СП Akbulak REE Ltd, созданное АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и американской инвестиционной компанией Cove Capital, займется реализацией геологоразведочного проекта на участке Акбулак в Костанайской области. Он располагается в 35 км от Аркалыка. Согласно историческим геологическим данным, участок содержит запасы редкоземельных элементов.

Участок Акбулак располагается недалеко от Аркалыка, разведку будут вести казахстанские специалисты / Инфографика Ксении РЕБИК

«Пока преждевременно»

Соглашение о создании совместного предприятия было подписано в 2024 году. «НГ» сделала запрос в управление предпринимательства о том, как продвигается реализация проекта.

- Контракт с Akbulak REE Ltd действует до декабря 2027 года. Старт геологоразведочных работ запланирован на конец сентября текущего года, - ответили редакции со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК. - В настоящее время выполняется комплекс подготовительных мероприятий, включая анализ геологических данных и проведение необходимых экспертиз. Финансирование геологоразведки до постановки запасов на государственный баланс осуществляет компания Cove Capital. Все полевые работы проводятся с привлечением казахстанских подрядчиков и специалистов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Перспективы промышленного освоения будут определены после завершения разведки, постановки запасов на баланс и проведения технико-экономического обоснования. На данном этапе проект носит геологоразведочный характер, и говорить о конечной стоимости и масштабах добычи преждевременно.

На сайте qazgeology.kz сообщается, что контракт на проведение геологоразведочных работ принадлежит АО «Казгеология». По завершении этапа геологоразведки и постановки запасов на баланс (если это произойдет, конечно) финансирование распределится пропорционально долям участия в СП. АО «Казгеология» будет принадлежать 25% долей, Cove Kaz Capital Group - 75%.

Чем богаты

Несколько слов о тех самых исторических геологических данных, которые разведка должна уточнить. Площадь горного отвода - 66,5 кв. км, площадь самой Акбулакской залежи - около 2 кв. км. Кроме иттрия (его называют переходным металлом) и редкоземельных элементов (лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций) в рудах Акбулака также содержатся олово и цирконий.

Область применения всех этих элементов с красивыми названиями широка: от атомной энергетики, металлургии, электроники до ювелирного дела, оптики, медицины.

- Общие прогнозные запасы и ресурсы участка Акбулак составляют порядка 380 000

тонн окислов (оксидов) редких земель, оксида иттрия и других полезных компонентов.

По содержаниям редкоземельных элементов участок относится к крупным по запасам, при этом близповерхностное расположение (от 0 до 33 м) делает объект удобным для

разведки. Ожидаемая мощность вскрыши составляет 13 м, - говорится в сообщении на сайте АО «Казгеология».

Геологическое изучение этого района стартовало очень давно, практически в начале 20-го века, когда в 1903-1916 годах была составлена карта бассейна реки Кара-Торгай. Затем проводились исследования, в которых участвовал знаменитый казахстанский геолог, будущий академик Каныш Сатпаев.

С конца 50-х годов в районе было выявлено множество аномалий редких земель, олова, свинца, цинка, золота, ниобия, однако объектов промышленного значения не установлено.

В процессе геохимических поисков 1986-90 гг. была открыта и позднее

предварительно оценена Акбулакская зона редких и редкоземельных металлов с

одноименным рудопроявлением. И вот теперь, больше 30 лет спустя, зарубежному инвестору предстоит решить, есть ли (а точнее, окупится ли интерес к недрам Акбулака). Кстати, о поиске инвестора для этого проекта АО «Казгеология» объявляло еще в 2019 году.

К названиям китайских фирм, которые все чаще приходят в Костанайскую область, все уже привыкли. А вот США - это новость.

Об инвесторе и планах

Сove Kaz Capital Group LLC входит в международную инвестиционную группу Cove Capital LLC, которая с 2015 года вкладывает средства в проекты горнодобывающей отрасли от стадии геологоразведки до этапа строительства. Офисы Cove Capital расположены в США и Австралии. В нашей стране группа владеет также ТОО «KAZ Critical Minerals» (через KAZ Resources LLC (США)). Названное ТОО, имея шестилетнюю лицензия на разведку твердых полезных ископаемых, реализует в Восточно-Казахстанской области на участке Гремячинский Уланского района проект, подобный акбулакскому - по поиску руд редких металлов.

На сегодня большая часть мировых запасов редких и редкоземельных металлов сосредоточена на территории Китая, а крупными потребителями их являются США, Япония, страны Европы

РК приветствует расширение инвестиционного присутствия США на своей территории. В апреле 2025 года в Нью-Йорке прошел круглый стол, посвященный инвестированию в Казахстан.

- В нем приняли участие значимые игроки мирового финрынка, инвесторы и фонды, - сообщалось на сайте sk.kz, - задача мероприятия - привлечь внимание международных инвесторов и потенциальных бизнес-партнеров к возможностям для развития совместных проектов, инноваций и технологий в Казахстане. Среди ключевых целей - продолжать наращивать стоимость активов под управлением и привлекать прямые иностранные инвестиции.

Компания Сove Capital, которая начала вкладывать средства в казахстанские проекты, в целом инвестирует в биофармацевтику, возобновляемые источники энергии, экологически чистые технологии и горнодобывающую промышленность.