Где будут отключать электричество в Костанае на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 3 по 7 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
КТП–303 (работы на ПС)
3 ноября с 10:00 до 18:00
Детский сад «Академия радости», ИП Сусаренко, ИП Мериоара, ИП Кушембаева, ТОО «Алина-лайф», ГЭК-20-«Спартак», дачи «Текстильщик 1».
Частный сектор: ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Костанайская, ул. Цветочная, 380-424, 1 пр., 2 пр., 3 пр. Цветочный, пр. Кобланды батыра, 45-61, 49/1-49/2, 51/1-51/3.
ТП–16 (работы на ВЛ)
4 ноября с 10:00 до 18:00
Спальный сектор: ул. Мауленова, 2, 4, 6, 8, 8 "А", 10.
Частный сектор: ул. Мауленова, 12/1-12/3
КТП–23 (работы на ТП)
6 ноября с 09:00 до 18:00
Клиника «Медионика», СО «Садовод», магазин «Продукты», «Нур», БСГ, СТО, ГАЗС, кофейня № 1, сауна «Арука», автомойка, автомойка «Рако», кафе «Шахерезада»,
Спальный сектор: ул. Хакимжановой, 56, ул. Маяковского, 102 "А".
Частный сектор: ул. Краснопартизанская, 55-71, ул. Наримановская, 5-27, 27 "А, 21/1-21/12, 23/1-23/10, ул. Кирпичная, 1-81, 14/4-14/14, 16/2-16/10, ул. Дачная, 1-38, ул. 8 Марта, 71/1-71/7, 64-90, ул. Маяковского, 97/1-97/2, 99, 99/7, ул. Хакимжановой, 1-54, 34/1-34/2, 36/1,
Светофоры: ул. Хакимжановой – ул. Маяковского, ул. Маяковского – ул. Наримановская
Костанай-2 (работы на ПС) - весь район
7 ноября с 10:00 до 18:00
Детский сад «Ясмин» по ул. 6 Солнечная, 5, детский сад по ул. Доненбаевой, 31 "А", ясли–сад № 1, магазины «Театральный», «Филиппок», «Арман-Ель», ТОО «Ардан-2015», поликлиника, ИП Гаджиев.
Весь частный сектор: ул. 1, 2, 3, 4 проезд Спартака, ул. Крупской, ул. Мирная, ул. Энгельса, ул. Спортивная, ул. Некрасова, ул. Тургенева, ул. Белинского, ул. Солнечная, 4, 5, 6 проезд Солнечный, ул. Мира, ул. Жуковского, ул. Аксу, ул. Студенческая, ул. Химиков, ул. Чекмарева, ул. Автозаводская.
