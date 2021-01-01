После дегустации новогодних салатов

Как в песне, «Где я только не был, чего я не отведал». Десяток разных салатов попробовала, в том числе и сложных - из множества ингредиентов. Предлагаю рецепт того, что мне понравился, несмотря на несколько необычное сочетание ингредиентов (например, грибов с яблоками). Салат слоеный. Нижний слой - ветчина кубиками, затем - лук очень мелкими кубиками, которые надо пролить кипятком, а затем ледяной водой (и хорошо-хорошо стряхнуть влагу, можно даже отжать), далее - яблоки, крупно натертые и сбрызнутые лимонным соком, затем - измельченные маринованные шампиньоны, тертый сыр, тертая на мелкой терке морковь, наконец, измельченные яйца. Каждый слой промазать майонезом, в который добавлен чеснок. Верх был украшен крошкой из обжаренных орехов.

Хозяйка добавила, что шампиньоны иногда кладет жареные, сыр можно брать и твердый, и плавленый, с которым блюдо нежнее, морковь можно класть сырую, а можно запечь-отварить. В целом все части этого набора очень неплохо сочетаются.

Ингредиенты

Ветчина - 300 г, сыр плавл. - 2 шт., грибы - 150 г, морковь средняя - 1 шт., луковица ср. - 1 шт., яблоки кисло-сладкие - 2 шт., яйца - 3 шт., 2 зубчика чеснока, 20-30 г грецких орехов, майонез.