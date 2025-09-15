На сцене областной филармонии имени Умурзакова столичная труппа представила программу, в которой сплелись мировая классика, народная хореография и дерзкий современный балет.

12 сентября театр показал одноактный балет «Кармен-сюита», созданный по мотивам оперы Жоржа Бизе «Кармен».

Тень в танце

Гамма позитивных эмоций накрыла зрительный зал, заполненный до отказа. Каждый грациозный взмах руки, каждый пластичный прыжок артистов сопровождался продолжительными аплодисментами. Роскошные костюмы, декорации, отточенная хореография, искусное световое оформление – все элементы представления погрузили зрителя в мир красоты и изящества.

Худрук театра Нурлан Канетов и главный балетмейстер Мукарам Авахри

- Чувствуем большую радость, приехав в этот прекрасный город, чтобы представить костанайской публике богатство и разнообразие репертуара театра «Астана Балет». – рассказал художественный руководитель театра Нурлан КАНЕТОВ. – «Кармен» в хореографии Альберто Алонсо – это признанный шедевр мирового балета. Также мы привезли спектакль «Арканы судьбы», созданный отечественными авторами: музыку написала Карина Абдуллина, а хореографию поставила Мукарам Авахри. Национальная программа «Наследие великой степи» завершит гастроли. Программа, которая существует на протяжении многих лет, уникальна тем, что постоянно пополняется новыми хореографическими миниатюрами. Она вызывает восторг не только в нашей стране, но и за рубежом, завоевала множество наград. Искренне верим и надеемся в то, что эти гастроли найдут отклик в сердцах зрителей, а также вдохновят их, подарят яркие, незабываемые эмоции и ощущение праздника. В Костанай прибыл практически весь состав театра: 60 артистов балета и 60 музыкантов оркестра.

На сцене - цыганка Кармен, чья красота сводит с ума мужчин. Новый солдат Хозе влюбляется в нее. Когда Кармен обвиняют в драке, он отпускает девушку, совершив преступление. Хозе сбегает, чтобы быть с Кармен, но она теряет к нему интерес. Девушка увлечена тореро и,несмотря на предсказание карт о трагическом исходе, продолжает восхищаться им. Когда Хозе требует вернуться, она отвергает его, и обезумевший от ревности солдат убивает Кармен.

– Мы с сыном приехали из России, – поделилась с "НГ" впечатлениями Светлана МИХНО. – Балет произвел на нас неизгладимое впечатление. Могу сказать, что профессионализм артистов – на высочайшем уровне. Огромное спасибо театру за доставленное удовольствие.

Кармен мертва

Во второй части программы зрители встретились со спектаклем «Арканы судьбы».

Арканы судьбы

Мукарам Авахри - главный балетмейстер театра «Астана Балет», является автором идеи и постановщиком спектакля, в котором каждый номер раскрывает грани человеческой судьбы, заключенные в символике карт Таро. Мукарам надеется, что зрители найдут в этих образах отражение определенных качеств, разглядят в них свой собственный смысл бытия.

Шепот в танце

- Наша миссия – предстать во всей мощи талантов и покорить сердца костанайской публики, потому что мы приложили для этого все усилия. Надеемся, что искусство артистов, всей творческой команды театра оставит неизгладимый след, – сказал директор театра «Астана Балет» Таир КАРАТАЕВ.

И смерть бродила изящно

А вечером 14 сентября на сцене филармонии театр «Астана Балет» представил свою визитную карточку – дивертисмент «Наследие Великой степи» в постановке заслуженного деятеля Казахстана Айгуль Тати.

Перед трагедией

Фото автора