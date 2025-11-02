Депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев предлагает жестко наказывать блогеров за пранки над случайными людьми. Он считает, что некоторые авторы переходят рамки разумного и пугают сограждан. Вы согласны с таким предложением? Да. Блогеров нужно привести в чувство, пока они не зашли слишком далеко.

Скорее да. Но нужны понятные критерии опасных пранков, чтобы избежать цензуры.

Скорее нет. Не так страшны пранки, как их описывает депутат мажилиса.

Нет. Не думаю, что государство справится с регулированием такой творческой сферы, как пранки.

