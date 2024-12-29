Завершающую домашнюю двухматчевую серию игр уходящего года в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy рудненский «Горняк» проводил со столичным клубом «Номад».





Опасный момент у ворот «Номада» / Фото pro.ligasy.kz

Для этих команд, боровшихся за путевку в полуфинал прошлого чемпионата, когда столичный клуб одержал четыре победы в четырех матчах, очные встречи в текущем чемпионате были первые. И перед этим противостоянием клубы занимали соседние строчки в турнирной таблице. «Номад» с 31-м набранным очком в 30 играх располагался на шестом месте, а «Горняк» отставал всего на одно очко, проведя на две игры меньше.

В конце года в составе рудненского клуба произошли изменения. Уже сообщалось о том, что состав команды пополнил защитник Руслан Саввин, являющийся воспитанником казанской школы хоккея. Также пополнил состав «Горняка» воспитанник московской школы хоккея нападающий Андрей Ревацкий. В текущем сезоне он провел 19 матчей за ХК «Могилев» (Беларусь) и отметился 11 (1+10) очками за результативность.

А покинул «Горняк» защитник Александр Ханьжин (24 матча, 2 гола, 8 результативных передач), контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Первый поединок на льду «Горняк арены» хозяева начали очень активно, поведя в счете к середине первого периода - 2:0. На 3-й минуте отличился Виктор Васин, которому ассистировали Руслан Габазов и Руслан Утебаев, а на 11-й минуте Александр Катков при поддержке Евгения Степанова и Романа Поляничева реализовал большинство.

Однако гости еще до первого перерыва сумели восстановить равновесие. На 14-й минуте защитник «Номада» Александр Макаров забросил первую ответную шайбу. А когда на 15-й минуте «Горняк» впервые в матче остался в меньшинстве после удаления Руслана Абдуллаева за задержку соперника, еще один защитник столичного клуба Кирилл Никитин сравнял счет.

Во втором периоде хозяева вновь были очень активны, вдвое больше нанеся бросков по воротам. Но всего лишь один бросок из 15-ти достиг цели. А автором заброшенной шайбы стал новобранец команды Ревацкий, получивший на 27-й минуте шайбу из-за ворот от Оскара Юлбарисова и броском в касание слева с острого угла пославший ее в брешь между стойкой ворот и голкипером «Номада» Юргисом Дубинскасом.

Но к этому времени хозяева уже проигрывали, пропустив тремя минутами ранее шайбу от добившего ее в ворота Владислава Нурека нападающего гостей Вячеслава Колесникова.





Шайба в воротах «Номада»! / Фото pro.ligasy.kz

Равенство в счете сохранялось более получаса игрового времени. А за две с половиной минуты до финальной сирены лучший бомбардир чемпионата Валерий Гурин после передач Юлбарисова и Ревацкого забросил шайбу по-бобровски - из-за ворот. Гурин же на последней минуте поставил точку в матче, после того как получил передачу от перехватившего в центральной зоне шайбу Юлбарисова и поразил пустые ворота «Номада», игравшего в этот момент без вратаря с шестым полевым игроком, - 5:3 (2:2, 1:1. 2:0).

Значительное игровое и территориальной преимущество имели хозяева в первом периоде второго матча. И это преимущество рудничане сумели воплотить в две заброшенные шайбы. На 5-й минуте Юлбарисов при поддержке Гурина и Ревацкого открыл счет, а на 17-й минуте Анатолий Шишов, которому ассистировали Сергей Лазарев и Роман Поляничев, удвоил преимущество хозяев.

На второй минуте второго игрового отрезка Юлбарисов записал на свой счет дубль, который помогли ему оформить Гурин и Александр Куршук. А через две минуты Данила Платонов реализовал большинство после передач Александра Каткова и Данилы Барабаша, сделав счет 4:0. А перед вторым перерывом нападающему «Номада» Али Касенову все же удалось забросить ответную шайбу.

В третьем периоде место в воротах гостей занял Роман Калмыков, заменивший пропустившего четыре шайбы и отразившего 20 бросков Дубинскаса. Но и второму голкиперу гостей пришлось вынимать шайбу из сетки своих ворот, которую в падении на 52-й минуте протолкнул в ворота Руслан Абдуллаев после поперечных передач Юлбарисова и Ревацкого.





Новичок «Горняка» Андрей Ревацкий отметился в первых матчах заброшенной шайбой и тремя результативными передачами / Фото pro.ligasy.kz

Через две минуты в воротах «Номада» побывала и шестая шайба, автором которой стал Виктор Васин, а результативный баллы на свой счет в этом эпизоде записали на свои счета Алексей Козорез и Данила Омельковец.

Тренерский штаб рудничан после шестой заброшенной шайбы дал возможность поиграть Александру Байдеку, сменившему в воротах Нурека. И на последней минуте молодой вратарь «Горняка» не дал себя переиграть Егору Смольянинову при исполнении им штрафного броска, назначенного за снос Ревацким выходившего один на один с голкипером нападающего гостей. В итоге - победа «Горняка» и во втором матче - 6:1 (2:0, 2:1. 2:0), после которой на лед «Горняк арены» полетели... плюшевые игрушки.

Это рудненские болельщики провели традиционную предновогоднюю акцию - «Мишкопад», а все собранные мягкие игрушки буду переданы хоккейным клубом в детские учреждения как благотворительный подарок к празднованию Нового 2025 года.

Команды после этих игр поменялись местами в турнирной таблице, и «Горняк» завершил год на шестой строчке. А два игрока рудненского клуба Валерий Гурин и Оскар Юлбарисов продолжают лидировать в гонке бомбардиров чемпионата. У Гурина 42 очка по системе «гол + пас» (18 + 24), а у Юлбарисова - 40 (15 + 25).

Начало следующего года рудничане проведут в Астане, где 5 и 6 января сыграют ответные матчи с «Номадом». А до завершения регулярного чемпионата «Горняку» предстоит провести еще четыре двухматчевые серии. На домашнем льду рудничане примут 9 и 10 января карагандинскую «Сарыарку», а 17 и 18 января ташкентский клуб «Хумо». Затем «Горняк» отправится в Усть-Каменогорск, где 23 и 24 января сыграет с местным «Торпедо», а свои заключительные матчи проведет 27 и 28 января в Павлодаре с местным «Иртышом».