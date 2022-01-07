Об открытом участке теплотрассы рядом с административным зданием № 93 «Б» по ул. Амангельды сообщил«НГ» житель Костаная Кенжекул АБДРАХМАНОВ. В этом здании много офисов, в том числе адвокатские конторы, курьерские службы и другое.

Ул. Амангельды, 93. Трубы замерзают на территории административного здания

- Я часто бываю в этом офисе по работе, - пояснил Абдрахманов. - Слева от железных ворот проходят трубы небольшого диаметра с очень ветхой изоляцией, часть труб полностью открыта. Обращался в iKomek, толку никакого. Сейчас морозы, хотелось бы, чтобы изолировали.

На месте корреспонденты «НГ» увидели трубы с очень ветхой изоляцией, местами рваной, местами ее не было вообще.

Трубы по ул. Валиханова, 91 спустя две недели так и не изолировали

Воздушную теплотрассу по ул. Валиханова, 91, о которой «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК к 30 декабря не изолировали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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