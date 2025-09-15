Сегодня, 15 сентября, на аппаратном совещании журналисты задали немало вопросов на эту тему. Мало того, что большую часть лета ремонты доставляли жителям понятные неудобства. Сейчас налицо угроза уйти в сезон дождей с развороченными тротуарами.

В частности, на проспекте Аль-Фараби - от Чехова до Майлина - брусчатку сняли давно. Тротуарную зону засыпали щебнем, ходить некомфортно, особенно женщинам с детскими колясками, пожилым людям. Работы застопорились около месяца назад.

Костанайцы также жалуются на безмерно затянувшийся ремонт тротуаров на проспекте Абая. Спрашивают, сколько еще подрядчик будет там «ковыряться».

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ ответил, что на пр. Абая работы должны завершиться в течение недели.

- Почему так долго везде идут работы? Возможно, у подрядчиков не хватает людей? - спрашивали журналисты.

- Мы не ковыряемся. По Аль-Фараби у нас были задержки с поставкой брусчатки, так как на заводе ТОО «Костанай-МБИ» шел ремонт. Только по этой причине, - пояснил представитель ТОО «Арвис».

Срок, который назвал аким и в который ТОО сейчас должно «полностью выгнать тротуары», - до конца сентября. Но это только часть работ по заявленной реконструкции проспекта на участке от ул. Баймагамбетова до железнодорожного вокзала. Мы поинтересовались - не двухгодичный ли это проект. Марат Жундубаев ответил, что все будет сделано в 2025 году.

Еще один вопрос - о доме по ул. Баймагамбетова, 164. На нем ведут капитальный ремонт фасада и входных групп объектов бизнеса, которых здесь около 20, в соответствии с дизайн-кодом города. Но образцово-показательный ремонт, генеральным подрядчиком которого является ТОО «ЖилСтройСервис-98», идет медленно.

- На самом деле у них срок по договору - завершить работы до ноября, - ответил аким города. - Были устные договоренности, что сделают быстрее. Но по закону у них еще есть время.

Рядом с этим домом около двух месяцев назад демонтирован остановочный павильон. На этой остановке ждут автобус № 8 дачников, а это в большинстве своем пожилые люди. Но большую часть лета людям было негде сесть, негде укрыться от дождя. Когда финиш? Относительно этого вопроса акимат умыл руки. Комментарий: остановку демонтировал владелец бизнеса, который располагается рядом. Он, не спеша, обновлял свой магазин. И еще более неспешно занимается остановочным павильоном. Земельный участок под тем и другим - в его частной собственности.

Фото автора