1 января 1973 г. на территории СССР, и Кустанайской области в том числе, введены в действие единые Правила дорожного движения.

2 января 1989 г. в Кустанае принята в эксплуатацию поликлиника на 300 посещений по ул. Гоголя, 92 (сейчас - частная клиника «Марьям»).

4 января 1960 г. Кустанайский облисполком принял решение о восстановлении Наурзумского государственного заповедника на площади 175,8 тыс. га, госфонда 127,0 тыс. га и озера Аксуат. На территории заповедника запрещены сельскохозяйственные работы (пахота, сенокошение, выпас скота, выжигание камыша и степи), охота на зверей и птиц, рыболовство, сбор яиц, пуха, ягод, грибов, семян, рубка и повреждение деревьев и кустарников, добыча ископаемых.

5 января 1938 г. решением Кустанайского облисполкома организована нотариальная областная контора в Кустанае со штатом 3 человека. В районах области организованы нотариальные столы со штатом 1 человек.

5 января 1966 г. в Кустанае открылся магазин «Детский мир».

7 января 1939 г. постановлением президиума Кустанайского облисполкома образован областной транспортный трест «Облтранс» при облкомхозе, осуществлявший грузовые перевозки, перевозку пассажиров в городах и на трактах области. Являлся самостоятельной организацией, действующей на полном хозрасчете.

7 января 1966 г. организованы комнаты вытрезвления в 14 районах Кустанайской области, установлена плата за услуги в сумме 6 рублей. Контроль возложен на управление охраны общественного порядка.

12 января 1962 г. в Кустанае скорая медицинская помощь выведена из состава городской больницы в самостоятельное лечебно-профилактическое учреждение - станцию скорой медицинской помощи 1-й категории. Главным врачом назначен Штанько А. М.

13 января 1921 г. Кустанайский горуездисполком информировал, что некоторые учреждения не отапливались более трех дней, температура в некоторых больницах дошла до нуля.

13 января 1965 г. в Кустанае, в здании проектного института (ул. Майлина - Ленина (пр. Аль-Фараби) открыта диетическая столовая.

13 января 1986 г. Кустанайский горисполком организовал в городе эксперимент по учету и оперативному трудоустройству лиц, не занятых общественно-полезным трудом. Оформление на работу проводилось только по направлению бюро по трудоустройству населения.

13 января 1986 г. в Кустанае открыты сезонные филиалы рынков по продаже овощей и фруктов в жилых микрорайонах 5-м, Г, районе «Березки».

15-16 января 1918 г. образован Кустанайский уисполком (исполнительный комитет Кустанайского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). В связи с захватом территории Кустанайского уезда белогвардейцами 23 июня 1918 года приостановил свою работу. Возобновил работу после 1 съезда Советов 12-18 января 1920 года. Упразднен 1 апреля 1921 года. На территории губернии с апреля 1921 г. выборным распорядительным и исполнительным органом советской власти являлся исполком Кустанайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

15 января 1963 г. при горисполкоме Кустаная организован отдел капитального строительства с функциями заказчика по культурно-бытовому и жилищному строительству.

18 января 2010 г. по информации областного акимата, в Костанайской области действовали 32 социальных магазина и 28 социальных отделов.

22 января 1980 г. Кустанайский горисполком выделил земельный участок площадью 1,4 га РУЭХ «Кустанайэнерго» для строительства профилактория на 202 места по ул. Гоголя - Московская (сейчас - ул. Сьянова).

23 января 1931 г. Кустанайский горсовет принял решение об использовании пивоваренного завода как завода фруктовых вод.

24 января 1928 г. по информации Кустанайского горсовета, стоянка легковых извозчиков находилась на углу ул. Тарана и Октябрьской (сейчас - Тауелсиздик - Дулатова). Началось строительство Дома союзов по ул. Гоголя, 51.

24 января 1958 г. Кустанайский горисполком утвердил задание к началу строительства улиц: ул. Ульянова (Алтынсарина) с выходом на Свердлова (Абая), ул. Чкалова до Панфилова, ул. Амангельды до Привокзальной.

24 января 1964 г. Кустанайский горисполком утвердил художественный совет городского отдела культуры в следующем составе: Кошак В. И. - зав. отделом культуры, Солдатов В. Г. - художник, Белоусов Л. П. - скульптор, Кляузер А. В. - художник, Горчинский В. - архитектор города, Маслова М. - секретарь горкома комсомола, Красноперов В. И. - зав. идеологическим отделом горкома, Петров О. Б. - директор Дворца пионеров, Войкин А. Т. - директор парка культуры и отдыха. На худсовет возложен контроль за выпускаемой продукцией изобразительного и декоративно-прикладного искусства предприятиями, организациями и частными лицами.

24 января 1968 г. горисполком Кустаная принял решение о проведении работ по реконструкции бывшего помещения реального училища для размещения сменной школы рабочей молодежи (по заказу завода химического волокна). Сегодня - гуманитарный колледж.

27 января 1999 г. решением акима Костаная отменено решение от 24 декабря 1997 года «О городском фонде по поддержке малообеспеченных граждан».

29 января 1996 г. в Кустанае, в связи с недостатком торговых мест на Центральном рынке, на территории, прилегающей к зданию кооперативного магазина «Дархан» (ул. Победы — Алтынсарина), организован рынок 2-й категории для продажи продовольственных и мелкоштучных сопутствующих непродовольственных товаров.

В январе 1920 года образован Кустанайский городской Совет рабочих и красноармейских депутатов, с апреля 1920 г. стал именоваться Советом рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, с 1939 года - Советом депутатов трудящихся, с октября 1977 года - Советом народных депутатов. В марте 1992 года упразднен исполком Кустанайского горсовета. 9 декабря 1993 года Кустанайский горсовет ликвидирован. Осуществлял руководство экономическим, социальным и культурным развитием города.