Срок регистрации нелегализованных смартфонов для физических лиц продлили в Казахстане, передает informburo.kz. Его продлили только для физлиц, для импортёров он истекает 25 мая. Об этом сообщил председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Дамир Сейсембеков на брифинге в СЦК.

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Верификацию мобильных устройств уже продлевали с 24 марта до 25 мая. На этот раз изменения коснутся физических лиц.

"Чтобы не вызывать разного рода социальных волнений, недовольств среди граждан, мы продлеваем для физических лиц возможность верификации устройств до 25 июня. Если вы купили телефон, например, в апреле, в феврале, но не успели его просто включить, то у вас есть возможность до 25 июня этот телефон бесплатно верифицировать", – рассказал глава комитета.

Он добавил, что один человек сможет верифицировать два устройства.

При этом для импортёров срок остаётся прежним – 25 мая.

Мобильные устройства необходимо зарегистрировать на специальном портале Egov. Там же можно проверить IMEI устройства перед покупкой. Изменения коснутся только тех устройств, которые ввезли в Казахстан после вступления изменений. Остальные телефоны автоматически попадают в "белый" список и продолжат функционировать без ограничений.

В комитете информационной безопасности альянса QAZTECH предполагают, что цены на мобильные телефоны могут временно вырасти после того, как в стране вступит в силу новая система регистрации устройств.