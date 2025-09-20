В экспозиции представлены 38 работ автора

Этого мужчину, в осанке которого угадывается особая выправка, присущая людям, привыкшим носить мундир, можно встретить практически на каждом открытии выставки в художественной галерее. Иногда он приходит туда как зритель, а иногда и как автор экспонируемых в сборных выставках работ. Ветеран органов внутренних дел, полковник полиции в отставке Анатолий ЧЕРНУШКА – самодеятельный художник. Или, художник-любитель, если угодно. А кто такой художник-любитель? Это человек, не получивший академического художественного образования, но не представляющий своей жизни без искусства.

Дочь Диана. Бумага, гуашь

Анатолий рисовать любил с раннего возраста. Мальчишкой занимался в изостудии Дворца пионеров, где постигал азы рисовального мастерства. Но, делом всей жизни искусство для него не стало. Профессией стало другое любимое дело - служба в органах внутренних дел. Но тяга к изобразительному искусству не покидала. Мольберт, конечно, штука громоздкая, повсюду его носить не будешь, а вот карандашик-то всегда при себе, можно в свободную минутку что-то набросать в блокноте. То есть, рисование с ним было всегда, но обстоятельно заняться тем, к чему всегда лежала душа, он смог только выйдя в отставку. Появилось время оттачивать владение разными техниками, осваивать незнакомые прежде приёмы и хитрости.

Аллея героя Советского Союза Парадовича А.И. Холст, масло

Анатолий Чернушка уверенно работает и с акварелью, и с гуашью, но чаще предпочитает писать маслом.

Кони. Холст, масло

- Масло люблю за его пластичность,- признаётся художник. – Сохнет оно не быстро, есть время исправить какие-то детали, если необходимо. Да и сама работа с ним приятна.

Заповедник. Холст, масло

Это предпочтение автора проявлено в экспозиции - работ написанных маслом больше всего. А если говорить о жанрах, то особенно часто автор обращается к пейзажу и портрету, с любовью изображая лица близких людей и родные ландшафты.

Внучка Алёна. Холст, масло

Выставка «Огонь, мерцающий в сосуде» невелика: 38 работ, больше в холле «толстовки» не разместить. Но если в пасмурный осенний день вам захочется ярких красок, непременно зайдите в библиотеку, вы потратите время не зря. Выставка будет работать в течение месяца.

Дождь в городе. Бумага, акварель



Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ