После перерыва, связанного с участием национальной сборной Казахстана по футболу в матчах отбора на чемпионат мира 2026 года, матчами 23-го тура продолжился чемпионат страны среди команд Премьер-лиги.

Наурызбек Жагоров против белорусского легионера «Атырау» Василия Совпеля / Фото instagram.com/fc_atyrau

Перед этим туром стало известно, что на внеочередном заседании Исполкома Казахстанской федерации футбола принялио решение об увеличении с сезона-2026 количества участников до 16 команд. Благодаря чему в этом сезоне высший дивизион покинет только одна команда.

Входящий в тройку лидеров «Тобол» проводил свой поединок этого тура в гостях с претендентом на вылет из Премьер-лиги аутсайдером чемпионата «Атырау».

На поле стадиона «Мунайшы» в стартовом составе костанайского клуба вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Наурызбек Жагоров, Егор Хвалько, Неманья Цавнич и Марко Вукчевич, полузащитники Виктор Брага, Асхат Тагыберген (капитан команды) и Ахмед Эль-Мессауди, а также нападающие Александр Зуев, Энрике Девенс и Ислам Чесноков.

С первых минут встречи хозяева, видимо, воодушевленные принятым КФФ решением, предстали командой, совсем не похожей на ту, которая замыкает турнирную таблицу и которая уступила этому же сопернику в первом круге со счетом 0:5. Да и гости явно не были похожи на себя и уж тем более на клуб, ведущий борьбу за чемпионство.

На 6-й минуте «Атырау» едва не открыл счет - после подачи от левой боковой линии мяч долетел до дальней штанги, откуда нападающий Ян Труфанов с метра от линии ворот пробил с ходу в ближний угол, но попал в плечо Бусурманову и заработал лишь угловой удар. А на 8-й минуте Зуев заработал первую в матче желтую карточку, промахнувшись по мячу и ударив по ноге соперника у левой боковой линии в середине поля.

На 13-й минуте Тагыберген попытался обострить игру, сделав с правого края навес в штрафную площадь на Девенса, но завладеть мячом нападающему помешал белорусский вратарь хозяев Егор Хаткевич.

Виктор Брага встречает нападающего «Атырау» Яна Труфанова / Фото instagram.com/fc_atyrau

Следующий удар в направлении ворот хозяев состоялся на 25-й минуте - от правого угла штрафной площади намного левее створа пробил Тагыберген. К этому времени хозяева подали еще три угловых удара, правда, обострения они не принесли. Гости же первый и единственный в первом тайме угловой удар заработали на 26-й минуте, но и с его розыгрышем соперник легко справился.

На исходе получаса игры Хвалько, выбивая мяч, попал в Труфанова, от которого тот отлетел в штрафную площадь к нападающему хозяев Константину Дорофееву. Российский легионер «Атырау» пробил по воротам с правого края, но подоспевший Цавнич в падении выбил мяч на угловой.

Хозяева продолжали атаковать, и на 38-й минуте белорусский защитник Руслан Юденков, получив на правом краю штрафной площади передачу, откатил мяч пяткой под удар напарнику по обороне Ринату Джуматову. Тот пробил в правый нижний угол ворот с отскоком от газона, но Бусурманов в броске поймал мяч. А перед самым перерывом вратарь «Тобола» ногой в падении отбил мяч после прострела низом от лицевой линии с левого края штрафной площади Юденкова.

Так ни разу и не пробивший в первом тайме в створ ворот «Тобол» попытался изменить ситуацию уже сразу после перерыва. Получивший мяч на своей половине поля у центрального круга Девенс совершил проход по левому краю, почти до угла штрафной площади, где его грубо сбил Олжас Керимжанов. Однако свисток арбитра встречи Марата Искакова из Астаны промолчал. А на 49-й минуте во время атаки по правому краю удар локтем в лицо получил Чесноков. На этот раз провинившийся Жуматов был удостоен желтой карточки.

После этого хозяева вновь перехватили инициативу, переведя игру на половину поля гостей. И на 54-й минуте вновь в игру вступил Бусурманов, перехвативший мяч во вратарской площадке после подачи верхом с левого края. Через минуту гости ответили атакой по левому флангу, после которой получивший мяч в штрафной площади Чесноков перевел его на противоположный край Зуеву, а тот - в центр на Девенса. Но в этом моменте уже вратарь «Атырау» хорошо сыграл на выходе.

Еще через минуту хозяева заработали угловой удар на правом фланге, а после подачи на дальнюю штангу украинский защитник хозяев головой в прыжке пробил рядом со штангой. На 58-й минуте Юденков грубо прервал проход по левому краю Эль-Мессауди, свалив его на газон, но свисток арбитра вновь промолчал. А хозяева в этот момент провели контратаку, и вновь Бусурманов вступил в игру, поймав мяч после подачи с правого края.

На 64-й минуте «Тобол» заработал угловой удар на правом краю атаки. После его розыгрыша защитники выбили мяч, но он остался у гостей, которые провели многоходовую комбинацию и вывели на удар своего капитана. Тагыберген пробил по центру с дуги штрафной площади, но его удар заблокировал белорусский защитник Руслан Хадаркевич. В ответной атаке последовала подача с правого фланга в центр штрафной площади, Бусурманов двинулся вперед на перехват, но его опередил Труфанов, в высоком прыжке пославший головой мяч в сетку ворот над вратарем - 1:0.





Энрике Девенс и белорусский защитник «Атырау» Руслан Хадаркевич в ожидании подачи со стандарта / Фото instagram.com/fc_atyrau

На 71-й минуте в составе «Тобола» произошла первая замена, вместо Зуева на поле вышел Шохбоз Умаров. Через четыре минуты гости заработали угловой удар на правом фланге, и после подачи Тагыбергена на ближнюю штангу Умаров головой сделал скидку в центр к линии штрафной площади, откуда Чесноков пробил с лету, но мяч пролетел над перекладиной. На 82-й минуте Цотне Мосиашвили заменил Брагу, а на первой добавленной минуте вместо Жагорова и Тагыбергена на поле вышли соответственно Бейбит Галым и Эссьен Эдедем. Однако избежать поражения гостям не удалось.

После матча главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ поздравил «Атырау» с победой и извинился перед болельщиками за поражение:

- Это не тот результат, которого мы хотели. Но, к сожалению, это футбол. Ребятам спасибо за самоотдачу. Что-то получалось, что-то - нет. На это есть объективные и субъективные причины. Будем работать дальше, настраиваться на следующий матч. Будем готовиться, исправлять ошибки. Также хочется добавить, что в Атырау всегда сложно играть, и многие тренеры, мои коллеги, уже не первый сезон говорят о качестве самого газона в Атырау, где сложно показывать какой-то качественный футбол. Хочется, чтобы и здесь ситуация исправилась в плане игрового поля. Есть еще один момент - можно сказать, у нас сегодня отобрали очки. Ключевые матчи «Астана» - «Елимай» и «Кайрат» - «Актобе» обслуживали иностранные судьи. У «Тобола» матчи тоже ключевые. Сегодня обслуживал встречу рефери из Астаны. Хочется, чтобы и на нас тоже обратили внимание. Чтобы была во всем объективность.

Потерпев третье поражение, «Тобол» замыкает тройку лидеров, уступая три очка «Астане», сыгравшей в этом туре на своем поле вничью с «Елимаем» - 3:3. При этом костанайский клуб провел на одну игру меньше. Осечками конкурентов в борьбе за золотые медали воспользовался «Кайрат», обыгравший в Алматы «Актобе» со счетом 1:0 и поднявшийся на первую строчку.

Ведущие борьбу за четвертое место «Елимай» и «Актобе» сравнялись по набранным очкам, но клуб из Семея провел на игру больше. Сохранил шестое место «Окжетпес», уступивший со счетом 1:3 в Петропавловске оставшемуся девятым «Кызылжару».

«Ордабасы», обыграв на своем поле со счетом 2:1 соседа по турнирной таблице «Женис», догнал замыкающий первую семерку столичный клуб. Идущий предпоследним «Туран» и «Улытау» сыграли в Туркестане вничью - 1:1.

В 24-м туре «Тобол» примет на своем поле 28-го сентября «Кайсар». А перед этим костанайский клуб проведет две перенесенные игры. Также на своем поле 19 сентября он сыграет матч 20-го тура с «Астаной», а 24 сентября - матч 9-го тура с «Ордабасы».