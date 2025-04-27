Завершился матч шестого тура чемпионата Казахстана по футболу, в котором алматинский "Кайрат" принимал костанайский "Тобол", передают Vesti.kz.

©ФК "Кайрат"

Встреча команд прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:1.

Уже на четвертой минуте игры Валерий Громыко вывел "Кайрат" вперед. На 32-й минуте алматинцы получили право на 11-метровый, однако Георгий Зария не реализовал пенальти.

После переерыва "Кайрат" удвоил преимущество - на 61-й минуте отличился Жоржиньо, которому асисстировал 16-летний Дастан Сатпаев.

На 79-й минуте "Тобол" один мяч отыграл - гол забил Александр Зуев. Но на большее у костанайцев времени не хватило.

Благодаря этой победе "Кайрат" набрал 17 очков и упрочил лидерстов в турнирной таблице, оторвавшись на три балла от "Астаны". У "Тобола" осталось 11 баллов и пятая строчка.