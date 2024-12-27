«Дед Мороз, как ты за одну ночь успеваешь объехать всех детей на планете?» - спросил нас 9-летний костанаец Ярослав. К счастью, на этот вопрос в стиле братьев Стругацких ответить было легко: все благодаря нашим добровольным помощникам.

Ангелина просила игрушки для брата. Наши волшебники исполнили желание, а автору письма подарили тюбинг

«Даже я поверила»

Деду Морозу действительно помогают много людей. Во-первых, ведущая нашего проекта, корреспондент «НГ» Елена ПИКЕЛЬНАЯ, которая собрала и обработала 84 письма от читателей. Во-вторых, 13 помощников, которые сами купили подарки.

Самый первый был доставлен в село Камысты буквально на следующее утро после публикации письма. 10-летняя Маргарита просила у Деда Мороза велосипед. Он нужен, чтобы девочка могла чаще навещать дедушку и бабушку, которые живут в нескольких километрах - в соседнем селе.

10-летней Маргарите новый велосипед привезли на следующее утро после публикации письма /Фото из личного архива

Мама Маргариты рассказала «НГ», что подарок доставили рано утром, когда ребенок еще не успел проснуться. Поначалу девочка растерялась и не поверила своим глазам. Но, когда завела велосипед во двор дома, счастью не было предела. Наш помощник угадал и подарил тот велосипед, о котором она так долго мечтала. Нужного цвета, складной.

- Даже я на какой-то момент поверила в Деда Мороза. Мечты сбываются, - написала нам мама девочки.

Еще один велосипед, а также детский самокат доставили уже корреспонденты «НГ». В субботу, 21 декабря, мы объехали 17 адресов. В СО «Геолог» свои подарки ждали Ярослав и Есения.

Ярославу 9 лет и он мечтал о новом велосипеде. Сестре тоже подарили новый транспорт - самокат

- Я стараюсь учиться хорошо, твердый хорошист, чтобы быть достойным такого подарка. Помогаю на огороде летом, зимой чищу снег, присматриваю за сестренкой, - писал Деду Морозу Ярослав.

Ярослав рассказал, что увлекается игрой на гитаре, а еще очень любит динозавров. Есения в свои 3 года, только увидев Деда Мороза, решила сразу действовать и встретить волшебника стихотворением. Гостям не рад был только кот, который в панике оставил уже наряженную елку.

Герман и Кира просили подарки, чтобы развить свои таланты

Увлечение Ярослава наверняка оценил бы 15-летний Герман. Парень любит читать энциклопедии про животных, изучает динозавров Кайнозойской эры. Надеемся, что подаренная читателями энциклопедия поможет ему пополнить свой багаж знаний. А подарок для его сестры, 12-летней Киры, поможет развивать ее талант в рисовании. Девочка - самоучка, но уже имеет портфолио с самыми разными работами. Ей мы вручили альбомы и набор юного художника. А мама рассказала «НГ», что Кира не только рисует, но и придумывает костюмы, которые показывала на школьном конкурсе талантов. А следующим летом Кира планирует попробовать свои силы, чтобы поступить в художественную школу. Мы будем счастливы, если в этом ей хоть немного поможет подарок Деда Мороза.

Настя в свои 9 лет уже профессиональная модель

9-летняя Настя весь день ждала гостей. О том, что ее письмо дошло адресату, девочка узнала заранее. Дело в том, что Настя не просила ни игрушек, ни гаджетов. Ее желание - сходить с мамой и бабушкой в аквапарк. Наш помощник, который согласился исполнить эту мечту, хотел поначалу купить подарочный сертификат. Но сейчас таких не выпускают. Поэтому было решено перечислить маме деньги на поход в аквапарк. Настя, несмотря на свой юный возраст, уже имеет профессию - занимается в школе моделей, участвует в показах, воплощает образы для фотосессии. Есть и диплом о том, что она профессиональная модель.

- Она весь день ждала Деда Мороза, увидела в телеграм-канале «Нашей Газеты», что вы уже начали развозить подарки, - сказала мама Насти. - Спрашивала, настоящий ли это Дед Мороз. Я сказала, что это его помощник. Она уже знает, что мы сходим в аквапарк, уже распланировала весь поход.

Подарок со смыслом

Подарки для одних детей - это исполнение заветных желаний. Другие относятся к новогоднему чуду куда серьезнее и просьбы к Деду Морозу у них более практичные.

Теперь маме Айлин не придется помогать дочке при съем ке видеороликов

Для 9-летней Айлин и 4-летней Жасмин в редакцию принесли два огромных мешка с зимней одеждой. Когда мы их доставили, Айлин сразу распаковала и примерила новую куртку. Девочка любит снимать видео для Интернета, поэтому, кроме одежды, получила кольцевую лампу. Теперь маме не придется каждый раз светить на дочку фонариком телефона. Жасмин испугалась дядю в красном кафтане, но смягчила гнев на милость, заинтересовавшись большой куклой.

Первоклассницы Амина и Жасмин просили обувь 34-го и 35-го размеро

Первоклассницы Амина и Жасмин прислали два одинаковых письма, в которых просили зимние сапоги 34-го и 35-го размера. Их мама воспитывает пятерых детей. Замечательным совпадением было и то, что в день развоза подарков мама отмечала день рождения.

Ноутбук - подарок дорогой. Но и это желание смогли исполнить наши читатели

Среди более серьезных подарков особняком стоят письма, в которых дети просят в качестве подарка всевозможную технику: телефоны, планшеты, ноутбуки. Такие желания исполнить трудно. Наши помощники - не волшебники, они только учатся. Поэтому почти все такие письма, к сожалению, остались без ответа. Но в одном случае нам повезло. В редакцию позвонила женщина, которая согласилась отдать свой ноутбук. Она выбрала письмо 11-летнего Сункара. Мальчик рассказал, что учится на отлично и помогает маме, которая одна воспитывает сына. Пишет, что на такой дорогой подарок денег у семьи просто нет. Деду Морозу Сункар рассказал, что хочет стать стоматологом, когда вырастет. А сейчас увлекается робототехникой в школе.

8-летняя Таня встретила Деда Мороза в костюме Танай

Сестры Таня и Соня пишут письмо Деду Морозу не первый раз. Но их желания всегда скромные и практичные. Соня в день развоза подарков ушла в школу, чтобы провести утренник для младших классов. А Таня встретила нас в костюме. Сестры хотели нарядиться в костюмы Кос и Танай, девушек из легенды о названии нашего города. Таня просила для себя стул со спинкой. Мама ей купила стол для учебы, но заниматься раньше приходилось на табуретках, которые она с радостью отодвинула, увидев новый стул на колесиках. Еще Таня просила белый и черный пластилин, теплую шапку, а для старшей сестры - пряжу для вязания. Все желания исполнили наши читатели.

Письмо Даши удивило своей практичностью - она просила электрическую зубную щетку

Еще одно письмо, которое нас удивило своей практичностью: девочка Даша просила на Новый год электрическую зубную щетку.

- Я играю на домбре, - рассказала Даша. И даже сыграла для Деда Мороза один кюй. - Уже год учусь играть. Уже хорошо получается, все легкое.

Те, кто откликнулись

Всего нам удалось ответить на 26 писем. Некоторые подарки еще в пути, так как некоторые читатели согласились не только исполнить желание, но и самостоятельно доставить их.

Помощниками Деда Мороза в этом году были магазины, коллективы организаций, волонтеры и просто читатели «Нашей Газеты». Это их заслуга, что у детей получился праздник - настоящий, с подарками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Шахматова (@o.shakhmatova.ethics)

Нам помогли: Зайчик Сережа, коллектив департамента статистики, Адия и Адиль, ИП Игорь, Айганым и Жалгас, Добрый волшебник, Анастасия и Сергей, Иван, Костанайский филиал АО ФРП «Даму», Дмитрий, Дед Мороз, Тимур, коллективы «ТехноСервиса» и ТехноShop.

Особенная благодарность - такси «Народное» и водителю Юрию за возможность развоза подарков по адресам в разных частях города.

7-летний Кирилл встретил Деда Мороза танцем под песню группы "Ирина Кайратовна"

11-летний Матвей просил у Деда Мороза массажный коврик-пазл

Для Томирис пряжа, для сестер сладкие подарки

Сестры Салиевы были рады фломастерам и обещали передать подарок брату



Султану очень понравился светящийся глобус



Елизавета спела в новый микрофон и подарила Деду Морозу картину



Фото Ксении РЕБИК

Больше фото в нашем альбоме ВКонтакте

