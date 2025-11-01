Актер и режиссер Рустем Омаров совместно с популярным в Казахстане кинопродакшеном Salem Entertainment выпускают сериал «Offside», в котором самым прямым текстом отвечают на вопрос, почему футбол в Казахстане не может развиваться. Для сериала - даже слишком прямым текстом, поэтому после пятой серии следить за ним уже не интересно. И вот почему.

Первая причина – качество

Анонсы, описания и трейлеры обещают, что «Offside» расскажет и покажет коррупционные схемы. В сериале «Мошенники», где Рустем Омаров был и главным исполнителем, и сценаристом, показывали, как обманывают мошенники, как строится схема и примерно куда уходят деньги. В «Offside» есть только разговоры, и уже после первой серии коррупционная схема становится понятной. «Секрет Полишинеля» проговаривается в самом ленивом для кинематографа варианте – у главного героя берут интервью и он рассказывает, что футболисты не получают всей зарплаты, а федерация футбола имеет свой процент от букмекерских компаний.

Коррупционеры на договорном матче

Авторы не создают образы, не наращивают конфликты и противоречия, они просто рассказывают через плоских персонажей, как все плохо. Мотивация персонажей слабая. Зачем тренер идет в комнату к судьям, если знает, что они подкупные? Зачем отец доверяет сыну свой клуб, если знает, что тот нечист на руку? Зачем главный герой тренирует детей, если знает, что для них нет нормального будущего в футболе? Авторы не отвечают на эти вопросы, зритель, видимо, сам должен догадаться.

Подкупные судьи внаглую рушат игру

Учитывая посредственную игру актеров второго плана, в происходящее на экране верится с трудом, хотя ситуации вполне бытовые. Но историй, как таковых, нет. Персонажи просто передвигаются из одной локации в другую и повторяют одни и те же фразы. Главный герой осуждает коррупцию и хочет заставить всех играть в футбол честно, но из футбола в кадре мы видим только людей в форме, а самой игры, как таковой, в сериале нет.

Тренер в телевизионном интервью рассказывает о коррупции в футболе

Хорошо. Это сериал не о футболе, а о коррупции в футболе. И опять же, за пять вышедших серий зритель видит только беснующихся коррупционеров, но как они начали свои схемы и к чему приводит срыв договоренностей, непонятно. Ставок и рисков нет, сопереживать некому. Тренер кажется не только непробиваемым, но и неубиваемым. Ему на все плевать, для него самое главное – потешить свое эго.

Вторая причина – реклама

У сериала есть несколько ярко выделенных спонсоров, про которых не забывают ни в одной серии. Первые два эпизода – вообще сплошная рекламная интеграция. Кажется, что сериал не о коррупции в футболе, а о двух крупных компаниях, на которых держится казахстанский футбол.

В сериале много клиповых нарезок, еще и в замедленном темпе

Понятно, что кино, как дело не слишком прибыльное само по себе, требует больших расходов и инвесторов, но не нужно вот так в каждом кадре пихать спонсоров в глаза зрителю. Настойчивость может оттолкнуть, особенно если зрителю не столько интересен футбол (которого в сериале тоже нет), сколько тема коррупции в спорте.

Сериал требовали запретить из-за нецензурной брани, но, по сравнению со слабым сценарием и рекламной интеграцией, эта проблема – вообще не самая главная. Тем более, что сейчас нет ни одного сериала Salem Entertainment, где не было бы нецензурной брани.

Третья причина – токсичная маскулинность

А вот причин, почему персонажи так часто прибегают к нецензурной брани, две.

Болельщики вообще никак не влияют на события

Во-первых, это единственное средство показать эмоциональность плоских персонажей, которые не вызывают никаких эмоций. Плохой персонаж пучит глаза и матерится, а хороший... матерится, чтобы показать всю глубину своего возмущения.

Во-вторых, брань – это еще один показатель мужественности.

Тренер дает наставления безликим игрокам

Кроме того, токсичная маскулинность отражается в отношении к женщинам. Футболист смеется над своим другом и называет его подкаблучником из-за того, что за ним заезжает девушка после тренировки. Тренер ругает недисциплинированных спортсменов и говорит им, что они ведут себя «как бабы», а плохой персонаж ругает своих людей, что они ноют «как телки». И все это в целом складывается в пренебрежение и даже ненависть к женщинам, которым, конечно же, в футболе нечего делать. Это мачо-среда во всей своей красе.

Итого

Может, изначально сериал задумывался, как хорошая идея честной критики футбольной федерации Казахстана за несправедливость и палки в колеса настоящему спорту. Но в итоге первые пять серий показали, что эта попытка не удалась. Сценарий пустой, без конфликтов и образов. Персонажи не раскрываются и не развиваются. Коррупционные схемы в сериале не показывают, а рассказывают о них. А футбол, при всей своей динамичности, оказывается самым скучным видом спорта.

Комментаторы возмущаются, но ничего не могут сделать

Если убрать все натянутые диалоги, то получится длинный клип, суть которого – есть хороший тренер и продажная система.

