайского гормаслихата утвердили герб - символ города.

21 марта 1995 года при главе областной администрации создана Ассамблея народов Казахстана на базе существующих национально-культурных центров. В апреле Кустанайская горадминистрация разрешила АО «Турмыс» создавать кооперативы собственников квартир от имени государства с собственниками приватизированных квартир.

2 мая 1995 года Кустанайская райадминистрация присвоила средней школе с. Заречное имя Сергея Громова. 29-летний капитан погиб в Чечне 5 февраля 1995 года при выполнении спецзадания по обеспечению безопасности федеральных войск. Удостоен звания Героя Российской Федерации. Громов окончил Рязанское высшее десантное училище, затем - курсы контрразведки при Академии ВВС. Служил в горячих точках СНГ, в зоне грузино-абхазского конфликта. Награжден медалями «За отвагу», «За отличие в воинской службе» 1-й и 2-й степеней.

Вот интересное решение уже акима области от 20 ноября 1995 года: о бесплатном проезде врачей, учителей города Кустаная на всех видах пассажирского транспорта, независимо от форм собственности (кроме такси), с 20 ноября 1995 г. по 5 января 1996 года.

8 апреля 1996 года за подписью премьер-министра РК Акежана Кажегильдина вышло постановление «О преобразовании Кустанайского юридического колледжа МВД РК в высшую школу МВ ДРК по подготовке начальствующего состава органов внутренних дел с высшим образованием по специальности «правоведение».

С 23 августа 1996 года указом президента РК Лисаковск получил статус города со специальной экономической зоной (СЭЗ), на хозяйствующие субъекты которой распространялся льготный режим.

В 1991-1997 годах в экономике Кустаная происходили коренные качественные изменения, связанные с преобразованием государственной формы собственности в частную и переходом к рыночным отношениям. Промышленное производство в 1997 году по сравнению с 1991 годом снизилось более чем наполовину. Наибольший спад пришелся на 1992-1994 годы. В 1997 году по сравнению 1991-м снизилось производство мяса и колбасных изделий - в 16 раз, молочной продукции - в 10, кондитерских - в 2,4, безалкогольных напитков - в 15,3, кожаной обуви - в 76, валяной обуви - в 2,2, тканей - в 19,1, пряжи - в 18,1, кирпича - в 24,4, стеновых крупных блоков - в 58, стеновых мелких блоков - в 13,4 раза. В те же годы из-за неустойчивой финансовой базы распались такие гиганты, как АО «Котекс» и АО «Костанайхимволокно».

Мечеть им. Марал ишана в Костанае

Тем временем набирало темп АО «Костанайский дизельный завод». После сегментации предприятия наладили выпуск ликвидной продукции. Согласно заключенному договору с Павлодарским тракторным заводом, специалисты КДЗ разработали документацию и изготовили опытный образец двигателя для установки на трактор, выпускаемый ПТЗ. Стабильно наращивали объемы производства предприятия пищевой промышленности: АО «Баян Сулу», АО «Берекели», АО «Спиртоводочный завод», АО «Арасан», АО «Мелькомбинат». На долю предприятий малого и среднего бизнеса в 1997 году приходилось 14% промышленного производства, 90% розничного товарооборота и бытовых услуг. В течение 1997 года в Костанае зарегистрировали 265 малых предприятий.

В результате оптимизации учреждений здравоохранения в лечебно-профилактических учреждениях сократили 75 коек, 133 штатных должности, одну участковую больницу в п. Амангельды. Были приватизированы физиополиклиника и врачебно-физкультурный диспансер, открыты центр «Народная медицина», фирма «Стомед», лечебно-диагностический центр «Гиппократ». Частной практикой занимались более 20 врачей.

17 июня 1997 года по указу президента в Кустанайской области упразднены Амантогайский, Аркалыкский, Октябрьский районы; переименованы 6 районов; изменена транскрипция на Костанайскую область, города Кустаная на Костанай.

При акиме области Умирзаке Шукееве 1 декабря 1998 года появился футбольный клуб «Тобол».

Население Костанайской области на 1 декабря 1999 года составляло 1 023,3 тыс. человек.

Фото облгосархива