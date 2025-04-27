"Кайрат" обыграл "Тобол" и упрочил лидерство в КПЛ-2025
Завершился матч шестого тура чемпионата Казахстана по футболу, в котором алматинский "Кайрат" принимал костанайский "Тобол", передают Vesti.kz.
©ФК "Кайрат"
Встреча команд прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:1.
Уже на четвертой минуте игры Валерий Громыко вывел "Кайрат" вперед. На 32-й минуте алматинцы получили право на 11-метровый, однако Георгий Зария не реализовал пенальти.
После переерыва "Кайрат" удвоил преимущество - на 61-й минуте отличился Жоржиньо, которому асисстировал 16-летний Дастан Сатпаев.
На 79-й минуте "Тобол" один мяч отыграл - гол забил Александр Зуев. Но на большее у костанайцев времени не хватило.
Благодаря этой победе "Кайрат" набрал 17 очков и упрочил лидерстов в турнирной таблице, оторвавшись на три балла от "Астаны". У "Тобола" осталось 11 баллов и пятая строчка.
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