По прогнозам синоптиков, во вторник, 31 декабря, днём на севере области ожидается небольшой снег, метель, ночью и утром — туман на юге и востоке области. В среду, 1 января, ночью снег с метелью будет идти на западе и севере, а днём на большей части территории области.





В четверг, 2 января, ночью снег с метелью будет на севере и востоке, днём на западе, севере и востоке, причём на западе снегопад будет особенно сильным. Синоптическую картину дня дополнит гололёд.

В Костанае в последний день года осадков не ожидается, в первые два дня января по прогнозу — снег, метель.

- Ночью во вторник по области термометры покажут 8-13 °С, на востоке 16 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаемая температура воздуха: -2...-7 °С, на востоке -10 °С. В среду ночью термометры покажут -2...-7, на востоке -10 °С. Днём будет 0...-5, на востоке -8 °С. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до отметок -7...-12 °С, на востоке до -15 °С. Днём вновь будет очень слабый мороз: 0...-5, на востоке -8 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -11...-13 °С, днём -4...-6 °С. В среду: ночью -4...-6 °С, днём -1...-3 °С. В четверг: ночью -8...-10 °С, днём -3...-5 °С.

В ближайшие трое суток прогнозируется юго-западный ветер. Во вторник скорость ветра составит 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и западе области. В среду и четверг ветер будет более сильным - 15-20 м/с. Во вторник прогнозируются усиления до 23-28 м/с на западе и юге, отдельные порывы будут достигать 30 м/с и более. В четверг усиления до 23-28 м/с будут на юге и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

