С 27 мая по 1 июня в Казахстане проходит акция "Письмо министру" – дети со всей страны в рамках декады "Қазақстан балалары" смогут напрямую обратиться к главе Министерства просвещения и рассказать, что они хотели бы изменить в школе, городе или даже в стране, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Идея проекта – дать ребёнку возможность быть услышанным. Написать можно всё, что волнует – задать вопрос, высказать мнение или поделиться идеей. Формат обращения свободный: это может быть текст, рукописное письмо (скан или фото), рисунок, видеосообщение или даже презентация.

Письма принимают на адрес balalaruni2025@gmail.com. Обязательно необходимо указать фамилию, имя, школу, адрес и контактный телефон. В ведомстве обещают, что министр ознакомится с каждым обращением. А на самые искренние и содержательные письма он ответит лично.