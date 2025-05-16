Спор о квартирах в новых домах по ул. Киевской и ул. Гашека вновь разбирали в суде. ТОО «Легион Строй ЛТД» уже добилось того, чтобы признать сделку купли-продажи недействительной. Но бывшие владельцы подали апелляционную жалобу в областной суд.





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"НГ" подробно рассказывала об этой тяжбе. Несколько костанайцев купили квартиры у комерческого директора «Легион Строй ЛТД» Максата Жумагалеева, заключили нотариально заверенные сделки. Но тот проиграл деньги, не донеся их до кассы.

В решении Костанайского городского суда указано, что Жумагалеев изначально занял у одного из ответчиков Виталия Астапенко 15 млн тенге. В качестве обеспечения долга договорились оформить договор займа и договор залога. Но Астапенко настоял на договоре купли-продажи.

В деле фигурируют 14 квартир, которые были проданы за суммы от 8 млн до 15 млн тенге. Истец считает , что эта сумма сильно занижена для квартир в новостройке, а также фактически не оплачена.

В областном суде вместо Максата Жумагалеева, который отбывает наказание в колонии за дачу ложных показаний по делу о ДТП трехлетней давности, выступала его адвокат Эльмира САНКАЕВА. Она отметила, что коммерческий директор иск признал и апелляцию не подавал.

- У Жумагалеева была доверенность, но он должен был действовать с согласия учредителя ТОО, - сообщила Санкаева, отвечая на вопросы суда. - В суде достоверно установлено, что у Жумагалеева не было прав и полномочий на получение денежных средств. В суде был установлен факт того, что ответчик Астапенко, который был инициатором сделок, он был в этих сделках заинтесован, потому что по факту эти квартиры не осматривались, одна квартира вообще приобретена вместе с жителями. Поэтому, когда Астапенко говорит о недобросовестности истца, он умалчивает о своей недобросовестности. Все прекрасно понимают, что покупатель должен понимать, что он покупает. Но когда этого не происходит, а цена явно низкая, то возникает вопрос о добросовестности.

Но судья Карлыгаш ИСМАГУЛОВА поинтересовалась - как Жумагалеев собирался возвращать деньги и квартиры?

- Сейчас родственники Жумагалеева продают имущество, чтобы покрыть эти долги перед Астапенко, - ответила Исмагулова. - Сколько он должен, я не могу четко сказать. А возврат долгов Астапенко - не предмет данного судебного заседания.

Позицию Астапенко и других собственников квартир в областном суде изначально отстаивал адвокат Дмитрий Лелеков. Но за день до второго заседания ответчики сменили защитника на Мейрбека ТЕМИРБЕКОВА. Он просил суд отложить заседание, чтобы он мог ознакомиться с материалами дела, но суд посчитал это намеренным затягиванием процесса.

- Решение суда первой инстанции мы считаем необоснованным, поскольку нотариус Донцова подтвердила, что сделка купли-продажи была заключена законно, - сказал Темирбеков. - Никто никого не обманывал. Первая сторона продает, вторая покупает. Все идет по волеизъявлению сторон. Деньги были переданы, а на что их потратил сотрудник ТОО - это нам не интересно. А доводы о том, что руководство ТОО об этих сделках не знало... они же выдали доверенность. Поэтому все требования истца необоснованны. Прошу решение суда первой инстанции отменить. Мы ведь теперь не знаем, как вернуть эти деньги, которые Астапенко передавал Жумагалееву.

Судебная коллегия, выслушав стороны, оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. То есть, Астапенко и другие собственники не только останутся без квартир, но и должны выплатить судебные издержки в несколько миллионов тенге.

Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Верховном суде.

- Коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, - сказал председательствующий судья Максат СЕРГАЗИН. - Каких-либо оснований для отмены или изменения судебного акта не находит. В данном сучае коллегия согласилась, что были заключены злонамеренные соглашения. Более подробно о выводах будет изложено в мотивировочной части постановления.

После судебного заседания адвокат Бибигуль БЕККОЖА, представлявшая интересы ТОО «Легион Строй ЛТД», прокомментировала итоги разбирательства журналистам:

- Не важно, по какой цене, была ли у Жумагалеева доверенность и так далее - все эти доводы были разбиты в суде. Были защищены права ТОО. У Жумагалеева была доверенность на продажу, но не было права на получение денег. А ответчики просто передавали Жумагалиеву наличные. Они не брали даже ключи от квартир, это все было формальным. Мы представляли в суд переписку по уголовному делу, которое зарегестрировали по нашему заявлению. В ней между Жумагалеевым и Остапенко имеется договоренность. Нотариус объяснила, что Жумагалеев не мог в залог оставить имущество ТОО. Поэтому они и оформили договоры купли-продажи.

Беккожа также сообщила, что по заявлению ТОО «Легион Строй ЛТД» было зарегестрировано уголовное дело в отношении Жумагалеева по статье "Мошенничество". Но оно было прекращено, так как сделки не отменены в судебном порядке. Теперь суд их отменил, но будут ли учредители компании вновь обращаться с заявлением в полицию, пока неизвестно. Этот вопрос, по словам адвоката, находится "на стадии обсуждения".

Бибигуль Беккожа подтвердила, что Жумагалеев и глава ТОО "родственники, хоть и не близкие".