Выставка детских работ необычна уже количеством жанров и техник. Юные художники смело экспериментируют с текстурной пастой и смешанной техникой. «Мы хотим раскрыть в них способности к рефлексии и самооценке, - говорят в областном управлении культуры, - для того, чтобы объединить детей, родителей и педагогов через искусство».

''Овца''. Багила Абдибатта, 16 лет. Холст, акрил, текстурная паста

Я сразу заметил на одной из работ овцу… с гнездом на голове. Автор, 16-летняя рудничанка Багила АБДИБАТТА, уже три года занимается в изобразительной студии «Дарын».

- Да, у животного гнездо прямо на голове, - поясняет она. - Дело в том, что в казахском фольклоре есть выражение «қойдың үстiне бозторғай жұмыртқалаған заман» со смыслом «мирное время, золотая эпоха». Ну, то есть, когда всё настолько спокойно, что даже такая сцена возможна. А вот гляньте на это полотно: у парня и девушки на лошадях не прорисованы лица. Это чтобы каждый мог представить себя на месте одного из них. Во всём этом я выражаю свои чувства, эмоции... Я не уверена, что свяжу свою жизнь с живописью или дизайном. Хотя кто знает…

''В степи''. Багила Абдибатта, 16 лет. Холст, акрил, текстурная паста

- У нас занимаются живописью больше ста детей, - говорит директор той самой студии, а точнее Центра развития детей «Дарын» Назгуль ДУЙСЕНОВА, - и наши выпускники действительно становятся художниками и дизайнерами. Мы хотим, чтобы они чувствовали свою уникальность, неповторимость.

Назгуль Дуйсенова с воспитанницами

- А я нарисовала мальчика на лошадке. И я тоже ездила на пони, - охотно делится пятилетняя Яна СНЕГУРЕНКО.

''Юный джигит''. Яна Снегуренко, 5 лет. Холст, акрил

- Представьте, что какой-нибудь родитель говорит: «Картина моего ребёнка висит в областной картинной галерее!», а это гордость и для родителей, и для детей, - считает руководитель отдела по реализации государственного творческого заказа и развития языков управления культуры Кенжегали БИМАГАМБЕТОВ. - Поэтому мы и предоставляем эту площадку для поставщиков услуг, которые работают в рамках госзаказа.

Мне захотелось услышать от чиновника что-нибудь душевное.

- А вам лично, как посетителю, что-нибудь здесь понравилось? – спросил я.

- Да… Но даже не знаю что именно, глаза разбегаются.

''В юрте''. Элиза Исаева, 12 лет. Холст, акрил

''Игривые лошадки''. Дмитрий Кандауров, 9 лет. Холст, акрил

- Приходите, у нас скоро будет своя выставка, - приглашает меня директор студии «Мольберт» Айгуль ТЕМИРБЕКОВА.

- А это… тоже в рамках чего-то? – спрашиваю.

- Просто выставка, зачем в рамках? Кстати, вы обратили внимание на то, что эти картины все свободные, без рамок? Зачем засовывать их в какие-то рамки? К тому же, полотна без рамок – это очень современно. Мы же учим детей смотреть на мир свободно.

''Саукеле''. Дарина Мурзалиева, 8 лет. Холст, акрил

''Золотое дерево''. Диляра Гайсагалиева, 15 лет. Холст, акрил, смешанная техника

''Тепло очага''. Анастасия Лязина, 9 лет. Холст, акрил

''Чаепитие с барсом''. Ясмин Бикжанова, 9 лет. Холст, акрил

Я не любитель выспренних слов. Про мир и дружбу, про то, как важно воспитывать любовь к родному краю… Но можно просто прийти в отдел изобразительного искусства областного историко-краеведческого музея (картинная галерея) и увидеть эти сто живых и очень честных работ. И попить чай с барсом. И прокатиться на лошадке. И на это есть ещё целый месяц.

Фото автора