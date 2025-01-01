Как встретишь Новый год, так его и проведешь. В эту народную примету твердо верит и большинство наших рыболовов. А потому встречают праздник непременно с какими-нибудь новогодними акцентами.

Новогодние традиции

Если у кого-то сложилась традиция 31 декабря ходить в баню, то у рыболовной части народонаселения - ну, конечно же, в финальный день года отправляться на рыбалку. Из нашего рыбацкого окружения кто-то поехал на Васильевский накопитель за окунем, кто-то на Верхний Тобол за судаком, кто-то - на Тобол за тем, что тот пошлет. Мы тоже из таких.

Новогодняя акция от группы «Рыбак коста» / Фото администратора группы



Поднявшись 31 декабря в 7 утра, в 9 мы уже сидели с удочками над лунками в тобольском заливе, вблизи поселка Садовый. С первыми лучами солнца последнего дня уходящего года начала клевать плотва. Капризно, неохотно, с большими паузами, множеством холостых поклевок, но все-таки клевала. За этим мы сюда и ехали. Кроме нас, в заливе было еще два чокнутых щукаря, которые выставили свои жерлицы еще до рассвета. Потешив себя до 14.00, мы стали собираться восвояси. Щукарей к этому времени уже сдуло настойчивым тобольским ветерком. Поймали ли они зубастую, не знаю, но думаю, что в тот день они, как и мы, приезжали сюда не за рыбой, а просто отдать дань красивой традиции. А знаете ли вы таковых, у которых сложилась традиция встречать Новый год над лункой?

Мы с Сабанеем еще, конечно, не настолько рыбанутые, чтобы при морозе и на льду, под которым 3-4 метра до земли, под брызги шампанского и бой курантов поздравлять друг друга с приходом следующего года, но я таких знаю. Кстати, в этом сегодня уже нет ничего удивительного и необычного. Поскольку в палатке с печкой можно устроить себе тропики, раздевшись до трусов, подключить мощную лампу с почти офисным освещением, походный столик заставить дежурными новогодними салатами, за стенкой своего рыбацкого «домика» приготовить шашлычок на портативном мангале, прослушать в полночь президента, подключить любимые мелодии… И еще обязательно угостить шампанским лунку - на удачу.

Об очень красивой и благородной акции-традиции я узнала от онлайн-группы «Рыбак коста». Один из членов группы предложил устроить сладкий праздник для детей из многодетных семей. Скинулись, накупили сладостей и отправились четверо админов группы (Игорь Семенов и два Сергея - Минченков и Лукин) по квартирам и домам, где их совсем не ждали, но очень обрадовались. Сладкую радость группа «Рыбак коста» подарила четырем большим семьям и целой команде подрастающих сладкоежек. Молодцы!

Новогодний дастархан

На новогоднем застолье у рыболовов тоже сложились свои традиции. Из общих - непременное присутствие на праздничном столе блюда из рыбы. Лучше - самовыловленной. Ну а если рыболов ее еще и сам приготовит, да так, что ничего другого уже не захочется, это будет высший пилотаж.

Этот верхнетобольский улов попал на новогодний стол / Фото автора

У нас с Сабанеем к году Змеи коронным блюдом был торгайский карп, который к нам приплыл из чудной речки Кабырги. Сабаней, почистив и выпотрошив рыбину, напластовал из тушки медальонов, я их слега обжарила с двух сторон в растительном масле, а затем полчаса тушила на медленном огне в соусе с лучком, морковкой, томатной пастой и перчинкой чили.

А на новогоднем столе наших друзей-рыболовов был хитрым образом приготовленный судак, которого они сами выловили на Верхнем Тоболе. Делали так: сначала освободили тушку от хребта и костей, затем филе замариновали в специях, а потом 25 минут запекали в духовке в рукаве. Друзья убедили меня в том, что блюдо получилось очень сочным и нежным, а еще по-настоящему диетическим. «Блюдо от эндокринолога», - пошутила супруга, которая и на самом деле известный авторитетный костанайский эндокринолог.

Знаю, что многие наши рыболовы к празднику готовили блюда из окуня, которым щедры ныне многие наши водоемы. Вот каким получился праздничный окунь, пойманный на Аксуате, в семье рыболова Бухарбаева. Очищенные и выпотрошенные тушки сначала слегка со всех сторон и изнутри супруга рыболова-любителя смазала смесью соли с красным перцем. На сковородке слегка обжарила с двух сторон, потом уложила на противень, щедро сдобрив рыбу майонезом, и запекала в духовке минут 15. Получилось, может, излишне калорийно, но представляю, как сочно, красочно и вкусно.

Что год грядущий нам готовит?

Ответ на этот вопрос, конечно же, волнует и всех наших рыболовов. Причем беспокоит особенно сильно после того, как всем нам пришлось воочию пережить весеннее бесчинство Тобола 2024 года. Сейчас батюшка Тобол тихий, мирный, полусонный. Воды и льда в нем не больше положенного для этого времени. Снега на льду почти нет и лишь под берегами встречаются небольшие переметы. В водохранилищах, судя по обнародованной информации, наполняемость пока не сулит проблем. Пока не сулит. Будем надеяться на то, что наши службы теперь уж ситуацию смогут заранее просчитать. Ведь, чай, не в каменном веке живем.

Еще могу сказать о том, что предстоящий год обещает хорошую карповую рыбалку. Радует, что в нашей области крепнет несколько карпятников. Сулит хорошие уловы карпа Сулуколь (п. Диевка), где активно клевавшие прошедшим летом полуторакилограммовики значительно прибавят к лету будущему. При нынешних глубинах этому озеру заморы карпа не грозят, не грозят они и озерам Шашмурино, Коняево, что в Узункольском районе. Готов благополучно пережить зиму и нечаевский карпятник, расположенный прямо под боком у областного центра, где в недалеком будущем, думаю, нам удастся ловить рыбин весом по 10-15 кг.

Уверена, что килограммовые караси нас тоже порадуют. Рыболовы ждут их клева прежде всего на озерах Итсары и Косколе. Ждем клева по последнему льду, надеемся на лето и осень. После недавнего пика клева крупного карася на Итсары стало ясно, что такого здесь ловить - не переловить. Так что хочется верить в то, что такой пик в новом году ждет нас не раз и не два. Но со счетов не стоит сбрасывать и Токтас (п. Банновка), пруды поселков Первомайский и Воробьевка, да и Убаган может крупным карасем одарить.

Надеюсь, что продолжит тешить уловами судака Верхний Тобол. С каждым годом этот аристократ здесь все более активизируется, приобщая наших рыболовов к рыбалке с очень больших глубин.

Не останемся мы и без щуки. На всех щучьих водоемах, как показал год ушедший, не перевелись трофеи, а значит, будет и хороший приплод и хороший прирост. То же самое могу сказать и об окуне. Особенно хороши уже сейчас верхнетобольские горбачи, которые вытягивают на килограмм и более.

Так что будем с рыбой!

Клев-инфо