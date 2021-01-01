Я живу в с. Молодежное Алешинского сельского округа Мендыкаринского района. Проблема в том, что у нас нет ни связи, ни Интернета. На данный момент я живу в Костанае, но в деревне у меня живет дочка, до которой я не могу дозвониться. И это проблема всего нашего села. Недавно в соседнем поселке Алешинка поставили вышку Beeline, но ничего не изменилось. Акимат проблему не решает. Как нам жить без связи?

Айман ТЫНЫБЕКОВА, Мендыкаринский р-н

Комментарий

На вопрос отвечает заместитель акима Мендыкаринского района Калыбек ЖУМАШЕВ:

- По информации, предоставленной оператором связи ТОО «Мобайл Телеком Сервис» (торговая марка Тele 2, Altel), для жителей села Молодежное оказываются услуги мобильного широкополосного доступа к Интернету формата 2G/3G. Отсутствие мобильного Интернета имеется в таких селах Мендыкаринского района, как Каменка, Татьяновка, Новониколаевка и Загаринка, из-за географических особенностей и низкого потенциала развития (население в селах менее 100 человек). Акимат Мендыкаринского района оказывает содействие операторам связи по выделению земельных участков для строительства антенно-мачтовых сооружений и прокладки линии коммуникаций в целях обеспечения сельских населенных пунктов качественной мобильной связью и Интернетом.

Также сообщаю, что центральным регулятором по вопросам обеспечения мобильной связи и сети Интернет является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП РК). Согласно их планам, работы по обеспечению мобильной связи и Интернета на 2022 год планируются в селах Татьяновка, Кульчукай, Туленгут и Никитинка. В 2023 году - в селе Загаринка, в 2024-м - в селе Каменка.

Пунктом 1 ст. 29 Закона РК «О связи» предусмотрено, что операторы связи самостоятельно планируют и осуществляют развитие сетей связи. Для решения проблем с сотовой связью в селе Алешинка жителям рекомендуем обратиться в РГУ «Межрегиональная инспекция связи Комитета телекоммуникации Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК по Костанайской, Северо-Казахстанской областям».

Также, возможно, на качество связи влияют установленные жителями округа усилители связи (репитеры). Согласно лицензионным обстоятельствам операторов сотовой связи, «лицензиат обязан обеспечить сотовой связью стандарта GSM-900 и DCS-1800 (голосовая связь) населенные пункты с численностью населения от 1 000 человек и более. Стандарта UMTS/WCDMA - 3G - райцентры и населенные пункты с численностью населения от 10 000 и более». Численность населения села Молодежное - 820 человек, села Алешинка - 303 человека.