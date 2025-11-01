Волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» отвозили одно из животных в ветклинику и заметили на дороге сбитую автомобилем кошку.

Эта кошка - очень скромная и ненавязчивая

- Я всегда останавливаюсь убрать животное на обочину, чтобы его не раскатали другие машины. Так решила сделать и в этот раз. Когда подошла, оказалось, что кошка живая, - рассказала «НГ» председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Мы отвезли кошку в ветклинику, где ее вылечили и восстановили. Была большая травма головы и угроза потери глаза.

Позже нашлись люди, которые забрали кошку в новый дом.

- Но через полгода мне позвонила их соседка и сказала, что кошку выбросили в подъезд, где ее обижали другие животные, а она ее кормила, - вспоминает Лебединская. - Люди мне ничего не говорили, хотя мы были на связи, и присылали мне голосовые сообщения, что все прекрасно и хорошо.

Сейчас кошка снова на передержке у волонтеров «Надежды».

- Она очень скромная, ненавязчивая, - отмечает волонтер. - Живет сама по себе, что для некоторых людей может стать идеальным вариантом.

Чтобы забрать эту кошку или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7 707 287 3199 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ