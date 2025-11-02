Министерство здравоохранения изменило правила, которые позволяют записываться к узким специалистам, минуя приём у врача общей практики (ВОП). Корреспондент TengriHealth разбиралась, кто и как теперь может попасть к нужному врачу напрямую.

Фото ©️ Турар Казангапов

Когда можно не записываться к ВОП?

Приказ Минздрава "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях" был утверждён 27 апреля 2022 года. В правилах перечислены случаи, когда на приём к узкому специалисту поликлиники можно попасть без визита к врачу общей практики.

травмы, в том числе офтальмологические и ЛОР;

острые и плановые стоматологические состояния;

заболевания дерматовенерологического профиля;

приёмы у акушеров-гинекологов и психологов (по месту прикрепления);

подозрения на онкологические и гематологические заболевания (если есть анализы или УЗИ, подтверждающие риск);

повторные приёмы в рамках одного случая;

динамическое наблюдение по хроническому заболеванию;

профильные (узкие) специалисты также могут направить на дообследование и записать пациента на повторный приём без нового направления от ВОП.

Этот перечень действует уже три года, и в этом смысле всё по-старому. Но новшества всё-таки есть.

Что изменилось?

Официальный представитель Минздрава РК Асель Кидиралиева объясняет: если раньше на повторный приёму к узкому специалисту в рамках одного случая можно было попасть только в течение 14 дней, то сейчас этот период продлили до 60 дней.

"Допустим, врач (эндокринолог, кардиолог, невропатолог и так далее) направляет пациента на дополнительные исследования, предлагает понаблюдать за состоянием в динамике и, скажем, через месяц или полтора прийти на повторный приём. Раньше приходилось записываться к ВОП, чтобы взять направление, теперь же делать этого не нужно", – говорит Асель Кидиралиева.

Такое же правило распространяется на пациентов, которые состоят на динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями. Два раза в год они должны проходить обследование у профильного врача и теперь могут запланировать приём у узкого специалиста за два месяца.

"Раньше пациенты могли напрямую попасть к своему врачу только в течение месяца, – поясняет эксперт. – Теперь же – в течение двух. Но нужно понимать, что мы говорим именно о плановых осмотрах, а не о жалобах, которые требуют внимания других специалистов. В таком случае всё-таки придётся обращаться сначала к ВОП".

И в третьих, добавляет Кидиралиева, увеличилась продолжительность приёма ВОП в поликлиниках. Раньше они принимали на своём участке четыре-пять часов, теперь шесть.

Что на практике?

Эксперт рассказывает, что Минздрав ввёл понятие запланированный приём.

"В 2024 году мы проводили мониторинг действия приказа, о котором идёт речь, и выяснили, что у пациентов практически не было возможности записаться заранее через "Дамумед". Поликлиники просто не давали этой возможности, и людям приходилось обращаться в регистратуру", – рассказывает собеседница.

Теперь же, уверяет Кидиралиева, самостоятельно записаться к врачу, в том числе к узкому специалисту, станет проще. В Минздраве следят, чтобы поликлиники открывали графики приёма на два месяца вперед – раньше они делала это на неделю, максимум на две. По-прежнему согласовать время визита к врачу можно и через регистратуру.

"Несмотря на то, что приказ действует с 2022 года, поток жалоб от пациентов не становился меньше. Люди не могли напрямую записаться на приём к узким специалистам. Мы надеемся, что сейчас ситуация изменится. Этот вопрос в компетенции региональных управлений здравоохранения, и они тоже должны держать его на контроле", – говорит Кидиралиева.

Направления на УЗИ и анализы

Есть ещё одна проблема, которую, по словам эксперта, сейчас пытается решить Минздрав: направления на анализы, УЗИ, КТ или МРТ. Зачастую узкие специалисты не выписывают их самостоятельно, а опять же отправляют пациента к ВОП. Человеку лишний раз приходится сидеть в очереди в поликлинике.

"Такого требования нет ни в одном приказе Минздрава. Узкий специалист должен самостоятельно выписывать все направления, – напоминает Кидиралиева. – В ближайшее время мы проанализируем ситуацию и будем точечно работать с регионами, в которых эти проблема есть".

Что касается требований пациентов дать возможность напрямую записываться ко всем узким специалистам, а не только к тем, которых в своём приказе обозначил Минздрав, то этого делать пока не будут. В большинстве случаев всё равно сначала придётся идти к участковому.