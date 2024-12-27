По прогнозам синоптиков, в субботу, 28 декабря, на севере, востоке и юго-востоке области ожидается снег, низовая метель. На юге ночью и утром - туман. В воскресенье, 29 декабря, снег и низовая метель прогнозируются на севере и западе. В понедельник, 30 декабря, снегопады не ожидаются, на севере и западе области в ночные и утренние часы - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие трое суток переменная облачность без осадков.

- В ночь на субботу будет 4-9 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём ожидаем 1-6 градусов ниже нуля. В воскресенье и понедельник прогнозирются одинаковые температуры. Ночью термометры покажут -10...-15°С, на юге -5°С. В дневное время -5...-10°С, на юге -2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -7...-9°С, днём -3...-5°С. В воскресенье и понедельник: ночью -11...-13°С, днём -7...-9°С.

В субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке области. В воскресенье и понедельник переменный западный - юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с.



